Đại học không đạt chuẩn sẽ bị sáp nhập, giải thể

Ngày 21/9, Ban Chỉ đạo của Chính phủ ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức trong hệ thống hành chính.

Theo đó, các trường đại học không đạt chuẩn sẽ bị sáp nhập hoặc giải thể. Một số viện nghiên cứu có thể hợp nhất với cơ sở giáo dục đại học; một số trường đại học sẽ chuyển về địa phương quản lý. Đồng thời, Việt Nam sẽ xây dựng một số trường hoặc trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.

Với giáo dục phổ thông, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và liên cấp công lập cơ bản giữ nguyên, chỉ điều chỉnh khi thấy thuận tiện hơn cho nhu cầu học sinh, người dân. Ở miền núi, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, các điểm trường lẻ tiếp tục được sắp xếp thành trường dân tộc nội trú, bán trú tại trung tâm xã hoặc liên xã.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên sẽ hợp nhất thành trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã. Mỗi tỉnh, thành phố có không quá ba trường dạy nghề.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế sẽ chuyển về cấp tỉnh quản lý. Bộ Y tế chỉ quản lý các bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao, đầu ngành để chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và ứng phó dịch bệnh, thiên tai, thảm họa.

Các bệnh viện công lập cấp tỉnh giữ nguyên; mỗi địa phương phấn đấu có một bệnh viện chuyên sâu và một bệnh viện lão khoa. Trạm y tế xã, phường, đặc khu sẽ được củng cố cùng các điểm khám bệnh để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện sẽ trực thuộc Sở Y tế quản lý.

Hệ thống y tế dự phòng được nâng cấp theo hướng hiện đại, có khả năng giám sát, cảnh báo sớm, khống chế dịch bệnh; chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ được tăng cường về phạm vi và đối tượng.

Ban Chỉ đạo yêu cầu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc chỉ tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, mang tính chiến lược; các địa bàn quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh; và những lĩnh vực khu vực tư nhân không tham gia.

Các bộ, ngành và địa phương phải xây dựng phương án sắp xếp, gửi về Ban Chỉ đạo trước ngày 25/9.