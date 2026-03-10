Bị khán giả nhắc nhở, Hòa Minzy nói sẽ hạn chế khoe bạn trai

Sau khi công khai hình ảnh bạn trai là Đại úy Thăng Văn Cương hôm 7/3, Hòa Minzy tiếp tục chia sẻ nhiều video thân thiết giữa con trai cô - bé Bo - và bạn trai. Trong video, Bo gọi bạn trai của mẹ là "bố Cương”, khẳng định luôn được bố quan tâm.

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, fanpage của con trai Hòa Minzy đăng ảnh với Đại úy Thăng Văn Cương kèm lời nhắn đến Hòa Minzy: "Bố và con chúc mừng mẹ 8/3".

Con trai Hòa Minzy có nhiều khoảnh khắc thân thiết với bạn trai của nữ ca sĩ.

Sáng 9/3, Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai hôn tạm biệt trước khi đi làm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết từ giờ hạn chế chia sẻ về bạn trai vì sợ bị chỉ trích. "Đăng nốt cái clip rồi thôi. Lâu lâu chia sẻ chút cùng cả nhà cho vui, chứ thấy cũng nhiều ý kiến trái chiều. Đăng nhiều không hay, cảm ơn mọi người đã yêu thương", Hòa Minzy nói.

Nữ ca sĩ thừa nhận có nhiều antifan, đã đọc nhiều bình luận chỉ trích khi công khai tình cảm. Ở video được bạn trai hôn tạm biệt trước khi đi làm, một số người nhận xét Hòa Minzy nên chọn góc quay lịch sự hơn vì bạn trai đang mặc quân phục. Video không để lộ mặt Hòa Minzy, chỉ quay cận mặt Đại úy Thăng Văn Cương nên khoảnh khắc hôn tạm biệt có phần kém tinh tế.

Dưới video, khán giả nhắc nhở Hòa Minzy: "Chuyện gì cũng có hai mặt, Hòa là người nổi tiếng nên cẩn trọng vẫn hơn, cũng để bạn trai yên tâm công tác". Sau khi Hòa Minzy xác nhận hẹn hò Đại úy Thăng Văn Cương, nhiều hình ảnh của nữ ca sĩ và bạn trai cũ là doanh nhân Minh Hải cũng bị "đào" lại.

Vì bạn trai hiện tại là quân nhân, Hòa Minzy nói từ nay sẽ cẩn trọng khi đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội. Việc công khai chuyện tình cảm trên mạng chỉ nhằm mục đích giúp bạn trai thoải mái tâm lý, hiểu hơn cuộc sống của Hòa Minzy. Nếu sau này có sự kiện đặc biệt, nữ ca sĩ sẽ cập nhật trên trang cá nhân.

Về cuộc sống hiện tại, nữ ca sĩ tiết lộ Đại úy Thăng Văn Cương thuộc đơn vị trực chiến, ít thời gian bên gia đình, chỉ tranh thủ bên bạn gái trong thời gian nghỉ phép ít ỏi.

Tối 6/3, ca sĩ Hòa Minzy khiến mạng xã hội dậy sóng với clip nắm tay một chàng trai mặc quân phục, kèm dòng chia sẻ ẩn ý về tình yêu được hai gia đình đồng thuận và nhà trai đã chính thức sang thưa hỏi. Sau 12 tiếng, video thu hút 12 triệu lượt xem với gần 300.000 lượt tương tác.

“Em vui vì anh và bố mẹ kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống, để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi", giọng ca Bắc Bling viết. Hai người quen nhau qua chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ năm 2022. Mối quan hệ duy trì suốt 4 năm trong lặng lẽ để tránh sự chú ý của truyền thông.

Hòa Minzy bí mật hẹn hò suốt 4 năm.

Chuyện tình của Hòa Minzy gây bùng nổ mạng xã hội, được cả showbiz chúc phúc. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp mừng cho Hòa Minzy sau quãng thời gian trắc trở chuyện tình cảm. Trước đó, Hòa Minzy vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ Văn Toàn nhưng đã phủ nhận.

Ca sĩ Đức Phúc bày tỏ: "Nhớ những đêm mấy chị em bàn bạc khi chị cả làm đám cưới, đứa sẽ lên hát bài này, đứa lên hát bài kia, sang nhà chị ngủ từ trước mấy ngày, rồi đứa thì làm MC, đứa bắt hoa cưới. Có lẽ chị cả là người mong chờ ngày này, khoảnh khắc này nhiều hơn ai hết. Chị xứng đáng với tất cả điều tốt đẹp nhất từ bây giờ và mãi mãi về sau".

Erik cũng cho biết mong chờ ngày được chứng kiến chuyện tình của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương "bước ra ngoài ánh sáng".