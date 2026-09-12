Ảnh sao 12/9: Ngô Thanh Vân cho con gái về quê ngoại Na Uy

Minh Hằng khoe ảnh đi cà phê thân thiết với Khả Ngân. Thời gian qua, cặp sao bị đồn xích mích vì Minh Hằng không chúc mừng đàn em sắp lấy chồng trên mạng xã hội. Tuy nhiên cô phủ nhận và cho biết đã nhắn tin chúc phúc riêng.

Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm thực hiện bộ ảnh kỷ niệm hai năm ngày cưới.

Vợ chồng Đăng Khôi hội ngộ MC Anh Tuấn, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh trên sân pickleball.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thích thú trải nghiệm các hoạt động trong chuyến công tác Hàn Quốc.

Thanh Trúc mừng sinh nhật tuổi 40 nhưng được khen trông trẻ trung như mới đôi mươi.

Ngô Thanh Vân chuẩn bị hành lý cho chuyến xuất ngoại đầu đời của bé Gạo. Nữ diễn viên cho biết cô cho con gái về thăm quê ngoại Na Uy hai tuần, đúng dịp mùa thu se lạnh.

Ngô Thanh Vân cùng mẹ ruột sang Na Uy định cư từ năm 15 tuổi. Cô sống tại đây khoảng 10 năm, trước khi về Việt Nam. Hiện gia đình và mẹ của cô vẫn sống ở đất nước Bắc Âu này.

Dàn hot girl đời đầu gồm Emily, Huyền Baby, Linh Rin, Hạnh Sino, Milan Phạm (từ trái qua) hội ngộ. Dù đã 'yên bề gia thất', họ vẫn giữ tình bạn khăng khít, thường xuyên hẹn nhau đi ăn.

Lương Thùy Linh tạo dáng giữa 'rừng' hoa khi ngắm biển Nha Trang.

Cường Đôla cho biết dù có cuộc họp, anh cố gắng kết thúc đúng giờ để kịp đến đón hai con đi học về.

Phạm Hương khoe tác phẩm hoa cắm cho khách hàng. Khi ở Mỹ, cô làm chủ một tiệm hoa và còn thử sức với nghề tổ chức tiệc cưới.