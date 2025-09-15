Bí thư TP.HCM hỏi Sở GD&ĐT về việc học thứ Bảy sau khi nhận tin nhắn của phụ huynh
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đặt câu hỏi với giám đốc Sở GD&ĐT TP Nguyễn Văn Hiếu liên quan đến việc học thứ Bảy.
Sáng 15-9, trong phần thảo luận tại hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 4 (mở rộng), Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang đã trực tiếp đặt câu hỏi cho Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu liên quan đến việc học thứ bảy.
Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN
Người đứng đầu đảng bộ TP cho biết từ ngày ông làm Bí thư Thành ủy TP.HCM đến nay đã nhận được 12 tin nhắn phản ánh việc học sinh phải đi học thêm ngày thứ Bảy.
"Tôi hiểu sau khi có chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm và Trung ương, ngành giáo dục các địa phương chủ trương không chỉ dạy chữ mà còn dạy kỹ năng sống. Trong các tin nhắn có giải thích rõ sở dĩ một số trường phải học thêm thứ Bảy bởi mỗi ngày chỉ bố trí học 7 tiết, không được học 8 tiết, nếu cộng thêm dạy kỹ năng sống sẽ buộc các trường phải dạy cả thứ 7" - ông Trần Lưu Quang nói và hỏi Giám đốc Sở GD&ĐT việc này như thế nào và giải pháp như thế nào?.
Trao đổi lại, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Nguyễn Văn Hiếu cho hay việc học 7 tiết/ngày là theo quy định tại các văn bản của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, Bộ cũng có hướng dẫn tổ chức linh hoạt các hoạt động kỹ năng sống, các môn hỗ trợ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Giám đốc Sở GD&ĐT TP Nguyễn Văn Hiếu báo cáo với Bí thư Thành ủy về việc học thứ 7. Ảnh: THUẬN VĂN
Hiện nay trên địa bàn TP.HCM (cũ) có khoảng 70% - 80% các trường dạy 2 buổi/ngày, còn nhiều trường, nhất là khu vực Bình Dương (cũ) mới chỉ bố trí cho học sinh học 1 buổi/ngày. Do vậy, các trường này phải bố trí cho học sinh học các môn kỹ năng sống, các môn học tăng cường vào sáng thứ Bảy.
Sở GD&ĐT TP đã rà soát và ghi nhận chỉ có 24 trường tiểu học tổ chức cho học sinh học thêm vào thứ bảy.
"Riêng các trường đã dạy 2 buổi/ngày, việc tổ chức dạy học thêm thứ Bảy trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh. Nếu phụ huynh không đồng tình, các trường học chỉ tổ chức dạy học từ thứ 2 đến thứ 6" - Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo.
Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận việc tổ chức dạy học sáng thứ Bảy chỉ cá biệt ở một số trường, có sự thỏa thuận, đồng ý của phụ huynh, tức là có yêu cầu nhà trường mới tổ chức dạy học. "Tôi đồng ý với quy tắc này và đề nghị giám đốc sở rà soát kỹ lại, không để xảy ra bất cập" - ông Quang nói.
Mặt khác, ông Trần Lưu Quang cũng yêu cầu ngành giáo dục nghiên cứu làm sao để việc đào tạo kỹ năng sống cho học sinh được triển khai cho tốt bởi mọi người kỳ vọng TP.HCM mới sẽ là điển hình của việc này.
|
Đề xuất giữ nguyên chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân
Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cũng có góp ý về chỉ tiêu phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học (3 - 18 tuổi).
Theo ông Hiếu, chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học được Thành ủy TP.HCM đặt ra trong hai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Hiện nay, TP.HCM đã đạt được 297 phòng học/10.000 dân.
Tuy nhiên, chỉ tiêu này ở các khu vực Bình Dương cũ lại thấp hơn, do vậy sau sáp nhập ba tỉnh, chỉ tiêu phòng học/10.000 dân thấp hơn chỉ tiêu 300 phòng học đặt ra trong nghị quyết Đại hội Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Hiếu đề xuất giữ nguyên chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để làm mục tiêu phấn đấu toàn TP.HCM mới.
Nếu sắp xếp được, các trường nên hạn chế học thứ 7. Một số trường đã chuyển thứ 7 thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, đây là hướng đi đáng cân nhắc
