Cô gái vô danh 'nổi tiếng sau một đêm'

Theo QQ , bộ phim điện ảnh Thư tình gửi bà ngoại vẫn đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu Trung Quốc với doanh thu mỗi ngày tăng gần 100 triệu NDT. Phim được phát hành vào ngày 30/4, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên chỉ đạt 3,7 triệu NDT.

Với sự lên men của danh tiếng, hiện tại tác phẩm đã đạt 721 triệu NDT, dự đoán tổng doanh thu cuối cùng có thể lên tới 1,6 tỷ NDT, trong khi vốn sản xuất của phim chỉ có 14 triệu NDT. Điểm chất lượng trên trang Douban của phim cũng tăng từ 9 lên 9.1/10 điểm.

Cô gái làm dậy sóng giới giải trí

Nữ chính của phim là Lý Tư Đồng sau thành công vang dội của phim cũng đã quyết định gia nhập giới giải trí. Lý Tư Đồng là minh chứng rõ nhất cho câu nói "một đêm thành sao". Trước đó, cô là sinh viên năm 2 của ngành Kỹ thuật tài chính tại Đại học Tài chính và Kinh tế Quảng Đông.

Lý Tư Đồng có sở thích quay các video ngắn, nhờ đó, cô được đạo diễn Lam Hồng Xuân phát hiện. Đạo diễn họ Lam muốn thực hiện tác phẩm Thư tình gửi bà ngoại như phần kết của bộ ba phim về người dân Triều Sán " Triều Sán tam bộ khúc ". Khi Lam Hồng Xuân gọi điện cho cha mẹ Lý Tư Đồng để mời cô đến thử vai, nữ diễn viên còn cho rằng đây là trò lừa đảo.

Lý Tư Đồng là nữ chính phim Thư tình gửi bà ngoại.

Tại buổi thử vai, Lý Tư Đồng đã đọc hết kịch bản của nhân vật Tạ Nam Chi từ khi còn là cô gái trẻ tới khi đã là bà lão, cô xúc động rơi nước mắt, cũng chính là khoảnh khắc đạo diễn Lam khẳng định Lý Tư Đồng là nữ chính mà ông đang tìm kiếm.

Trên Douban , khán giả bình luận: "Việc chọn Lý Tư Đồng vào vai Tạ Nam Chi là bước đi thiên tài của đạo diễn. Có một số vai được định sẵn cho "người không biết diễn" như thế này. Cô ấy giống như ánh trăng được gột rửa sạch sẽ bởi biển cả, mát mẻ nhưng đầy sức sống".

Tác phẩm hay nhất Trung Quốc năm 2026

Thư tình gửi bà ngoại là tác phẩm mang tính địa phương với 90% lời thoại trong phim cũng là tiếng dân tộc Triều Sán. Lúc đầu, tác phẩm chỉ được phát hành riêng tại khu vực Quảng Đông, nhưng sau khi danh tiếng lan xa, bộ phim đã được công chiếu khắp toàn Trung Quốc.

Phim bắt đầu vào thời điểm hàng chục năm trước, Trịnh Mộc Sinh vì hoàn cảnh mà đi xa lập nghiệp, hàng tháng gửi thư và tiền về cho vợ con ở quê nhà. Nhưng chẳng ngờ Mộc Sinh bị tai nạn qua đời nơi đất khách quê người, để lại người vợ Diệp Thục Nhu một mình nuôi ba con khôn lớn.

Diệp Thục Nhu không hề biết điều đau lòng ấy, bởi Tạ Nam Chi - cô gái mang ơn Mộc Sinh đã lặng lẽ nhập vai người đã khuất để gửi thư, chuyển tiền cho Diệp Thục Nhu suốt 18 năm. Còn Thục Nhu lại hiểu lầm Mộc Sinh đã cưới Nam Chi làm vợ. Mãi sau này, người cháu trai Hiểu Vĩ vì nợ nần chồng chất, quyết định lên đường tìm ông ngoại để xin tiền mới biết rõ ngọn ngành. Và khi Thục Nhu tìm Nam Chi để cảm ơn thì Nam Chi đã bị bệnh đãng trí và quên hết mọi chuyện.

Tác phẩm nhận được đánh giá cao của khán giả Trung Quốc.

Bộ phim xoay quanh những lá thư "Kiều phê" - một hình thức gửi thư từ kèm tiền hoặc hàng hóa đặc biệt của người Hoa ở nước ngoài (Hoa kiều) gửi về cho thân nhân tại quê nhà, phổ biến chủ yếu từ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Tác phẩm dẫn dắt khán giả vào hành trình tìm lại cội nguồn, với những câu chuyện về tình người ấm áp, về lòng tốt được che giấu suốt nhiều năm. Hình ảnh người bà Triều Châu nâng niu từng xấp thư cũ, dành cả đời để chờ đợi người thương tại Nam Dương xa xôi, khiến người xem không khỏi xót xa.

Bộ phim cũng được khen ngợi vì đã thể hiện thành công tình cảm gắn bó giúp đỡ lẫn nhau của hai người phụ nữ xa lạ chưa từng gặp mặt, là "hình mẫu kinh điển của tinh thần phụ nữ giúp đỡ phụ nữ" (Girls help girls). Khi bà Diệp Nhu biết được câu chuyện Nam Chi đã giúp đỡ mình suốt nhiều năm, phản ứng đầu tiên của bà là xót xa cho Nam Chi rằng "phải nuôi lớn ngần ấy đứa trẻ trong nhiều năm thật vất vả biết bao".

Thư tình gửi bà ngoại cũng giải mã cốt lõi tinh thần "tình nghĩa vô giá" của người Triều Châu, là tác phẩm lấy câu chuyện nhỏ để thể hiện tinh thần lớn rất xuất sắc.

Phim không có những tình tiết mâu thuẫn gay cấn, kịch tính hóa, nhưng lại thu hút người xem ở chữ "tình" thấm đẫm trong từng hành động. Phim khắc họa trọn vẹn sự kiên trì của hai người phụ nữ, nỗi nhớ nhà của kẻ tha hương, cùng lòng tốt và sự giữ lời giữa những người xa lạ. Nội dung phim bình dị nhưng sâu sắc, chạm đến trái tim mọi khán giả.

Bộ phim được đánh giá "hay nhất màn ảnh Hoa ngữ" từ đầu năm 2026 đến nay.

Hiện tại, trên Douban đã có hơn 530.000 người để lại đánh giá khen ngợi, cảm nhận về bộ phim. Trong đó có những người chia sẻ họ đã khóc rất nhiều trong lúc thưởng thức tác phẩm. Ngôn ngữ của những bức thư cũng tinh tế sâu sắc, thể hiện rất rõ vẻ đẹp của tiếng Hán.

"Thì ra cái gọi là thư tình ấy, không chỉ viết về tình yêu nam nữ, mà còn có tình quê hương, tình bạn - là tình nghĩa giữa con người với con người, là tình cảm gia đình và tình hoài quốc gia. Mọi loại tình trong phim đều khiến người xem đồng cảm sâu sắc và vô cùng xúc động", "Đây là tác phẩm hay nhất năm nay", "Không uổng phí từng đồng tiền vé", "Mối quan hệ trọn vẹn nhất giữa con người không nhất thiết phải kết thúc bằng một cái ôm. Trong thời đại hỗn loạn đó, việc có thể sống như những con người bình thường và giúp đỡ lẫn nhau đã là hình thức trọn vẹn cao nhất của tâm hồn".