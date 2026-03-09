Hòa Minzy - Thăng Văn Cương và 2 cặp đôi nên duyên từ 'Sao nhập ngũ'

Từ chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ, chuyện tình của ca sĩ Hòa Minzy với Đại úy Thăng Văn Cương, BTV Mai Hằng với Thượng úy Nguyễn Thanh Dương hay gia đình nhỏ của Dương Tiến Toàn (Toàn Tuti) và Ong Hà được khán giả đặc biệt quan tâm.

Mối tình kín tiếng của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương

Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương trong chương trình "Sao nhập ngũ".

Hòa Minzy và Thăng Văn Cương quen biết nhau khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2022. Thời điểm đó, Thăng Văn Cương là một trong những quân nhân tham gia hỗ trợ và huấn luyện cho các nghệ sĩ trong quá trình ghi hình.

Sau khi chương trình kết thúc, hai người vẫn giữ liên lạc. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu và phát triển mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, suốt thời gian dài, cặp đôi chọn cách giữ kín chuyện riêng tư.

Theo chia sẻ của Hòa Minzy, cả hai đã có khoảng 4 năm tìm hiểu trước khi quyết định công khai với công chúng. Một chi tiết thú vị khiến người hâm mộ thích thú là Hòa Minzy và Thăng Văn Cương cùng sinh năm 1995 và chỉ cách nhau đúng một ngày sinh - nữ ca sĩ sinh ngày 31/5 còn bạn trai sinh ngày 30/5.

Hòa Minzy cho biết khi nào kết hôn sẽ mời cả fan hâm mộ.

Thăng Văn Cương quê ở Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh - PV), hiện công tác trong quân đội với quân hàm Đại úy. Khi công khai mối quan hệ, Hòa Minzy cũng tiết lộ gia đình bạn trai đã sang nhà cô hỏi cưới. Thông tin này khiến nhiều khán giả tin rằng nữ ca sĩ đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong cuộc sống.

BTV Mai Hằng và chuyện tình "bác sĩ Quân y - MC"

Trước câu chuyện của Hòa Minzy và Thăng Văn Cương, khán giả từng biết đến một cặp đôi khác nên duyên từ Sao nhập ngũ và có cái kết viên mãn bằng hôn nhân: BTV Nguyễn Mai Hằng và Thượng úy Nguyễn Thanh Dương.

Mai Hằng là biên tập viên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Cô gặp Nguyễn Thanh Dương khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2024 được ghi hình tại đơn vị nơi anh công tác.

BTV Mai Hằng và Thượng úy Nguyễn Thanh Dương.

Thời điểm đó, Thanh Dương là bác sĩ Quân y, giữ cương vị Đại đội trưởng Đại đội Quân y 24 thuộc Trung đoàn 165.

Theo chia sẻ của Mai Hằng, trong những ngày chuẩn bị ghi hình, cô bất ngờ bị sốt cao và phải vào bệnh xá của đơn vị để điều trị. Người trực tiếp chăm sóc cho cô là bác sĩ Quân y Nguyễn Thanh Dương.

Khoảng thời gian điều trị tuy ngắn nhưng giúp hai người có nhiều cơ hội trò chuyện và hiểu nhau hơn. Sự tận tình, chu đáo của chàng bác sĩ đã khiến nữ MC dần có thiện cảm.

Sau khi chương trình kết thúc, Thanh Dương thường xuyên di chuyển từ đơn vị về Hà Nội để thăm Mai Hằng. Những chuyến đi dài và sự kiên trì của anh đã khiến nữ BTV cảm động.

Chỉ 7 tháng sau khi quen nhau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 5/2024 và nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

"Chú Ngạn pha ke" Toàn Tuti và gia đình nhỏ

Một nhân vật khác từng gây chú ý khi tham gia Sao nhập ngũ là Dương Tiến Toàn, thường được khán giả gọi bằng cái tên thân mật Toàn Tuti.

Xuất hiện trong mùa Sao nhập ngũ 2020, Toàn Tuti gây ấn tượng với gương mặt hiền lành, tính cách thân thiện và sự nhiệt tình trong các hoạt động huấn luyện.

Toàn Tuti và Ong Hà.

Anh đặc biệt được cộng đồng mạng chú ý khi cùng diễn viên Khánh Vân tái hiện hình ảnh cặp đôi Ngạn - Hà Lan trong bộ phim Mắt biếc. Sự tương đồng này khiến nhiều khán giả gọi vui anh là "chú Ngạn pha ke" và nhiệt tình đẩy thuyền cặp đôi.

Tuy nhiên, câu chuyện ngoài đời lại rẽ theo hướng khác. Năm 2022, Toàn Tuti bất ngờ thông báo kết hôn với bạn gái tên Ong Hà, người cũng có thời gian tham gia hoạt động trong ê-kíp Sao nhập ngũ.

Sau khi về chung một nhà, cặp đôi nhanh chóng đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2022. Trên mạng xã hội, Toàn Tuti thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ, nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.