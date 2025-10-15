Bộ GD-ĐT bác tin đóng cửa, giải tán các trường học tư thục

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập.

Ngày 15/10, Bộ GD-ĐT khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lí của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Theo Bộ GD&ĐT, thông tin giải tán các cơ sở giáo dục ngoài công lập là bịa đặt, xuyên tạc.

Bộ GD-ĐT đã chuyển thông tin về các tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lí theo quy định của pháp luật.

"Đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ GDĐT", Bộ GD-ĐT thông tin.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin một số trường đại học sẽ sáp nhập, tạo thành cụm trường đại học phía Bắc.

Cụ thể theo thông tin lan truyền, các trường Bách khoa, Công nghiệp Hà Nội, Điện lực, Công nghệ Giao thông vận tải, Mỏ - Địa chất hợp thành Đại học Kỹ thuật và Công nghệ quốc gia.

Đại học Kinh tế - Luật Quốc gia hình thành từ các trường: Đại học Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Ngoại thương, Luật Hà Nội, Học viện Tài chính...

Đại học Y- Sức khỏe Quốc gia hình thành từ: Đại học Y Hà Nội, Y tế công cộng, Y dược cổ truyền, Điều dưỡng…

Bộ GD-ĐT cũng đã phát đi thông báo cho biết, đây là tin đồn, không phải sự thật.