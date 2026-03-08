Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đính chính về thu nhập từ doanh thu kinh doanh trên nền tảng số

Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý cho biết con số được nhắc tới chỉ là khoản doanh thu đầu tiên sau gần hai tháng bắt đầu kinh doanh trên “sàn cam”, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm và ủng hộ của mọi người.

Vợ của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý – Ngọc Hà – cho biết sáng nay cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và khán giả sau khi chia sẻ một hình ảnh liên quan đến công việc bán hàng trực tuyến. Cô bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm đó và xem đây như những tín hiệu tích cực dành cho mình. Tuy nhiên, do bức ảnh đăng tải trước đó chưa rõ ràng nên đã khiến một số người hiểu nhầm về con số mà cô công bố.

Bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý chia sẻ rằng những thành tích mà nhiều người đạt được trên nền tảng này khiến cô vô cùng ngưỡng mộ, bởi theo cô, để có được kết quả đó mọi người đã phải làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc. “Bản thân tôi vẫn thấy mình cần phải nỗ lực và chăm chỉ hơn rất nhiều trong lĩnh vực này”, cô nói.

Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý cũng tiết lộ cô mới bắt đầu tham gia bán hàng trên “sàn cam” từ ngày 10/1, tức là chưa đầy hai tháng. Con số vừa chia sẻ chỉ là khoản doanh thu đầu tiên mà cô nhận được từ nền tảng này. Với Ngọc Hà, đây là niềm vui nhỏ nhưng lại mang đến động lực lớn để cô tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

Cô cho biết thêm, các sản phẩm mà mình giới thiệu hay đánh giá đều dựa trên trải nghiệm thực tế của bản thân, với mong muốn mang đến những lựa chọn chân thành và hữu ích cho người theo dõi. Ngọc Hà cũng gửi lời cảm ơn tới những khán giả đã tin tưởng, ủng hộ mình.

“Hy vọng mọi người sẽ luôn tin yêu và đồng hành lâu dài”, cô bày tỏ, đồng thời hài hước cho biết bản thân vẫn “khát khao kiếm tiền hơn bất kỳ điều gì trên đời”.

Thu nhập từ tiếp thị liên kết của vợ NSND Công Lý. Ảnh: FBNV

Trước đó, vợ Nghệ sĩ Nhân dân thừa nhận bản thân từng khó khăn về tài chính, có người chọn ở lại động viên, nhưng cũng không ít người rời đi. Trong những lần đi mua sắm, bên cạnh sự niềm nở, cô từng phải đối mặt với thái độ thờ ơ, thậm chí bị đánh giá, coi thường chỉ vì vẻ ngoài giản dị. “Có những nhân viên "ném đồ", không tiếp, cho rằng mình chỉ đi ngắm chứ không đủ khả năng mua. Thậm chí còn nhếch mép cười và hỏi tôi có phải thành viên của hệ thống hay không. Đó là sự thật đã xảy ra”, cô chia sẻ.

Dù trải qua nhiều giông bão, vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý khẳng định chưa từng than trách số phận hay kêu gọi sự thương hại từ xã hội. Theo cô, những ai theo dõi đủ lâu sẽ hiểu, để có thu nhập, cô từng livestream trong tình trạng ốm mệt, giọng nghẹt, cổ họng đau rát, có khi làm việc đến tận khuya, bán từng sản phẩm nhỏ. “Tôi kiếm tiền bằng mồ hôi và nước mắt, và tôi tự tin ngẩng mặt với đời”, cô nói.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý và Ngọc Hà kết hôn 5 năm, 4 năm nam nghệ sĩ bị bệnh

Ngọc Hà và Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021, sau nhiều năm hẹn hò. Cô kém chồng 15 tuổi. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau ngày cưới, vào tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý bất ngờ bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Sau đó, anh trải qua thời gian dài điều trị tích cực, trong đó có giai đoạn được đưa sang Nhật Bản để phục hồi sức khỏe với sự đồng hành sát sao của vợ.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đã được cải thiện đáng kể. Anh có thể trở lại với công việc nghệ thuật, đảm nhận một số vai nhỏ trong các dự án phim truyền hình.

NSND Công Lý và Ngọc Hà. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Ngọc Hà không ít lần phải lên tiếng trước những thông tin thiếu chính xác liên quan đến đời tư và cuộc sống gia đình. Gần đây nhất, cô đã phủ nhận thông tin từng có một đời chồng trước khi đến với Nghệ sĩ Nhân Công Lý – một tin đồn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nhưng hoàn toàn không có cơ sở.

Những sự việc liên tiếp cho thấy áp lực mà Ngọc Hà đang phải đối mặt khi đời tư bị đem ra bàn tán, thậm chí là xuyên tạc. Cô khẳng định mong muốn duy nhất là có được sự bình yên trong cuộc sống, tránh ồn ào không đáng có, để tập trung chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong hành trình hồi phục.

Ngọc Hà sinh năm 1988, từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 nhưng không hoạt động showbiz mà theo đuổi con đường làm báo. Ngọc Hà là phóng viên mảng văn hoá - giải trí của một tờ báo điện tử, KOLs truyền thông. Trước khi quyết định về chung một nhà, cặp đôi đã có khoảng thời gian 5 năm bên nhau.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019 và được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội năm 2020. Hiện anh đã thôi giữ chức vụ này.

Sau khi bị đột quỵ, sức khỏe của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý không được như trước và vẫn trong quá trình phục hồi. Tháng 3/2024, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý tham gia một vai ngắn trong phim truyền hình Trạm cứu hộ trái tim.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý Công Lý gây ấn tượng mạnh với vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Anh cũng tham gia nhiều phim truyền hình như: Bão qua làng; Gió làng Kình; Tình khúc bạch dương; Khi đàn ông góa vợ bật khóc; Hướng dương ngược nắng; Những cô gái trong thành phố; Dưới bóng cây hạnh phúc…