Vợ cố diễn viên Đức Tiến công khai thông tin về chuyến bay cuối cùng của chồng trước khi qua đời

Vợ cố diễn viên Đức Tiến công khai tin nhắn về chuyến bay cuối cùng cô có thể đón chồng khi anh còn sống. Theo chia sẻ của Bình Phương, có nhiều chuyến bay đêm muộn cô không thể trực tiếp ra sân bay đón chồng vì con gái đã ngủ sớm, Đức Tiến vẫn luôn chủ động cập nhật hành trình, nhắn tin cho vợ từng chặng di chuyển để cô yên tâm.

Theo cô, chính những điều giản dị ấy giờ trở thành ký ức quý giá để cô nhớ về chồng trong quãng thời gian khó khăn. Bên cạnh đó, vợ Đức Tiến cũng lên tiếng trước những tin đồn cho rằng hôn nhân của cả hai từng rạn nứt.

Chuyến công tác khi cố diễn viên Đức Tiến nhắn tin cho vợ. Ảnh: FBNV

Cô cho rằng cuộc sống gia đình có nhiều góc riêng tư mà không phải ai cũng được biết. Theo chia sẻ, nhiều người chỉ nhìn thấy một vài mảnh ghép rồi tự suy diễn phần còn lại. Cuối dòng tâm sự, cô mong mọi chuyện sớm khép lại để Đức Tiến được yên nghỉ.

Ngày 18/5 vừa qua, vợ cố diễn viên Đức Tiến cùng người thân, bạn bè thân thiết đã tới thăm và viếng mộ nam diễn viên nhân dịp tròn hai năm ngày mất của anh.

Diễn viên Đức Tiến qua đời đột ngột ở tuổi 44 tại Mỹ

Cố diễn viên Đức Tiến qua đời vào tối 19/5/2024 tại Mỹ. Thời điểm đó, nam diễn viên đến chơi nhà một người bạn, sau khi xẻ mít thì bất ngờ ngã ra sàn. Dù được bạn bè đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng diễn viên Đức Tiến không qua khỏi do nhồi máu cơ tim.

Sự ra đi đột ngột ở tuổi 44 của diễn viên Đức Tiến khiến nhiều người bàng hoàng, thương tiếc.

Vợ con cố diễn viên Đức Tiến ra viếng mộ nam diễn viên nhân 2 năm ngày giỗ anh. Ảnh: FBNV

Diễn viên Đức Tiến an nghỉ tại nghĩa trang Westminster Memorial Park - một trong những nghĩa trang lớn và trang trọng dành riêng cho người theo đạo Công giáo tại bang California, Mỹ.

Sau khi diễn viên Đức Tiến qua đời, chị Bình Phương tiếp quản kênh YouTube hiện đang có 190.000 lượt theo dõi. Chị thường xuyên chia sẻ các clip quay lại cuộc sống thường nhật của hai mẹ con tại Mỹ.

Bên cạnh việc cập nhật cuộc sống hằng ngày của hai mẹ con, chị Bình Phương nói đây cũng là nguồn thu nhập để chị trang trải cuộc sống, nuôi bé Mèo (con gái diễn viên Đức Tiến - PV) ăn học.

Vợ chồng cố diễn viên Đức Tiến.

Trước đó, vào năm 2025 chị Bình Phương – vợ cố diễn viên Đức Tiến – lên tiếng trước những tin đồn cho rằng chị đã có người mới từ khi nam diễn viên còn sống, thậm chí hiện đã chuyển về sống cùng bạn trai.

Chị khẳng định mong mọi người ngừng lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng. Theo Bình Phương, mọi việc đều có pháp luật xem xét nên chị không muốn tranh cãi đúng sai, mà chỉ muốn lên tiếng một lần để những người quan tâm hiểu rõ câu chuyện.

Bên cạnh đó, vợ cố diễn viên Đức Tiến cũng bày tỏ sự biết ơn trước sự động viên, an ủi từ người thân, bạn bè trong quãng thời gian khó khăn. Chị cho biết chính những lời hỏi han, nhắn tin âm thầm đã giúp mình cảm thấy được sẻ chia sau biến cố mất mát.

“Tôi tin rằng khi thật lòng thương một người, họ sẽ tìm hiểu kỹ trước khi phán xét, và sự thật rồi sẽ được sáng tỏ”, chị chia sẻ.