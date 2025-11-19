Hòa Minzy chi gần 300 triệu đồng mua bình chọn cho Hương Giang

Hòa Minzy cho biết cô và Hương Giang cùng trưởng thành từ trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Chứng kiến Hương Giang từ lúc thực hiện cuộc đại phẫu đầu tiên đến khi thành phiên bản xinh đẹp của hiện tại, cô luôn muốn ủng hộ đàn chị.

Cùng với việc chi 264 triệu đồng để mua phiếu bình chọn cho Hương Giang, Hòa Minzy cho biết cô cũng sẽ bay sang Thái Lan vào chung kết Miss Universe 2025 để cổ vũ. "Em sẽ hô vang tên Hương Giang cùng hai tiếng Việt Nam thân thương", Hòa Minzy chia sẻ hôm 18/11.

Trước tình cảm của đàn em, trong livestream cùng ngày, Hương Giang cho biết cô rất cảm kích. Ngoài Hòa Minzy, nhiều bạn bè thân thiết khác của nàng hậu cũng bay sang Thái Lan để cổ vũ cho cô.

Hòa Minzy từng có mặt ủng hộ Hương Giang khi cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Hiện, Hương Giang nằm trong nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao ở các hạng mục: Beyond The Crown (Dự án xã hội), Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng), People's Choice (Thí sinh được yêu thích nhất). Thí sinh chiến thắng các hạng mục sẽ được vào thẳng top 30. BTC sau đó tiếp tục chọn ra top 10, top 5 và top 3 chung cuộc.

Là thí sinh chuyển giới duy nhất tham gia Miss Universe 2025, Hương Giang nhận được sự quan tâm của truyền thông trong nước và quốc tế. Chuyên trang Missosology xếp Hương Giang ở vị trí 18/20 trong danh sách dự đoán. Hương Giang cùng 120 thí sinh ở Bangkok (Thái Lan) sẽ bước vào các buổi tổng duyệt quan trọng, chuẩn bị cho đêm trình diễn trang phục dân tộc, bán kết (19/11) và chung kết (22/11).

Hương Giang là thí sinh có lượng fan lớn nhất cuộc thi với 4,3 triệu người theo dõi trên Instagram.

Hương Giang sinh năm 1991, quê Hà Nội, cao 1,7 m, số đo 86-62-90 cm. Cô từng vào top 4 Vietnam Idol 2012, đăng quang Miss International Queen 2018 tại Thái Lan. Hiện người đẹp hoạt động với vai trò ca sĩ, nhà sản xuất các chương trình thực tế như The New Mentor, The Next Gentleman, Hàng xóm mới.