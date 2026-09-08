Giữa "tâm bão" mang thai hộ và tranh chấp thừa kế, Cảnh Điềm lại bị phong sát?

Ngày 1/9, Meituan lặng lẽ gỡ bỏ tất cả nội dung quảng cáo liên quan đến Cảnh Điềm khỏi nền tảng trực tuyến của mình. Các áp phích và biểu ngữ quảng cáo ngoài đời thực cũng bị gỡ bỏ hoàn toàn chỉ sau một đêm, không hề có một lời tuyên bố hay giải thích nào. Điều kỳ lạ hơn nữa là, khi tìm kiếm “Cảnh Điềm” trên WeChat Index, không hề có dữ liệu nào được hiển thị, và các chủ đề thịnh hành liên quan trên Weibo cũng gần như biến mất.

Chỉ trong chớp mắt, các thuật ngữ như “cấm ngầm”, “phong sát” và “tách biệt thương hiệu” tràn ngập trên mạng. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng không thể phủ nhận rằng giá trị thương mại của Cảnh Điềm đang giảm sút nhanh chóng.

Ngày 1/9, Meituan lặng lẽ gỡ bỏ tất cả nội dung quảng cáo liên quan đến Cảnh Điềm. (Ảnh: Toutiao)

Các thương hiệu luôn thực dụng, việc sử dụng người nổi tiếng làm đại diện thương hiệu không bao giờ dựa trên mối quan hệ cá nhân, mà là một canh bạc rủi ro và lợi nhuận. Hiện tại, Cảnh Điềm đang vướng vào các vụ kiện dân sự, tranh cãi về của hồi môn và nhiều tranh cãi khác, với các vấn đề cá nhân và những lời đồn đoán trên mạng liên tục xuất hiện. Tất nhiên, một nghệ sĩ gây tranh cãi sẽ trở thành một “quả bom hẹn giờ” mà các thương hiệu tránh xa như tránh dịch bệnh.

Đối với quảng cáo thương hiệu, các vụ kiện tụng có thể chờ giải quyết, nhưng chi tiêu quảng cáo và nhận diện thương hiệu thì không thể chờ đợi. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu rủi ro nào, việc thay thế người đại diện có thể diễn ra ngay lập tức.

Thời điểm xảy ra sự cố này vô cùng không may đối với Cảnh Điềm, nữ diễn viên mới vượt qua lệnh cấm quảng cáo kéo dài ba năm và đang trở lại trước công chúng, một cơ hội vàng để xoay chuyển tình thế, nhưng một mối quan hệ đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của cô.

Một góc nhìn khác được nhận định là cô ấy đã gặp nhầm người. Những người đàn ông cô ấy từng hẹn hò đều có tiếng xấu, họ xảo quyệt, tính toán và cực kỳ ích kỷ, luôn chỉ quan tâm đến việc cân nhắc lợi hại mà không bao giờ để ý đến cảm xúc hay lòng trung thành. Chọn sai người bạn đời chắc chắn sẽ gieo mầm cho những vấn đề trong tương lai.

Cảnh Điểm vừa thoát khỏi lệnh cấm quảng cáo sau 3 năm nỗ lực nhưng lại vướng vào bê bối với đại gia Tôn Vũ Thần. (Ảnh: Toutiao)

Cuối cùng, vấn đề nằm ở chính bản thân nữ ngôi sao. Những người quen biết Cảnh Điềm đều biết rằng cô nổi tiếng từ rất sớm và có một sự nghiệp suôn sẻ, quen với việc đi đường tắt và dựa dẫm vào người khác, hiếm khi chú trọng đến việc tự hoàn thiện bản thân. Đã có nhiều lời đồn đại rằng cô ấy sao nhãng việc học và thèm khát đường tắt khi còn trẻ, cuối cùng dẫn đến việc bị đuổi học. Cô ấy đã nếm trải vị ngọt của đường tắt từ sớm, nhưng cũng gieo mầm cho những vấn đề trong tương lai.

Tiếng xấu của người bạn đời cô ta đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Nếu cô ta cẩn trọng hơn và bớt tham lam hơn, cô ta đã có thể ngăn chặn thiệt hại kịp thời. Nhưng cô ngoan cố bám víu vào hy vọng, cố gắng dựa vào tài sản của anh ta để duy trì lối sống xa hoa và hy vọng đảm bảo cuộc sống của mình thông qua hôn nhân.

Như câu nói xưa, mọi món quà của số phận đều có cái giá của nó. Đường tắt có vẻ tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng thực chất đó lại là con đường vòng dài nhất. Những người quen đi đường tắt dần mất đi khả năng phấn đấu, luôn nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác và tìm kiếm người đỡ đầu, không muốn phát triển một cách bền bỉ.

Sự lười biếng mà bạn từng nuông chiều và những khó khăn mà bạn từng né tránh sẽ có ngày biến thành tai họa nhấn chìm bạn. Tư duy dài hạn có thể không hào nhoáng hay thú vị, nhưng nó thực tế, ổn định và không bao giờ làm bạn thất vọng. Đây là con đường an toàn và bền vững nhất trong cuộc sống.