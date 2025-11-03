Vĩnh biệt NSƯT Bạch Diện

Theo thông tin từ NSND Triệu Trung Kiên, NSƯT Đỗ Bạch Diện - kép đẹp nổi tiếng một thời của Nhà hát Cải lương trung ương - đã qua đời hôm 1/11. Tang lễ của ông diễn ra từ 7h15 sáng 4/11 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa.

NSƯT Bạch Diện sinh năm 1941 tại Hà Nội. Năm 18 tuổi, ông gia nhập Đoàn cải lương Kim Phụng, nhanh chóng trở thành diễn viên sáng giá của đoàn. Sau 10 năm gắn bó với Kim Phụng, ông trở về Nhà hát Cải lương trung ương.

NSƯT Bạch Diện trên sân khấu.

Theo NSND Triệu Trung Kiên, vào thập niên 1970, 1980, nghệ sĩ Bạch Diện đã ghi dấu ấn với các vai diễn như Trương Tài Ba trong vở Hương Tràm (1973), chàng A li kha trong vở Ngày tàn bạo chúa (1974). Năm 1993, ông được phong tặng danh hiệu NSƯT. Nghệ sĩ Bạch Diện gắn bó với cải lương hơn nửa thế kỷ. Ông từng được coi là hiện tượng của cải lương đất Bắc một thời.

"Giai đoạn hoàng kim của ông, tôi mới vài tuổi, nhưng ấn tượng về những vai diễn của ông in dấu sâu đậm trong tôi. Tôi cũng có dịp được đứng chung sân khấu với ông trong nhân vật hai cha con của vở Người mài ngọc (1994). Sau này, ông còn làm nhiều việc khác như chuyển thể cải lương, tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và đã tạo nên dấu ấn rất riêng. Khán giả và đồng nghiệp sẽ mãi nhớ đến ông như một dấu ấn đẹp của nền nghệ thuật Việt Nam thời hiện đại", NSND Triệu Trung Kiên nói.

NSƯT Bạch Diện có hơn nửa thế kỷ gắn bó với cải lương.

Trong sự nghiệp, NSƯT Bạch Diện chuyển thể khoảng trên 20 vở cải lương, tiêu biểu là Cây đàn huyền thoại, Đừng đùa giỡn với tình yêu, Lên tiên, Hoàn lương. Ông cũng tham gia các phim Đôi dòng sữa mẹ, Mùa lá rụng, Bí thư tỉnh ủy, Ma làng.

Gia đình NSƯT Bạch Diện neo người, ông từng đổ vỡ trong hôn nhân. Về già, nhiều năm ông đón tết một mình trong ngôi nhà chật hẹp.