Những cặp đôi nổi tiếng Hàn Quốc bên nhau nhiều năm vẫn chưa kết hôn

Làng giải trí Hàn Quốc liên tiếp đón nhận tin vui về hôn nhân. Gần đây, nhiều nghệ sĩ như Lee Yoo Jin, Ha Jung Woo, Big Naughty và Solbi đã thông báo kết hôn, nhận được lời chúc mừng từ người hâm mộ và công chúng. Giữa không khí hân hoan ấy, sự chú ý cũng hướng đến những cặp đôi nổi tiếng đã duy trì mối quan hệ tình cảm lâu dài nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Oh Na Ra và Kim Do Hoon

Nữ diễn viên Hàn Quốc Oh Na Ra

Diễn viên Oh Na Ra và Kim Do Hoon thường được xem là một trong những cặp đôi có mối quan hệ bền lâu nhất trong làng giải trí Hàn Quốc. Hai người lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia vở nhạc kịch Empress Myeongseong vào năm 2000. Năm 2018, trong chương trình Life Bar của đài tvN, Oh Na Ra tiết lộ chuyện tình cảm của họ bắt đầu sau khi Kim Do Hoon chăm sóc cô vì cô uống say tại buổi tụ họp của đoàn diễn viên sau một buổi biểu diễn.

Trong lần xuất hiện trên chương trình My Little Old Boy của đài SBS vào tháng 7 năm ngoái, Oh Na Ra cũng chia sẻ quan điểm về hôn nhân. “Mọi người liên tục bảo tôi tổ chức đám cưới, nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc bên nhau dù có kết hôn hay không. Vì vậy, đến giờ tôi vẫn chưa cảm thấy cần thiết phải làm điều đó”, nữ diễn viên chia sẻ.

Lee Jung Jae và Lim Se Ryung

Diễn viên Lee Jung Jae và Lim Se Ryung, Phó Chủ tịch Tập đoàn Daesang, cũng là một trong những cặp đôi nổi tiếng có mối quan hệ lâu dài tại Hàn Quốc. Hai người công khai xác nhận chuyện tình cảm vào năm 2015 và tiếp tục hẹn hò một cách cởi mở. Thỉnh thoảng, họ cùng xuất hiện tại các sự kiện chính thức.

Nam diễn viên Lee Jung Jae

Năm 2022, khi bộ phim Hunt - tác phẩm đánh dấu màn ra mắt với vai trò đạo diễn của Lee Jung Jae, được mời tham dự Liên hoan phim Cannes, Lim Se Ryung đã đồng hành cùng anh. Đến tháng 9 cùng năm, khi Lee Jung Jae trở thành nam diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim chính kịch tại Primetime Emmy nhờ vai diễn trong Squid Game, cặp đôi cùng nắm tay bước trên thảm đỏ.

Tháng 4 năm nay, cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại buổi hòa nhạc cá nhân của vợ Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Chung Yong Jin. Tình yêu của họ vẫn bền chặt sau 11 năm bên nhau.

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin

Diễn viên Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin cũng được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình bền bỉ của làng giải trí Hàn Quốc. Hai người lần đầu gặp nhau trên chương trình giải trí Running Man của đài SBS vào năm 2016. Khi đó, Lee Sun Bin từng gọi Lee Kwang Soo là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cô cũng chia sẻ: “Tôi luôn thích những người đàn ông hài hước. Đó là lý do Lee Kwang Soo là hình mẫu lý tưởng của tôi”.

Cặp đôi Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin

Mối quan hệ giữa hai người dần phát triển thành tình yêu ngoài đời thực. Đến năm 2018, cặp đôi chính thức xác nhận đang hẹn hò. Chuyện tình kéo dài nhiều năm của họ gần đây tiếp tục trở thành chủ đề được nhắc đến trên truyền hình. Trong chương trình giải trí mới Maestro Jang của đài SBS, lên sóng từ ngày 15/10, Lee Sun Bin đã hài hước phản ứng khi đạo diễn Jang Hang Jun nói rằng ông không biết hai người đang hẹn hò.

“Như vậy có hơi quá đáng không? Chúng tôi đã hẹn hò được 9 năm rồi đấy!”, nữ diễn viên nói, khiến mọi người bật cười. Dù chưa kết hôn, Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin vẫn duy trì mối quan hệ ổn định và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.