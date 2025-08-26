Concert quốc gia có Soobin, Hòa Minzy diễn tối nay 26/8 liệu có bị hoãn vì bão số 5?

Theo kế hoạch, concert "Việt Nam trong tôi" do Bộ VH-TT&DL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức thực hiện sẽ diễn ra vào 20h00 tối 26/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Sự kiện nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng bởi 20 tiết mục được dàn dựng công phu gồm 3 phần: Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức, Việt Nam trong tôi là những chuyến đi, Việt Nam trong tôi là mảnh đất kỳ diệu; đồng thời quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được đông đảo công chúng yêu mến như: Soobin, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và ban nhạc Chillies.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại do ảnh hưởng của cơn báo số 5 (Kajiki), tình trạng mưa ngập trên rất nhiều tuyến đường Hà Nội. Vì thế, trên rất nhiều diễn đàn, khán giả băn khoăn concert tối nay sẽ diễn ra thế nào? Liệu có hoãn, huỷ hay vẫn diễn ra như dự kiến?

Trong khi đó cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự phân vân đi hay không giữa tình hình thời tiết không ủng hộ này.

"Concert Việt Nam trong tôi tối nay thế nào các bác ơi? Tính ra chỉ còn vài tiếng là concert bắt đầu rồi. Trời này có hoãn hay huỷ gì không vậy? Cần một thông tin"; "Ai ở gần concert cho xin chút tình hình thực tế được không? Băn khoăn quá!"; "Không đi thì tiếc công xếp hàng, săn vé mà đi tầm này thì mưa ngập. Quan ngại!";... một số ý kiến khán giả về concert tối 26/8.

Bên cạnh đó có một số ý thắc mắc vì sao fanpage của chương trình không có thông báo của BTC. "Dù concert tiếp tục hay hoãn thì cũng nên có thông báo rõ ràng tới khán giả"; "Thời tiết không thuận lợi thế này BTC nên có thông báo trấn an khán giả chứ. Mình xếp hàng chật vậy mới có vé, giờ đi hay không đều tiếc và buồn"; "Mình đu concert quen rồi nên không ngại thời tiết nhưng mưa bão thì BTC vẫn nên có thông báo tình hình và phương án tổ chức an toàn tới khán giả";... một số ý kiến của khán giả tới BTC.

Tuy nhiên, hiện tại, phía BTC chưa có phản hồi gì về thông tin concert. Cách đây vài giờ, trên fanpage của cơ quan ngôn luận Bộ Vh-TT&DL vẫn cập nhật thông tin khán giả may mắn đã thắng game và nhận 1 cặp vé "Việt Nam trong tôi" kèm chia sẻ: "Hẹn gặp lại tại concert "Việt Nam trong tôi", nơi chúng ta cùng hòa nhịp trong âm nhạc và niềm tự hào dân tộc!".

Trước đó, vào tối 25/8, buổi tổng duyệt concert đặc biệt "Việt Nam trong tôi" vẫn diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Bất chấp mưa lớn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông vẫn trực tiếp có mặt chỉ đạo và động viên tinh thần các nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ tổng duyệt tối qua.

Sân khấu hoành tráng của concert "Việt Nam trong tôi".

Tại buổi tổng duyệt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Chương trình Việt Nam trong tôi không đơn thuần là một đêm nhạc, mà là sự kiện mang tính chính trị, văn hóa quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Tôi đề nghị toàn bộ ê-kíp từ nội dung, nghệ sĩ đến kỹ thuật phải nỗ lực hết sức, bảo đảm chương trình vừa hấp dẫn về nghệ thuật, vừa truyền tải được thông điệp sâu sắc về lịch sử, về tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc".