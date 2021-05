Những cô gái khiến người đi đường trầm trồ vì cặp chân điểm 10

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 10:40 AM (GMT+7)

Đôi chân dài, thon gọn, nuột nà là một trong những đặc điểm hình thể được phái đẹp ao ước.

Đôi chân dài, thon gọn là đặc điểm vóc dáng được nhiều cô gái ao ước.

Bên cạnh những đường cong cơ thể hoàn hảo, hầu như cô gái nào cũng ao ước có được đôi chân dài và thon gọn. Điều này giúp dáng người của họ trở nên thanh thoát hơn, thêm phần kiêu kỳ và quyến rũ.

Sở hữu đặc điểm vóc dáng này, nhiều cô gái không rõ tên tuổi trên đường phố bỗng nhiên được chú ý. Đôi khi, bạn không cần phải là người nổi tiếng, chỉ cần đẹp cũng sẽ chiếm trọn spotlight. Bởi vậy, hình ảnh của những "bóng hồng" dưới đây đã được lan truyền trên internet.

Chân dài là điểm hấp dẫn giới tính

Độ dài chân của mỗi người bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau.

Độ dài chân của phái đẹp bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu đố như đặc điểm di truyền, thói quen ăn uống, rèn luyện thể thao,... Tiêu chuẩn về vẻ đẹp của đôi chân những tưởng đã được công nhận những cũng gây nên nhiều tranh cãi. Người ta tin rằng chân càng dài càng đẹp.

Bên cạnh đó, hình dáng đầu gối, mắt cá chân hay kích thước vòng đùi, bàn chân cũng ảnh hưởng đến việc đánh giá vẻ đẹp tổng thể. Đầu gối lý tưởng là đầu gối tròn, không có vết thâm. Mắt cá chân cân đối. Gót chân tròn, đầy đặn. Vùng đùi không nên quá mỏng cũng không nên quá dày.

Bên cạnh chiều dài, dáng đầu gối, mắt cá chân cũng ảnh hưởng đến việc đánh giá đôi chân đẹp.

Nhưng số khác cũng khẳng định, chiều dài đôi chân chưa đủ làm thước đo. Do đó, việc tính toán tỷ lệ của đôi chân với toàn bộ cơ thể được xem là công thức chính xác hơn để tìm thấy một đôi chân đẹp. "Leg to Body Ratio" (LBR) là tỷ lệ chân so với cơ thể được tính toán giữa tổng chiều dài chân với chiều cao của bạn. Người bình thường có tỷ lệ LBR từ 1:1 đến 1:1,5.

Con người thường có xu hướng bị thu hút bởi những thứ cân bằng, tương xứng về mặt thị giác. Bởi vậy việc có tỷ lệ LBR hoàn hảo cũng được xem là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn giới tính như một số nghiên cứu có nêu. Theo đó, phụ nữ có xu hướng chú ý hơn đến nam giới cao, trong khi đàn ông thấy phụ nữ chân dài hấp dẫn hơn.

Làm thế nào để có đôi chân đẹp?

Việc phát triển chiều cao dễ nhất với những người đang ở độ tuổi dậy thì.

Trước hết, nếu bạn vẫn đang ở độ tuổi có thể phát triển chiều cao thì nên tích cực rèn luyện thể thao, học chơi các môn như bóng rổ, bơi lội hoặc stretching. Những bộ môn này giúp kéo căng cơ thể một cách tự nhiên, kích thích hormone tăng trưởng để bạn cao lên.

Bên cạnh đó là việc áp dụng thực đơn đầy đủ các nhóm chất. Bổ sung sữa hay các thực phẩm giàu canxi. Ngoài ra, bạn cũng nên ngủ đủ giấc để cơ thể được nghỉ ngơi và tái tạo.

Tập luyện thể thao kết hợp với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học giúp thay đổi đôi chân.

Còn nếu bạn đã qua "thời điểm vàng" để tăng chiều cao thì hoàn toàn vẫn có cách để bạn giúp mình có đôi chân đẹp hơn. Bên cạnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học bạn nên luyện tập theo thể trạng. Tùy thuộc vào dáng hình hiện tại của đôi chân mà chọn bài tập thu nhỏ hay để chân đầy đặn.

Bạn cũng nên chú ý thay đổi tư thế đi, đứng, ngồi giúp dáng người đẹp hơn. Quan trọng là bạn tìm được tiêu chuẩn cái đẹp phù hợp với chính mình, yêu bản thân, không chạy theo thước đo số đông.

