Harvard: 7 hành động quen thuộc của cha mẹ đang 'bào mòn' IQ của con

Trong hành trình phát triển của trẻ, từ thể chất đến tư duy, môi trường gia đình luôn giữ vai trò quyết định. Các chuyên gia từ Đại học Harvard cảnh báo rằng một số hành động tưởng chừng vô hại của cha mẹ lại có thể vô tình kìm hãm sự phát triển trí não của con nếu kéo dài.

Dưới đây là những thói quen phổ biến mà cha mẹ cần sớm nhận ra và điều chỉnh để không ảnh hưởng đến chỉ số IQ của trẻ.

Cha mẹ bỏ qua bữa sáng của con làm giảm khả năng tập trung

Nhịp sống bận rộn khiến nhiều cha mẹ không chú trọng đến bữa sáng hoặc chỉ cho trẻ ăn qua loa.

Tuy nhiên, đây là bữa ăn quan trọng cung cấp năng lượng cho não bộ hoạt động. Trẻ trong độ tuổi phát triển nếu không được ăn sáng đầy đủ dễ mệt mỏi, mất tập trung và tiếp thu chậm.

Việc duy trì thói quen bỏ bữa sáng còn khiến cơ thể trẻ thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và khả năng tư duy.

Ngoài ra, các vấn đề như rối loạn đường huyết hay đau dạ dày cũng dễ xuất hiện khi cha mẹ không xây dựng chế độ ăn sáng khoa học cho con.

Cha mẹ để trẻ thức khuya ảnh hưởng trí nhớ

Nhiều cha mẹ làm việc muộn hoặc cho con tự do sử dụng thiết bị điện tử buổi tối, dẫn đến thói quen thức khuya.

Ngủ không đủ giấc khiến trẻ uể oải, khó tập trung vào buổi sáng và giảm hiệu quả học tập.

Theo các nghiên cứu, thiếu ngủ kéo dài có thể làm suy giảm trí nhớ, giảm khả năng xử lý thông tin và khiến trẻ mất hứng thú học tập.

Khi cha mẹ không kiểm soát giờ giấc sinh hoạt, não bộ trẻ không có đủ thời gian phục hồi, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến IQ.

Cha mẹ thường xuyên quát mắng khiến trẻ suy giảm tự tin và tư duy

Khi con mắc lỗi, nhiều cha mẹ chọn cách la mắng để răn đe. Tuy nhiên, lời nói tiêu cực lặp lại thường xuyên có thể khiến trẻ căng thẳng và tổn thương tâm lý.

Các nghiên cứu dài hạn cho thấy trẻ bị quát mắng nhiều có xu hướng phản ứng chậm, trí nhớ kém và thiếu tự tin.

Thay vì thúc đẩy tiến bộ, cách giáo dục này khiến trẻ thu mình, sợ sai và hạn chế khả năng sáng tạo. Vì vậy, cha mẹ cần thay đổi cách giao tiếp để hỗ trợ sự phát triển trí tuệ của con.

Cha mẹ ít đọc sách khiến trẻ thiếu môi trường học tập tích cực

Trẻ học hỏi nhiều từ thói quen của cha mẹ. Nếu người lớn dành phần lớn thời gian cho điện thoại hoặc tivi, trẻ cũng dễ hình thành lối sống tương tự.

Khi không có môi trường đọc sách, khả năng ngôn ngữ và tư duy của trẻ khó được kích thích.

Các chuyên gia cho rằng việc cha mẹ duy trì thói quen đọc sách không chỉ giúp trẻ học hỏi mà còn tạo nền tảng phát triển trí tưởng tượng và tư duy logic.

Một gia đình có văn hóa đọc thường giúp trẻ phát huy tốt hơn tiềm năng trí tuệ.

Cha mẹ kìm hãm cảm xúc khiến trẻ khó phát triển tư duy

Trẻ nhỏ chưa biết cách kiểm soát cảm xúc, vì vậy việc khóc hay bộc lộ tâm trạng là điều tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ thường yêu cầu con nín ngay hoặc trách phạt khi trẻ bộc lộ cảm xúc.

Khi cảm xúc bị dồn nén, trẻ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng và khó tập trung. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng đến khả năng xử lý thông tin và phát triển tư duy.

Cha mẹ nên lắng nghe và hướng dẫn trẻ hiểu cảm xúc thay vì phủ nhận chúng.

Cha mẹ lười vận động khiến trẻ thiếu nền tảng phát triển trí não

Hoạt động thể chất không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn kích thích sự phát triển của não bộ. Nếu cha mẹ ít vận động, trẻ cũng khó hình thành thói quen tập thể dục.

Thiếu vận động khiến trẻ dễ mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và tiếp thu kiến thức.

Khi cha mẹ chủ động tham gia các hoạt động thể thao cùng con, trẻ sẽ có động lực vận động và phát triển toàn diện hơn.

Cha mẹ thường xuyên đưa ra nhận xét tiêu cực làm giảm IQ và EQ

Một số cha mẹ cho rằng việc chê bai sẽ giúp trẻ nỗ lực hơn. Tuy nhiên, những nhận xét tiêu cực lặp lại khiến trẻ mất tự tin và cảm thấy bản thân không đủ tốt.

Tâm lý bị tổn thương lâu dài có thể khiến trẻ suy nghĩ tiêu cực, giảm động lực học tập và ảnh hưởng đến cả chỉ số IQ lẫn EQ.

Thay vì phê phán, cha mẹ nên khích lệ, ghi nhận nỗ lực để trẻ phát triển tư duy tích cực.

Cha mẹ tạo môi trường tích cực giúp trẻ phát triển toàn diện

Sự phát triển trí tuệ của trẻ phụ thuộc rất lớn vào môi trường gia đình.

Khi cha mẹ chú ý đến từng thói quen nhỏ như cùng con ăn sáng, đọc sách, vận động và lắng nghe cảm xúc, trẻ sẽ có nền tảng tốt để phát triển IQ lẫn EQ.

Những thay đổi đơn giản trong cách nuôi dạy có thể tạo nên khác biệt lớn cho tương lai của trẻ.

Vai trò của cha mẹ không chỉ là chăm sóc mà còn là người đồng hành, giúp con phát triển trí tuệ và cảm xúc một cách cân bằng.