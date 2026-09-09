Vụ Kim Soo Hyun hẹn hò chính thức khép lại

Theo thông tin, các công tố viên đã trả hồ sơ cho cảnh sát từ ngày 3/9, sau khi Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul quyết định không chuyển vụ án để truy tố do thiếu bằng chứng. Hồ sơ trước đó vẫn được chuyển sang cơ quan công tố để xem xét kỹ lưỡng, nhưng phía công tố không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại.

Việc không có yêu cầu tiếp tục xác minh đồng nghĩa quyết định của cảnh sát được hoàn tất. Cuộc điều tra kéo dài khoảng 1 năm 4 tháng kể từ thời điểm đơn khiếu nại được nộp, qua đó chấm dứt một trong những tranh cãi pháp lý gây chú ý quanh Kim Soo Hyun.

Vụ việc bắt đầu vào tháng 5 năm ngoái khi gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron đệ đơn kiện Kim Soo Hyun với cáo buộc vi phạm Luật Bảo vệ Trẻ em. Gia đình cho rằng nam diễn viên từng có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, đồng thời đưa ra các cáo buộc liên quan lạm dụng tình dục, tinh thần, bao gồm hành vi dụ dỗ.

Ở thời điểm đó, phía gia đình tuyên bố Kim Soo Hyun đã ép Kim Sae Ron tham gia những hành vi không phù hợp từ kỳ nghỉ đông năm lớp 8. Những cáo buộc nghiêm trọng nhanh chóng khiến dư luận Hàn Quốc chia rẽ, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh, hợp đồng quảng cáo cùng kế hoạch hoạt động của nam diễn viên.

Chính thức khép lại vụ án Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron sau 16 tháng điều tra. X

Luật sư Ko Sang Rok, đại diện pháp lý cho Kim Soo Hyun, cho biết theo Luật Phúc lợi Trẻ em Hàn Quốc, trẻ em được hiểu là người dưới 18 tuổi. Ông giải thích cuộc điều tra đã xem xét toàn diện các tình tiết xung quanh mối quan hệ bị cáo buộc, trong đó có giai đoạn trước khi Kim Sae Ron đủ 18 tuổi.

Theo luật sư, quá trình xác minh không chỉ giới hạn ở một thời điểm cụ thể trong thời thơ ấu của cố diễn viên. Cơ quan điều tra cũng xem xét giai đoạn năm 3 trung học, thời điểm Kim Sae Ron được tính là 19 tuổi theo cách tính tuổi Hàn Quốc trước đây, nhằm đánh giá toàn bộ các cáo buộc liên quan.

Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero, từ tháng 3 năm ngoái liên tục đưa cáo buộc về Kim Soo Hyun với Kim Sae Ron qua livestream, họp báo. Ông công bố các đoạn ghi âm, tin nhắn được cho là bằng chứng, nhưng nhà điều tra xác định ghi âm bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, còn tin nhắn cũng bị làm giả.

Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5/2026 với các cáo buộc gồm phát tán thông tin sai lệch, sau đó bị truy tố vào tháng 6. Phiên tòa đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 14/8 nhưng bị hoãn sau khi ông yêu cầu được xét xử với sự tham gia của nguyên đơn.

Kim Soo Hyun trở lại giữa tranh luận

Cuộc điều tra khép lại tạo điều kiện để Kim Soo Hyun nối lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian chịu sức ép dư luận. Công việc đáng chú ý đầu tiên của nam diễn viên là chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines BENCH, đánh dấu bước trở lại với hoạt động thương mại.

Ngày 23/8, Kim Soo Hyun đến Jakarta (Indonesia), tham dự chương trình truyền hình trực tiếp “Mahakarya RCTI 37” nhân kỷ niệm 37 năm thành lập đài RCTI. Sự xuất hiện này cho thấy nam diễn viên bắt đầu mở rộng lịch trình sau thời gian dài vắng bóng.

Theo kế hoạch, Kim Soo Hyun tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện cuối năm như The Fact Music Awards, Asia Artist Awards. Những lịch trình này giúp anh từng bước tái lập hiện diện trong ngành giải trí.

Tuy vậy, việc khép lại điều tra không đồng nghĩa tranh cãi dư luận biến mất ngay. Một bộ phận công chúng cho rằng kết quả pháp lý là cơ sở để Kim Soo Hyun trở lại công việc, nhất là khi cảnh sát không tìm thấy đủ bằng chứng để chuyển vụ án sang công tố.

Ở chiều ngược lại, vẫn có ý kiến thận trọng trước tốc độ tái xuất của nam diễn viên. Những cáo buộc lan truyền trong thời gian dài đã ảnh hưởng nhận thức công chúng, khiến quá trình phục hồi hình ảnh có thể cần thêm thời gian.

Thách thức của Kim Soo Hyun hiện không chỉ là lấy lại lịch quảng cáo hay xuất hiện tại sự kiện. Anh còn phải khôi phục niềm tin của khán giả, đối tác thương mại, nhà sản xuất sau cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 1 năm.

Việc ghi âm bị xác định có yếu tố thao túng bằng trí tuệ nhân tạo cũng cho thấy rủi ro của bằng chứng số trong tranh cãi người nổi tiếng. Nội dung giả mạo nếu lan rộng có thể gây hậu quả trước khi cơ quan chức năng kịp xác minh.

Với quyết định không chuyển vụ án để truy tố, một chương pháp lý quanh Kim Soo Hyun đã khép lại. Tuy nhiên, hành trình trở lại showbiz Hàn Quốc vẫn phụ thuộc phản ứng công chúng, lựa chọn của các thương hiệu cùng sức hút của những hoạt động sắp tới.

Theo: t/h