Dự kiến học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ tết Nguyên đán 2 tuần

Sáng 10-9, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục phổ thông.

Tại hội nghị, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Quốc tế chia sẻ, khác với mọi năm, năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT TP.HCM chưa công bố lịch nghỉ tết Nguyên đán của học sinh.

Học sinh Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hoà trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trường học, đặc biệt các cơ sở giáo dục ngoài công lập cần có thời gian nghỉ của học sinh để chủ động trong kế hoạch dạy học.

“Vì thế, tôi đề xuất Sở GD&ĐT sớm tham mưu để UBND TP ban hành lịch nghỉ tết Nguyên đán” - vị này nói.

Về vấn đề trên, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT quy định rõ bắt đầu từ 5-9 và kết thúc vào ngày 31-5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy.

Về lịch nghỉ tết Nguyên đán phải chờ văn bản của UBND TP. Tuy nhiên, các trường có thể chủ động sắp xếp kế hoạch miễn sao đảm bảo đủ số tuần thực học theo quy định.

“Lịch dự kiến của Sở GD&ĐT, học sinh sẽ được nghỉ tết Nguyên đán khoảng 2 tuần” - ông Minh nói.

Những năm trước, Sở GD&ĐT đều có lịch dự kiến, tuy nhiên sau đó thay đổi vào giờ chót. Vì thế, năm nay cũng như các địa phương khác, trong khung thời gian năm học, lịch nghỉ Tết sẽ theo quy định.

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT cho biết, nhà trường có thể linh hoạt trong việc sắp xếp lịch nghỉ và giảng dạy, căn cứ theo Thông tư 05/2025 về thời gian làm việc.

"Việc nghỉ Tết cần được bố trí sao để học sinh nghỉ vào cuối tuần và bắt đầu lại vào đầu tuần, đảm bảo đúng 35 tuần thực học. Các trường cần lưu ý nội dung này khi triển khai để chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp" - ông Minh nói.