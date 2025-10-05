Bộ GD&ĐT: Không sáp nhập trường mầm non với phổ thông

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

Công văn nêu rõ UBND các tỉnh, thành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kế thừa và phát huy kết quả đã triển khai; phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc sắp xếp không được làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Bên cạnh đó, phải tuân thủ các quy định hiện hành về quy mô trường, lớp, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, định mức giáo viên; gắn với quy hoạch, quy mô dân số, mật độ dân cư và điều kiện địa lý; bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh, học viên.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với cơ sở giáo dục thường xuyên. Việc sắp xếp cơ sở giáo dục thường xuyên phải phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của người dân tại địa phương.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn hướng dẫn sắp xếp, sáp nhập trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh minh hoạ: PHI HÙNG

UBND các tỉnh xây dựng phương án sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới) cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Phương án sắp xếp của địa phương cần nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời hạn, nguồn lực, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể đối với tập thể, cá nhân phụ trách. Lấy ý kiến cộng đồng và các đơn vị, cá nhân liên quan; hạn chế tối đa tác động, xáo trộn.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung); giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu; bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS.

Địa phương có thể xem xét sáp nhập các trường mầm non, tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng địa bàn cấp xã theo lộ trình phù hợp.

Đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên, sắp xếp, sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên liên phường, xã; bảo đảm điều kiện làm việc (nhà công vụ, phương tiện đi lại, hạ tầng công nghệ thông tin) cho giáo viên, cán bộ quản lý sau khi sắp xếp.

Địa phương cần thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên chịu ảnh hưởng do việc sắp xếp (chuyển công tác, nghỉ hưu, tinh giản, thôi việc...).

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến cha mẹ trẻ em, học sinh, học viên, cộng đồng dân cư, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trước khi triển khai.