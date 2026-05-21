Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ý

Long Nhật thường xuyên đăng bài "nịnh vợ"

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Long Nhật (sinh năm 1967; nghệ danh Long Nhật) cùng hơn 70 người khác để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau thông tin nói trên, dân mạng "tràn" vào trang cá nhân của Long Nhật để lại nhiều bình luận tiêu cực. Cùng với đó, những bài đăng của Long Nhật liên quan đến vợ - Kim Ngân quê Hải Phòng cũng được quan tâm trở lại.

Bài đăng gần nhất là ngày 10/3, giọng ca bolero chia sẻ bộ ảnh cùng vợ kèm trạng thái hát tặng bà xã Vũ Kim Ngân nhạc phẩm 'Chỉ hai đứa mình thôi nhé" nhân kỷ niệm 27 năm ngày cưới.

Trước đó, tháng 7/2025, Long Nhật cũng có bài đăng "nịnh vợ": "Hoa khôi Hải Phòng: Vũ Kim Ngân và đạt danh hiệu 'Hoa khôi có đôi mắt đẹp nhất năm 1998'. Cũng trong năm này, cô sinh viên của Trường Văn hoá Nghệ thuật Hải Phòng gặp chàng ca sĩ xứ Huế Long Nhật rồi yêu nhau. Năm 1999, cả 2 nên duyên vợ chồng. Đến nay là 27 năm rồi mà bà xã vẫn xinh đẹp trẻ trung, chăm chồng, chăm con, vun đắp gia đình. Hai đứa mình mãi yêu nhau say đắm như này vợ yêu nhé! Anh trân trọng và biết ơn bà xã nhiều lắm… nói làm sao cho hết tình nghĩa đá vàng!".

27 năm hôn nhân: Chồng Nam vợ Bắc, từng suýt ly hôn

Được biết, vợ ca sĩ Long Nhật tên đầy đủ là Vũ Thị Kim Ngân, sinh năm 1980 tại Hải Phòng. Từ năm 14-15 tuổi, Kim Ngân đã tham gia cuộc thi Người đẹp Hải Phòng và lọt vào top 10. Đặc biệt, chị còn đạt giải Người đẹp có đôi mắt đẹp nhất.

Dù thi đỗ 2 trường cao đẳng nhưng vì bố mẹ muốn con cái học gần nhà nên Kim Ngân chọn học trường Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng. Năm đó, trường tổ chức cuộc thi hát dành cho sinh viên, ca sĩ Long Nhật được mời làm giám khảo. Cũng tại cuộc thi này, họ gặp nhau. Và chỉ nửa năm sau, tức năm 1999, đám cưới của Kim Ngân - Long Nhật diễn ra.

"Lấy anh Nhật là tôi thôi học luôn. Anh Nhật bảo, đám cưới xong, anh vẫn cho đi học tiếp nhưng mới 3 tháng thì tôi có bầu nên không đi học được. Hồi đó tôi mới 18 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 19. Điều duy nhất tôi tiếc khi lấy anh Nhật là mình không học tiếp được", chị Kim Ngân - vợ ca sĩ Long Nhật từng chia sẻ.

Vợ chồng Long Nhật kết hôn từ năm 1999, đến nay đã trải qua 27 năm hôn nhân.

Ngoài ra, từ sau khi kết hôn, vợ chồng Long Nhật là kiểu "chồng Nam vợ Bắc". Vợ Long Nhật từng tâm sự rằng đã từng ở Sài Gòn với chồng mấy năm nhưng vì chồng đi biểu diễn thường xuyên nên sau này, mấy mẹ con mới chuyển về Hải Phòng.

"Từ xưa đến giờ, anh Nhật mê đi hát. Vợ chồng ở cùng nhau trong Sài Gòn mà anh đi quanh năm suốt tháng thì tôi buồn lắm. Chính vì vậy tôi mới thích ở gần bố mẹ cho đỡ cảm giác trống vắng.

Bố mẹ chỉ sinh được hai cô con gái. Em tôi lấy chồng ở Hồng Kông nên tôi cũng muốn quanh quẩn gần bố mẹ cho tình cảm. Ở đây, tôi kinh doanh quần áo hiệu từ nước ngoài về. Công việc ở ngoài này thuận lợi hơn. Thỉnh thoảng tôi vào Sài Gòn với anh. Rảnh rỗi, anh lại về Hải Phòng với mẹ con tôi.", vợ Long Nhật kể.

Sau hơn 27 năm gắn bó, cặp đôi hiện có 4 người con gồm 1 trai và 3 gái. Tuy nhiên, phía sau mái ấm ấy từng là giai đoạn cả hai đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì áp lực tâm lý kéo dài.

Trong một chương trình truyền hình, Long Nhật từng thừa nhận vợ chồng anh đã có lúc tính đến chuyện ly hôn. Nguyên nhân không đến từ thị phi bên ngoài mà xuất phát từ áp lực sinh con nối dõi trong gia đình.

Nam ca sĩ cho biết trước đó dòng họ nhà anh chủ yếu chỉ có cháu gái nên mong muốn có con trai nối dõi vô tình trở thành gánh nặng đè lên vai chị Kim Ngân. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng khi bác sĩ phát hiện bà xã Long Nhật có khối u nang trong buồng trứng và cho rằng khả năng sinh con của chị gặp nhiều khó khăn.

Quá áp lực và tuyệt vọng, chị Kim Ngân từng viết một bức tâm thư dài gửi chồng để đề nghị ly hôn vì nghĩ bản thân không thể hoàn thành trách nhiệm với gia đình.

Trước biến cố ấy, Long Nhật đã tìm nhiều phương án y tế để chữa trị cho vợ. May mắn sau đó, các bác sĩ xác định khối u là lành tính và có thể bóc tách an toàn trong quá trình sinh mổ. Khoảnh khắc vượt qua được biến cố này cũng giúp cuộc hôn nhân của cặp đôi bước sang giai đoạn mới.