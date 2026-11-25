Theo thông tin từ OSEN ngày 24/11, Bae Yong Joon và Park Soo Jin đã trở về nhà ở Hàn Quốc cùng hai con.

Gia đình đang sinh sống trong một căn hộ cao cấp hàng đầu ở Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul. Con trai 10 tuổi cùng con gái 8 tuổi của cặp sao, hiện học bậc tiểu học, chuyển đến một trường quốc tế Anh tại Seoul để tiếp tục học tập.

Bae Yong Joon và vợ, Park Soo Jin. Ảnh: Osen

Bae Yong Joon đưa gia đình chuyển đến Hawaii sinh sống từ tháng 5/2022, với lý do chính là muốn tạo môi trường giáo dục tốt hơn cho các con. Tuy nhiên, thi thoảng, họ vẫn về Seoul. Đầu 2023, cặp sao từng cùng con trở về Seoul đón năm mới cùng gia đình, người thân và bạn bè, sau đó lại về Hawaii. Hai trẻ theo học tại trường tư thục danh tiếng Iolani School. Bae Yong Joon và vợ còn được ghi nhận trong danh sách những nhà tài trợ của trường.

Tạm rời khỏi ngành giải trí để tập trung vào gia đình và công việc nhưng gia đình Bae Yong Joon vẫn gắn bó mật thiết với quê nhà. Hồi 2024, Bae Yong Joon quyên góp 3 tỷ won cho Trung tâm Y tế Yonsei để phát triển trung tâm y tế, điều trị cho trẻ em và trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bae Yong Joon trong đám cưới năm 2015. Ảnh: Nate

Dù Bae Yong Joon rời xa làng giải trí, sức hút của anh không giảm. Hồi giữa năm, khi anh đi du lịch cùng gia đình ở Singapore, cánh truyền thông liên tục theo sát, ghi hình. Tin tức về gia đình anh cũng hot trên nhiều mặt báo.

Bae Yong Joon là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc thập niên 1990. Anh góp phần tạo nên làn sóng Hallyu với hàng loạt tác phẩm như Mối tình đầu, Bản tình ca mùa đông, Người quản lý khách sạn, Thành thật với tình yêu, Scandal chưa kể...

Park Soo Jin là thành viên nhóm Suga. Năm 2015, cô kết hôn với diễn viên Bae Yong Joon, hơn cô 13 tuổi kiêm người sáng lập Keyeast Entertainment. Cặp sao có một con trai vào năm 2016 và một con gái vào năm 2018.