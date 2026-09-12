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Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy

Sự kiện: Sao Việt Giải trí Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân sắp xếp hành lý cho con gái lần đầu 'xuất ngoại'; Phạm Hương chăm chỉ cắm hoa cho khách hàng; vợ chồng Anh Đức kỷ niệm hai năm ngày cưới...

Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy - 1

Minh Hằng khoe ảnh đi cà phê thân thiết với Khả Ngân. Thời gian qua, cặp sao bị đồn xích mích vì Minh Hằng không chúc mừng đàn em sắp lấy chồng trên mạng xã hội. Tuy nhiên cô phủ nhận và cho biết đã nhắn tin chúc phúc riêng.

Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy - 2

Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm thực hiện bộ ảnh kỷ niệm hai năm ngày cưới.

Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy - 3

Vợ chồng Đăng Khôi hội ngộ MC Anh Tuấn, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh trên sân pickleball.

Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy - 4

Kỳ Duyên và Thiên Ân thích thú trải nghiệm các hoạt động trong chuyến công tác Hàn Quốc.

Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy - 5

Thanh Trúc mừng sinh nhật tuổi 40 nhưng được khen trông trẻ trung như mới đôi mươi.

Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy - 6

Ngô Thanh Vân chuẩn bị hành lý cho chuyến xuất ngoại đầu đời của bé Gạo. Nữ diễn viên cho biết cô cho con gái về thăm quê ngoại Na Uy hai tuần, đúng dịp mùa thu se lạnh.

Ngô Thanh Vân cùng mẹ ruột sang Na Uy định cư từ năm 15 tuổi. Cô sống tại đây khoảng 10 năm, trước khi về Việt Nam. Hiện gia đình và mẹ của cô vẫn sống ở đất nước Bắc Âu này.

Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy - 7

Dàn hot girl đời đầu gồm Emily, Huyền Baby, Linh Rin, Hạnh Sino, Milan Phạm (từ trái qua) hội ngộ. Dù đã 'yên bề gia thất', họ vẫn giữ tình bạn khăng khít, thường xuyên hẹn nhau đi ăn.

Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy - 8

Lương Thùy Linh tạo dáng giữa 'rừng' hoa khi ngắm biển Nha Trang.

Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy - 9

Cường Đôla cho biết dù có cuộc họp, anh cố gắng kết thúc đúng giờ để kịp đến đón hai con đi học về.

Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy - 10

Phạm Hương khoe tác phẩm hoa cắm cho khách hàng. Khi ở Mỹ, cô làm chủ một tiệm hoa và còn thử sức với nghề tổ chức tiệc cưới.

Con trai Đàm Vĩnh Hưng thân thiết với Mỹ Tâm
Con trai Đàm Vĩnh Hưng thân thiết với Mỹ Tâm

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Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 23:30 PM (GMT+7)
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