Phan Đinh Tùng công khai chuyện tranh chấp bản quyền ca khúc "quốc dân" mừng sinh nhật

Trưa 21/05, ca sĩ Phan Đinh Tùng chia sẻ bài viết liên quan tới vấn đề bản quyền ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật. Sau 8 năm phát hành, tác phẩm này đang thu về 309 triệu lượt view trên YouTube.

Thông báo của Phan Đinh Tùng viết: "Trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã lựa chọn sự im lặng và kiên nhẫn với mong muốn mọi vấn đề sẽ được giải quyết trên tinh thần thiện chí, tôn trọng sự thật và các giá trị nghề nghiệp.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi xin chính thức lên tiếng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến Quyền tác giả, Quyền liên quan và các Quyền sở hữu trí tuệ đối với những tác phẩm âm nhạc đã gắn bó với tên tuổi và sự nghiệp của Phan Đinh Tùng trong suốt nhiều năm qua".

Phan Đinh Tùng trong MV "Khúc hát mừng sinh nhật". (Ảnh: YouTube Phan Đinh Tùng).

Theo Phan Đinh Tùng, giữa phía anh và một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại tranh chấp liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ đối với ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật cùng 5 album: Hạt nhân, Tùng chung, Tùng Thuận, Tùng Phong, Tùng Teen...

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ hiện có và theo quan điểm pháp lý của phía Phan Đinh Tùng, vụ việc hiện đang tồn tại những khác biệt trong việc xác lập, khai thác và quản lý Quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm nêu trên.

"Các vấn đề này đã dẫn đến việc phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu, quyền khai thác thương mại và quyền phân chia doanh thu trên nhiều nền tảng nhạc số quốc tế trong suốt một thời gian dài.

Đặc biệt, doanh thu quảng cáo phát sinh từ Video âm nhạc Khúc hát mừng sinh nhật trên kênh YouTube chính thức của Phan Đinh Tùng - trong giai đoạn video đạt lượng truy cập và khai thác thương mại rất lớn - đã từng được hệ thống nền tảng và đơn vị phân phối doanh thu tạm thời ghi nhận cho phía liên quan trong quá trình phát sinh tranh chấp.

Sau quá trình khiếu nại, làm việc và cung cấp hồ sơ pháp lý kéo dài, một số Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đã được khôi phục. Tuy nhiên, cho đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm" - anh cho biết.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng. (Ảnh: FBNV)

Theo Phan Đinh Tùng, trong thời gian qua, ê-kíp của anh đã nhiều lần chủ động trao đổi, phản hồi qua email và thể hiện thiện chí đối thoại với mong muốn tìm ra hướng giải quyết công bằng, văn minh và phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, các vấn đề trọng yếu vẫn chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng giữa các bên.

Hiện tại, doanh thu liên quan đến các tác phẩm âm nhạc nêu trên đang được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ để chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phán quyết có hiệu lực pháp luật trước khi thực hiện việc phân bổ cho chủ thể có quyền sở hữu hợp pháp.

"Chúng tôi đã giữ im lặng trong một thời gian dài vì luôn mong rằng mọi việc có thể được giải quyết trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, trước những diễn biến kéo dài của vụ việc, chúng tôi buộc phải công khai thông tin này như một thông báo chính thức nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong trường hợp các vấn đề tồn đọng tiếp tục không đạt được hướng giải quyết phù hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các bước pháp lý cần thiết theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại các cơ quan có thẩm quyền" - nam ca sĩ khẳng định.

Ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật do Phan Đinh Tùng sáng tác và thể hiện ra mắt vào năm 2004 với những lời ca quen thuộc: “Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1-2-3 ta cùng thổi tắt nến. Happy Birthday, Happy Birthday To You!”...

Cho đến nay, ca khúc này vẫn được xem là một trong những bài hát về chủ đề sinh nhật được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.