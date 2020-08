Diệp Lâm Anh diện áo "mặc như không" tôn vòng 1 tuyệt mỹ sau sinh

Thứ Năm, ngày 20/08/2020 11:02 AM (GMT+7)

Diệp Lâm Anh là một trong những "hot mom" đình đám, sau sinh nở vẫn giữ được vẻ đẹp ngoại hình.

Hình ảnh mới của Diệp Lâm Anh được đăng tải trên trang cá nhân.

Diệp Lâm Anh có chia sẻ trên Instagram cá nhân hình ảnh mới và nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Người đẹp sinh năm 1989 cho thấy hình ảnh sang chảnh, cá tính khi diện quần da cạp cao cùng áo len tăm bó phối với túi xách dáng chữ nhật của Louis Vuitton. Đặc biệt, thiết kế áo đơn giản với kiểu ôm sát màu nude tiệp với da đã tôn lên vòng một đầy đặn của Diệp Lâm Anh.

Không ít lần, Diệp Lâm Anh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì vóc dáng chuẩn sau sinh.

Mặc dù đã là mẹ hai con nhưng Diệp Lâm Anh vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Người đẹp không ít lần khiến cư dân mạng ngỡ ngàng trước body săn chắc dù mới sinh em bé không lâu. Đặc biệt là vòng một gợi cảm, tròn trịa trong khi nhiều mẹ bỉm sữa gặp phải vấn đề ngực chảy xệ sau sinh. Đây là nỗi muộn phiền khiến các chị em thiếu tự tin và đau đầu tìm cách mang vẻ đẹp đôi mươi trở lại.

Tại sao phụ nữ bị chảy xệ ngực sau sinh?

Vòng một căng tròn của Diệp Lâm Anh là ao ước của bao mẹ bỉm sữa.

Trong quá trình mang thai và cho con bú vòng một của phái đẹp có sự thay đổi do tuyến sữa phát triển khiến vòng một to lên, vùng da ngực bị kéo căng. Sau khi sinh con và cho con cai sữa bầu ngực của các mẹ bỉm sửa dần nhỏ lại nhưng do đã bị giãn da trước đó nên thường bị trùng và chảy xệ.

Ngoài ra, còn bởi các mẹ cho trẻ bú không không đúng cách làm hai bầu ngực mất cân đối, trẻ bú khiến vòng một bị kéo, ngực không còn ở đúng vị trí. Tiếp đó, một số người thường không mặc áo ngực hoặc áo ngực mỏng để thuận tiện cho con bú nhưng vô tình làm vòng một không được nâng đỡ.

Những hình ảnh đời thường cho thấy vóc dáng hoàn hảo của Diệp Lâm Anh.

Làm sao để lấy lại vẻ đẹp cho vòng một?

Các mẹ bỉm sữa có thể thực hiện massage ngực kết hợp với việc sử dụng dầu dừa, dầu ô liu nhằm kích thích tuần hoàn máu, gia tăng độ đàn hồi của ngực. Bạn chỉ cần xoa bóp nhẹ vòng một từ dưới lên trên, xoay tròn xung quanh vùng dưới cánh tay, mỗi động tác thực hiện từ 1 đến 2 phút. Ngoài ra, các mẹ bỉm sửa nên chăm chỉ luyện tập thể thao không chỉ để thon thả mà còn giúp cơ thể săn chắc hơn.

Sau khi sinh con đầu lòng và mang thai em bé thứ hai, Diệp Lâm Anh vẫn được nhận xét là bà bầu đẹp.

Bản thân Diệp Lâm Anh là người rất mê luyện tập, chăm chỉ tới phòng gym, khi không đến được nơi tập, cô vẫn giữ thói quen tập ở nhà. Ngoài ra, Diệp Lâm Anh còn tập nhảy và yoga. Cô luôn để cơ thể vận động, làm mới hệ thống các môn để không cảm thấy nhàm chán. Nếu không có thời gian tới các trung tâm thể hình, bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện các bài tập như chống đẩy, nâng tạ tay nhỏ.

Diệp Lâm Anh tự tin khoe vòng một trong thiết kế trang phục cổ chữ V khoét sâu.

Bên cạnh đó, các mẹ bỉm sữa nên chú ý đến chế độ ăn uống, bổ sung thực phẩm giàu estrogen. Một số gợi ý thực phẩm cho bạn là đậu, chân giò, đu đủ,... đồng thời ăn thêm các loại trái cây giàu vitamin. Đây là cách cải thiện vòng một đơn giản, không tốn nhiều chi phí. Tuy nhiên, bạn phải kiên trì vì không dễ dàng nhận ra sự thay đổi, nhất là với trường hợp ngực chảy xệ nặng.

