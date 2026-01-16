Những thói quen ăn uống làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout

Thói quen ăn nhiều thực phẩm giàu purine

Nội tạng động vật như gan, lòng, thận, dạ dày là món ăn khoái khẩu của không ít người. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm chứa hàm lượng purine rất cao. Khi purine được đưa vào cơ thể với lượng lớn, chúng sẽ chuyển hóa thành axit uric, khiến nồng độ axit uric trong máu tăng lên và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh gout.

Bên cạnh đó, nội tạng động vật còn chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Việc tiêu thụ thường xuyên không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mà còn gây rối loạn chuyển hóa, tạo thêm áp lực cho thận - cơ quan có nhiệm vụ đào thải axit uric ra khỏi cơ thể.

Ngoài nội tạng, một số loại hải sản như sò, cua, tôm, tôm hùm cũng chứa nhiều purine. Ăn hải sản với tần suất cao có thể khiến axit uric tích tụ và làm tăng nguy cơ phát triển bệnh gout.

Ăn hải sản với tần suất cao có thể khiến axit uric tích tụ và làm tăng nguy cơ phát triển bệnh gout

Thói quen uống rượu bia trong bữa ăn

Uống rượu bia khi ăn, đặc biệt là khi dùng các món nướng hoặc hải sản, là thói quen khá phổ biến, nhất là ở nam giới. Tuy nhiên, đây lại là yếu tố nguy cơ rõ rệt đối với bệnh gout.

Thịt nướng và hải sản vốn đã chứa lượng purine cao, trong khi rượu bia cũng góp phần làm tăng axit uric. Khi kết hợp các thực phẩm này trong cùng một bữa ăn, nồng độ axit uric trong máu có thể tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Đáng lưu ý, ethanol - thành phần chính trong rượu bia, khi được chuyển hóa sẽ làm tăng sản sinh axit uric, đồng thời làm giảm khả năng đào thải chất này của thận. Việc uống rượu bia thường xuyên khiến thận phải hoạt động quá tải, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc gout và tái phát các cơn đau.

Chế độ ăn phù hợp giúp phòng ngừa bệnh gout

Để kiểm soát nồng độ axit uric và giảm nguy cơ mắc bệnh gout, việc điều chỉnh chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng, đặc biệt với nam giới trung niên. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên những nhóm thực phẩm sau:

Rau củ và trái cây tươi: Hầu hết các loại rau xanh và trái cây có hàm lượng purine thấp, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ thận đào thải axit uric. Một số thực phẩm nên tăng cường gồm bông cải xanh, cà rốt, bí đỏ, rau cải, táo, lê, cherry, dứa…

Ngũ cốc nguyên hạt: Gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám giúp cung cấp năng lượng ổn định mà không làm tăng axit uric, đồng thời hỗ trợ chức năng gan và thận.

Sữa ít béo và các chế phẩm từ sữa: Có tác dụng hỗ trợ giảm axit uric trong máu và hạn chế nguy cơ tái phát gout.

Uống đủ nước: Duy trì lượng nước từ 2-2,5 lít mỗi ngày giúp tăng cường khả năng lọc máu và đào thải axit uric hiệu quả hơn.

Ưu tiên dầu thực vật: Thay mỡ động vật bằng các loại dầu như dầu ôliu, dầu hướng dương để giảm lượng chất béo bão hòa.

Thay vì chỉ lo điều trị khi các cơn đau gout xuất hiện, mỗi người nên chủ động xây dựng chế độ ăn uống khoa học và cân bằng ngay từ sớm. Việc hạn chế thực phẩm giàu purine, cắt giảm rượu bia và tăng cường rau xanh, nước uống không chỉ giúp kiểm soát axit uric mà còn là giải pháp lâu dài để phòng ngừa bệnh gout, bảo vệ sức khỏe bền vững.