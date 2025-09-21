Vũ mặc quân phục gây sốt

Đêm nhạc V Fest tối 20/9 tại Đông Anh (Hà Nội) thu hút hơn 20.000 khán giả. Đây là concert khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật hoành tráng của tháng 9. Khi chương trình còn chưa kết thúc, hình ảnh ca sĩ Vũ trên sân khấu được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội. Vũ gây sốt khi mặc quân phục, kết hợp với Nguyễn Hùng trong ca khúc Còn gì đẹp hơn - lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ.

Hình ảnh gây chú ý của Vũ ở concert tối 20/9.

Trước màn song ca đặc biệt, Vũ hát loạt hit Những lời hứa bỏ quên, Anh nhớ ra và Lạ lùng. Theo ban tổ chức, ngay sau phần trình diễn riêng, Vũ vội vàng cạo râu trong cánh gà để kịp thể hiện ca khúc Còn gì đẹp hơn. Nam ca sĩ chia sẻ mong muốn thể hiện hình tượng chiến sĩ chuẩn mực, đúng điều lệnh. Đây cũng là hình ảnh khác với vẻ phong trần của Vũ trong các sản phẩm âm nhạc gần đây.

Trong phần giao lưu ngắn với nghệ sĩ, MC Đức Bảo dành lời khen cho Vũ, khẳng định nam ca sĩ rất đẹp trai và trang nghiêm với hình ảnh mới. Trên một số fanpage về âm nhạc, hình ảnh Vũ ở V Fest nhận hàng chục nghìn lượt tương tác. Hầu hết khán giả bất ngờ, dành lời khen cho ngoại hình lịch lãm của Vũ khi khoác lên bộ quân phục. Sự kết hợp của Vũ và Nguyễn Hùng cũng gây xúc động.

Vũ (Hoàng Thái Vũ) sinh năm 1995, có bố là quân nhân, mẹ là giáo viên. Nam ca sĩ trưởng thành ở khu tập thể Văn công (Mai Dịch, Hà Nội) - cái nôi sản sinh ra nhiều thế hệ nhạc sĩ, nhạc công.

Anh tốt nghiệp Học viện Khoa học quân Sự (Hà Nội), sau đó làm giảng viên tiếng Anh tại trường Sĩ quan đặc công. Thời điểm đăng những ca khúc đầu tay trên nền tảng nhạc số, Vũ vẫn ở trong môi trường quân ngũ. Anh cho biết mỗi lần nghỉ phép thường đi hát ở quán cà phê. Đam mê âm nhạc thôi thúc anh lựa chọn con đường mới.

Từ năm 2016, Vũ nổi tiếng trong giới nhạc indie Việt Nam với Đông kiếm em, Lạ lùng, Mùa mưa ngâu nằm cạnh, Chuyện người yêu xa... Anh có hai đêm diễn riêng mang tên Xin phép (được) cô đơn (2017) gây tiếng vang với cộng đồng indie Việt khi bán cháy vé chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Live show Hành tinh song song với quy mô 5.000 người vào năm 2018 bán hết vé chỉ trong 10 phút.