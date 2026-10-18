Son Ye Jin: Làm mẹ hạnh phúc nhưng không dễ dàng

Trong cuộc phỏng vấn với Hankyung cuối tháng 9, Son Ye Jin cởi mở kể về cuộc sống chăm con cùng chồng, diễn viên Hyun Bin, cho thấy phía sau hình ảnh của một trong những cặp sao nổi tiếng Hàn Quốc là những trải nghiệm rất đời thường của các bậc cha mẹ.

Ở tuổi 44, Son Ye Jin vẫn giữ nét đẹp thanh lịch, làn da mịn màng cùng vóc dáng cân đối, toát lên vẻ trẻ trung, rạng rỡ dù đã trải qua sinh nở và bận rộn với cuộc sống gia đình. Ảnh: Instagram yejinhand

Son Ye Jin cho biết việc nuôi con khiến cô mệt mỏi, nhất là khi phải thức đêm chăm sóc con hoặc không có đủ thời gian nghỉ ngơi. "Chúng tôi cũng là những phụ huynh bình thường như bao người khác. Con ốm thì chúng tôi cũng thức cả đêm để chăm. Những vất vả khi nuôi con, dù rất hạnh phúc nhưng cũng rất mệt mỏi", diễn viên mô tả.

Theo bà xã Hyun Bin, hai vợ chồng ngủ cùng con trai nên khó sắp xếp thời gian xem trọn vẹn các bộ phim dài tập, hay tác phẩm của nhau vì phải chăm con.

Hạnh phúc từ những điều bình dị bên con

Với Son Ye Jin, việc nuôi dạy con không chỉ là trách nhiệm mà còn mang đến trải nghiệm giúp người lớn trưởng thành hơn. Cô cho rằng khi trở thành cha mẹ, mỗi người có cơ hội nhìn lại tuổi thơ và cảm nhận rõ hơn giá trị của những hoạt động tưởng chừng đơn giản. "Nếu không có con, bao giờ chúng tôi mới đi công viên giải trí hay sở thú? Những chuyến đi như vậy tuy vất vả nhưng rất đáng quý", cô bày tỏ.

Son Ye Jin ngày càng trân trọng thời gian gia đình có thể ở bên nhau khỏe mạnh. Cô cảm thấy biết ơn khi được trải qua những khoảnh khắc quý giá cùng người thân, dù việc chăm sóc con không hề dễ dàng.

Nữ diễn viên đồng thời nhắc đến những thay đổi trong cách nuôi dạy trẻ. Theo cô, cha mẹ ngày nay phải theo sát con khi đưa trẻ ra ngoài, kể cả lúc đi sân chơi. Điều đó khiến việc chăm sóc con đòi hỏi nhiều thời gian và sự chú ý. Cô cũng cho biết hai vợ chồng cố gắng đưa con ra ngoài và đi du lịch để trẻ có thêm trải nghiệm. Tuy nhiên, họ thận trọng với việc công khai hình ảnh trên mạng vì muốn bảo vệ sự riêng tư của trẻ. Những chia sẻ này cho thấy niềm vui làm mẹ không loại bỏ những áp lực thường ngày. Ngay cả khi có điều kiện sống tốt và sự hỗ trợ từ gia đình, cha mẹ vẫn phải thích nghi với lịch sinh hoạt thay đổi, trách nhiệm chăm con và nhu cầu bảo vệ đời sống riêng tư.

Vợ chồng Son Ye Jin và Hyun Bin thường tranh thủ thời gian đưa con trai đi chơi, khám phá thế giới xung quanh; cậu bé nay đã lớn, biết cầm máy ảnh chụp cho mẹ, mang đến những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của gia đình. Ảnh: Instagram yejinhand

Điều chỉnh kỳ vọng để sống nhẹ nhàng hơn

Bên cạnh những câu chuyện về gia đình, Son Ye Jin cũng chia sẻ về sự thay đổi trong quan niệm nghề nghiệp sau khi kết hôn và bước vào tuổi 40. Cô nhìn lại giai đoạn từng liên tục thúc ép bản thân, đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả công việc. Diễn viên nhận ra việc quá bận tâm đến thành công hay thất bại của một tác phẩm có thể khiến bản thân mệt mỏi.

Son Ye Jin cho biết hiện tại cô muốn trở thành diễn viên có thể theo đuổi nghề nghiệp lâu dài thay vì chỉ liên tục nhận nhiều dự án. Cô muốn tích lũy trải nghiệm, thử sức với những vai diễn mới và tiếp tục phát triển qua từng tác phẩm. Diễn viên ngưỡng mộ những người biết sống chậm lại, thư thái hơn và tìm thấy niềm vui trong những gì mình đang có.

Một thông điệp khác được bà xã Hyun Bin nhấn mạnh là hình ảnh trên mạng xã hội không phản ánh toàn bộ cuộc sống của một người. "Tôi chỉ đăng những khoảnh khắc hạnh phúc", cô nói, đồng thời nhắc rằng mọi người đều có những lúc mệt mỏi, dù điều đó không thể hiện trên những bức ảnh được chia sẻ công khai.

Những phát biểu của Son Ye Jin gợi ra góc nhìn gần gũi về sức khỏe tinh thần của phụ nữ: không phải lúc nào cũng cần làm tốt mọi vai trò hay thể hiện rằng mình đang hạnh phúc. Việc thừa nhận sự mệt mỏi, điều chỉnh kỳ vọng và trân trọng điều đang có cũng là một phần của quá trình thích nghi cuộc sống. Phụ nữ vừa chăm sóc gia đình vừa phát triển sự nghiệp, dành thời gian nghỉ ngơi, chia sẻ trách nhiệm với bạn đời và duy trì sở thích cá nhân có thể giúp giảm bớt áp lực. Chăm sóc bản thân không đồng nghĩa với việc phải dành nhiều thời gian hay tiền bạc, mà bắt đầu từ việc không bỏ qua nhu cầu của chính mình.

Son Ye Jin không đưa ra một công thức hoàn hảo để cân bằng giữa gia đình và công việc. Thay vào đó, cô cho thấy ngay cả khi hạnh phúc với vai trò làm mẹ, một người phụ nữ vẫn có thể mệt mỏi, cần thời gian nghỉ ngơi và phải học cách điều chỉnh những kỳ vọng dành cho bản thân.

Son Ye Jin kết hôn với tài tử Hyun Bin năm 2022, cả hai xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên con trai đầu lòng, đồng thời luôn nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng bởi tình cảm gắn bó và cách giữ gìn đời sống riêng tư. Ảnh: Instagram yejinhand

Son Ye Jin sinh năm 1982, là diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng với các bộ phim như Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng tư, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi và Hạ cánh nơi anh. Cô kết hôn với diễn viên Hyun Bin năm 2022, cùng năm sinh con trai đầu lòng. Sau thời gian ưu tiên gia đình, Son Ye Jin trở lại với các dự án điện ảnh, truyền hình, tiếp tục được chú ý nhờ diễn xuất và vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 44.