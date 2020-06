Thứ nước đơn giản nhà nào cũng có nhưng lại là "nước thần giảm cân"

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 15:06 PM (GMT+7)

Cùng làm loại nước này giúp giải nhiệt và còn giảm cân trong mùa hè.

Nước cần thiết cho mọi hoạt động sống. Do đó, bạn cần biết tầm quan trọng và lợi ích của nước. Nó giúp điều chỉnh nhiệt độ và cũng giải độc cơ thể. Hơn nữa, nó có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân bằng cách tăng cường trao đổi chất.

Có rất nhiều đồ uống giảm cân hứa hẹn sẽ làm tan mỡ và tăng tốc độ giảm cân. Và một thức uống như vậy là hỗn hợp nước mật ong và chanh. Mật ong và chanh có lợi ích sức khỏe cá nhân của riêng họ. Trong số rất nhiều lợi ích sức khỏe của mật ong, giảm ho và cảm lạnh và tăng cường miễn dịch được biết đến. Cải thiện tiêu hóa và miễn dịch và hoạt động như một chất làm sáng da tự nhiên là một vài lợi ích sức khỏe của chanh.

Người ta tin rằng uống hỗn hợp nước mật ong và nước chanh mỗi sáng khi bụng đói sẽ giúp tăng cường trao đổi chất giúp bạn giảm cân. Nhưng thức uống thần kỳ này làm được nhiều hơn là tăng tốc độ giảm cân.

Giảm cân do giảm táo bón: Có nhiều biện pháp khắc phục tại nhà để giảm bớt táo bón mà không gây ra tác dụng phụ. Nhưng, không có gì sánh được với nước ấm với hỗn hợp chanh mật ong. Chuyên gia dinh dưỡng, Naini Setalvad tiết lộ nước giúp tiêu hóa và do đó có thể giúp giảm đau do táo bón. Nước ấm cũng được hấp thụ bởi phân cứng làm cho việc đi tiêu dễ dàng hơn và ngăn ngừa táo bón.

Tăng tốc độ giảm cân: Người ta thường tin rằng uống mật ong và nước chanh khi bụng đói vào buổi sáng sẽ tăng tốc độ giảm cân.

Cải thiện tiêu hóa: Chanh giúp gan sản xuất nhiều mật giúp hệ tiêu hóa của bạn phá vỡ các loại thực phẩm phức tạp tốt hơn và sử dụng các thành phần thiết yếu. Mật ong, mặt khác, có đặc tính kháng khuẩn ngăn ngừa nhiễm trùng.

Có thể cải thiện chức năng của ruột kết: Mật ong và nước chanh được cho là làm sạch ruột và trục xuất thức ăn khó tiêu, tế bào ruột và các chất độc khác tích tụ trong đó. Việc loại bỏ độc tố giúp cải thiện sự hấp thụ các chất dinh dưỡng trong dạ dày và giúp bạn giữ nước. Thức uống này cũng được cho là để ngăn ngừa đầy hơi.

Giúp làm sạch hệ thống bạch huyết: Thức uống này là một chất khử độc tuyệt vời và giúp loại bỏ các độc tố tích tụ trong hệ thống bạch huyết. Nó cũng tăng cường hệ thống bạch huyết của bạn và hydrat hóa toàn bộ hệ thống.

Tăng mức năng lượng của bạn: Không giống như một số đồ uống khác để giảm cân, hỗn hợp nước mật ong và chanh có rất ít calo. Thêm vào đó, mật ong giúp tăng mức năng lượng của bạn và nước giúp làm sạch hệ thống tiêu hóa của bạn. Chanh cũng vậy, là một kho chứa chất chống oxy hóa giúp đánh bại sự mệt mỏi. Hơn nữa, mùi hương của chanh được biết đến là một chất thư giãn tự nhiên và có thể giúp nâng cao tâm trạng của bạn. Nếu bạn tiếp tục cảm thấy mệt mỏi ngay cả sau khi thử phương thuốc này, có thể có những nguyên nhân khác khiến mức năng lượng thấp. Đừng bỏ bê nó và đi khám bác sĩ.

Hỗ trợ làm sạch đường tiết niệu của bạn và hoạt động như một loại thuốc lợi tiểu: Mật ong là một chất kháng khuẩn rất mạnh, có khả năng đánh bại một số bệnh nhiễm trùng thông thường. Khi trộn với chanh và nước, hai chất có tác dụng như thuốc lợi tiểu tuyệt vời (tác nhân xả nước ra khỏi cơ thể bạn), cách pha chế này là cách tốt nhất để làm sạch đường tiết niệu của bạn.

Giúp bạn có làn da sáng tự nhiên: Những lợi ích làm đẹp của chanh là rất nhiều, nhưng ngoài ra, hành động làm sạch của nó cũng giúp làm sạch máu mang lại cho bạn một làn da rõ ràng. Nước và mật ong cho vay một đặc tính phục hồi, kháng khuẩn và tăng cường collagen độc đáo cho làn da của bạn.

Cách làm mật ong và nước chanh?

Đổ đầy nước ấm vào một ly cao (nóng đến mức bạn có thể chịu đựng được), thêm nước ép của nửa quả chanh và một thìa mật ong vào đó. Bây giờ khuấy hỗn hợp thật đều và uống nó. Nếu bạn bị tiểu đường, không cần phải né tránh thức uống này vì nó an toàn cho bệnh nhân tiểu đường khi thêm mật ong vào nước chanh. Ngoài ra, hãy nhớ tránh uống trà hoặc cà phê trong ít nhất nửa giờ sau khi bạn đã uống hỗn hợp mật ong và chanh.

Trong khi phương thuốc này là hoàn hảo để giúp bạn khỏe mạnh và xinh đẹp. Có rất nhiều người bán mật ong giả vì thế hãy mua mật ong từ đúng nhãn hiệu và biết cách phân biệt mật ong thật và giả.

