17 ngôi sao “Harry Potter” sau gần 25 năm: Ai thành công nhất?

“Harry Potter” đã trở thành một trong những thương hiệu giải trí lớn nhất thế giới, đưa dàn diễn viên nhí tham gia 8 phần phim trở thành những gương mặt được khán giả toàn cầu biết đến. Gần 25 năm sau phần phim đầu tiên, mỗi người có một hướng đi khác nhau. Business Insider mới đây đưa ra bảng xếp hạng 17 diễn viên nhí của loạt phim gốc, dựa trên các yếu tố như những vai diễn sau “Harry Potter”, giải thưởng, lượng người theo dõi trên mạng xã hội và mức độ ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng.

17. Chris Rankin: Chris Rankin đóng Percy Weasley trong 4 phần phim “Harry Potter”. Sau khi loạt phim kết thúc, anh vẫn tham gia diễn xuất nhưng chủ yếu chuyển sang công việc phía sau máy quay.Rankin từng làm điều phối sản xuất cho các series như “Downton Abbey” và “A Discovery of Witches”. Anh hiện có khoảng 50.200 người theo dõi trên Instagram và không tham gia chương trình tái hợp “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” năm 2022.

16. Devon Murray: Devon Murray thủ vai Seamus Finnigan trong cả 8 phần phim. Sau “Harry Potter”, anh không có nhiều hoạt động diễn xuất đáng kể. Vai điện ảnh duy nhất được Business Insider đề cập sau loạt phim là một vai không được ghi tên trong “Damo & Ivor: The Movie” năm 2018. Anh cũng xuất hiện trong MV “Every Time You Need Me” của Simonna năm 2017. Murray hiện có khoảng 169.000 người theo dõi trên Instagram và 235.800 trên X. Anh không xuất hiện trong chương trình tái hợp năm 2022.

15. Josh Herdman: Josh Herdman đảm nhận vai Gregory Goyle trong cả 8 bộ phim. Khác với một số bạn diễn, anh tiếp tục duy trì cả sự nghiệp diễn xuất lẫn thể thao. Herdman từng xuất hiện trong “Marcella”, “Alex Rider”, “Robin Hood” và gần đây góp mặt trong “Andor” cũng như “The Man Who Fell to Earth”. Anh đồng thời là một võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Trên Instagram, Herdman có khoảng 125.000 người theo dõi.

14. Oliver và James Phelps: Hai anh em Oliver và James Phelps vào vai cặp song sinh Fred và George Weasley trong toàn bộ loạt phim. Sau “Harry Potter”, cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong một số dự án, trong đó có “Last Night in Soho”. Hai anh em cũng tham gia các chương trình truyền hình với tư cách chính mình và dẫn chương trình “Harry Potter: Wizards of Baking”. Podcast “Normal Not Normal” của họ kết thúc năm 2023. Mỗi người hiện có hơn 2 triệu người theo dõi trên Instagram. Cả hai cũng xuất hiện tại chương trình tái hợp và lễ khai trương công viên “Harry Potter” mới ở Orlando.

13. Bonnie Wright: Bonnie Wright đóng Ginny Weasley, em gái của Ron và là người có mối quan hệ tình cảm với Harry Potter trong phim. Sau loạt phim, cô tham gia một số phim độc lập như “The Sea”, “After the Dark” và “Before I Sleep”, đồng thời chuyển hướng sang đạo diễn. Wright thành lập công ty sản xuất BonBonLumiere và thực hiện phim ngắn “Separate We Come, Separate We Go”, với sự góp mặt của David Thewlis. Hiện cô có khoảng 3,7 triệu người theo dõi trên Instagram và từng xuất hiện trong chương trình tái hợp năm 2022.

12. Evanna Lynch: Evanna Lynch vào vai Luna Lovegood trong 4 phần “Harry Potter”. Nhân vật này giúp cô trở thành một trong những gương mặt được yêu thích của loạt phim. Lynch tiếp tục diễn xuất trong một số dự án độc lập, tham gia sân khấu tại Ireland và từng đứng thứ ba ở “Dancing with the Stars” năm 2018. Cô cũng duy trì hoạt động trên mạng xã hội, với khoảng 3,6 triệu người theo dõi Instagram.

11. Matthew Lewis: Matthew Lewis từng gây chú ý với sự thay đổi ngoại hình sau khi đóng Neville Longbottom, đến mức cụm từ “Longbottoming” được sử dụng để mô tả màn “lột xác” của anh. Lewis tiếp tục theo đuổi diễn xuất với các phim và series như “Ripper Street”, “Happy Valley”, “All Creatures Great and Small” và “Avoidance”. Anh cũng tham gia “Me Before You” và một số dự án khác. Ngoài diễn xuất, Lewis từng dẫn “The Official Leeds United Podcast”. Anh có khoảng 2,2 triệu người theo dõi trên Instagram và 1,2 triệu trên X.

10. Clémence Poésy: Clémence Poésy đóng Fleur Delacour trong 3 phần phim. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án đáng chú ý như “Gossip Girl”, “127 Hours”, “In Bruges”, “Tenet” và series “The Essex Serpent”. Từ năm 2023 đến 2024, cô đóng “The Walking Dead: Daryl Dixon”. Dự án tiếp theo của cô là “Neuromancer”, dự kiến ra mắt năm 2027. Poésy hiện có khoảng 141.000 người theo dõi Instagram.

9. Katie Leung: Katie Leung đóng Cho Chang trong 5 phần phim, bắt đầu từ “Harry Potter and the Goblet of Fire”. Sau đó, cô xuất hiện trong “T2: Trainspotting”, “The Peripheral”, “The Wheel of Time” và “Nightsleeper”. Cô cũng lồng tiếng cho “Arcane” và đóng Lady Araminta trong mùa 4 “Bridgerton”. Leung có khoảng 548.000 người theo dõi Instagram nhưng không tham gia chương trình tái hợp kỷ niệm 20 năm.

8. Alfred Enoch: Alfred Enoch đóng Dean Thomas nhưng về sau được biết đến rộng rãi hơn với vai Wes Gibbins trong “How to Get Away with Murder”. Anh tiếp tục đóng “Foundation”, “Miss Austen” và series “Run Away” của Netflix. Enoch cũng tham gia chương trình tái hợp “Harry Potter”, dù thời lượng xuất hiện không nhiều.

7. Freddie Stroma: Freddie Stroma vào vai Cormac McLaggen trong 3 phần phim. Sau đó, anh tham gia nhiều dự án truyền hình như “UnREAL”, “Game of Thrones”, “Bridgerton” và “Peacemaker”. Stroma cũng góp mặt trong “Pitch Perfect”, “Time After Time” và “The Crew”, giúp anh duy trì sự nghiệp diễn xuất khá đều đặn sau “Harry Potter”.

6. Tom Felton: Tom Felton đóng Draco Malfoy và là một trong những diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất từ dàn sao phụ của “Harry Potter”. Anh hiện có khoảng 11,7 triệu người theo dõi Instagram và 2,8 triệu trên X. Felton tiếp tục đóng phim, trong đó có “The Flash”, “Ophelia” và nhiều phim độc lập. Năm 2025, anh trở lại vai Draco trên sân khấu Broadway trong “Harry Potter and the Cursed Child”. Ban đầu chỉ dự kiến diễn trong thời gian giới hạn, nhưng lịch diễn được kéo dài đến tháng 1/2027 do nhu cầu của khán giả. Năm 2022, Felton xuất bản hồi ký “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard”, trở thành sách bán chạy của New York Times.

5. Harry Melling: Harry Melling đóng Dudley Dursley, anh họ của Harry Potter. Sau khi rời thương hiệu, anh tạo dấu ấn qua nhiều vai diễn khác biệt trong “The Lost City of Z”, “The Ballad of Buster Scruggs”, “His Dark Materials”, “The Old Guard”, “The Devil All the Time” và “The Queen’s Gambit”. Melling cũng góp mặt trong “The Tragedy of Macbeth” và “The Pale Blue Eye”. Năm 2025, “Pillion”, bộ phim anh đóng cùng Alexander Skarsgård, giành giải Kịch bản xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes. Anh tiếp tục có nhiều dự án mới, trong đó có “Stuffed” cùng Jodie Comer.

4. Rupert Grint: Rupert Grint đóng Ron Weasley và có sự nghiệp truyền hình đáng chú ý sau “Harry Potter”. Anh đóng chính và làm nhà sản xuất điều hành cho series “Snatch”, sau đó tham gia “Servant” của Apple TV+. Grint cũng tái hợp với đạo diễn M. Night Shyamalan trong “A Knock at the Cabin”. Cuối năm nay, anh dự kiến đóng Bob Cratchit trong “Ebenezer”, với Johnny Depp thủ vai chính. Năm 2027, Grint sẽ trở lại với nhân vật Ron Weasley trên sân khấu Broadway trong “Harry Potter and the Cursed Child”. Anh hiện có hơn 5,2 triệu người theo dõi Instagram.

3. Emma Watson: Emma Watson đứng thứ ba với vai Hermione Granger, một trong ba nhân vật trung tâm của loạt phim. Sau “Harry Potter”, cô tiếp tục đóng “The Perks of Being a Wallflower”, “The Bling Ring”, “Beauty and the Beast” và “Little Women”. Watson cũng tốt nghiệp đại học Brown, hoạt động với vai trò Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Cô hiện có khoảng 70,9 triệu người theo dõi Instagram. Trong chương trình tái hợp năm 2022, Watson từng chia sẻ về những áp lực khiến cô có thời điểm cân nhắc việc rời bỏ diễn xuất.

2. Daniel Radcliffe: Daniel Radcliffe, người đóng Harry Potter, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Sau loạt phim, Radcliffe chủ yếu lựa chọn những dự án khác biệt với hình ảnh Harry Potter, như “Guns Akimbo”, “Swiss Army Man”, “Now You See Me 2” và “The Lost City”. Anh cũng đóng series “Miracle Workers” từ năm 2019 đến 2023 và vào vai Weird Al Yankovic trong “Weird: The Al Yankovic Story”. Bên cạnh điện ảnh và truyền hình, Radcliffe có sự nghiệp sân khấu nổi bật. Anh từng đóng “Equus”, “How to Succeed in Business Without Really Trying” và “Merrily We Roll Along”. Với “Merrily We Roll Along”, anh giành giải Tony năm 2024. Năm 2026, Radcliffe tiếp tục nhận đề cử Tony với “Every Brilliant Thing”.

1. Robert Pattinson: Robert Pattinson đứng đầu bảng xếp hạng dù chỉ xuất hiện trong một phần phim “Harry Potter”, với vai Cedric Diggory trong “Harry Potter and the Goblet of Fire”. Sau đó, Pattinson trở thành ngôi sao của loạt “Twilight”. Anh tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua các phim như “Good Time”, “The Lighthouse”, “Tenet”, “The King” và “The Batman”. Năm 2026 đánh dấu một năm đặc biệt bận rộn của Pattinson khi anh góp mặt trong “The Drama”, “The Odyssey”, “Primetime” và “Dune: Part Three”. Anh không sử dụng Instagram.