NSƯT Minh Hoàng - Phó Trưởng Đoàn Nhà hát Trần Hữu Trang qua đời ở tuổi 53

NSƯT Minh Hoàng. Ảnh: Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang

Đại diện Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thông tin với phóng viên VietNamNet, NSƯT Minh Hoàng qua đời vào 18h15' ngày 20/10 tại bệnh viện, hưởng dương 53 tuổi.

Hơn 1 năm nay, anh vẫn tập trung điều trị bệnh bao tử và phổi.

NSƯT Minh Hoàng tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1972 ở Tây Ninh. Anh hiện là Phó Trưởng Đoàn I Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Năm 1988, Minh Hoàng tham gia khóa đào tạo diễn viên của Nhà hát, được các nghệ sĩ gạo cội như: nghệ sĩ Kim Cúc, NSND Phùng Há, NSƯT Hoàng Ba, nhạc sĩ Út Trong, NSƯT Tấn Đạt, NSƯT Ba Tu... dạy nghề.

Sau đó, anh tham gia Đoàn Xung kích của Nhà hát, đi phục vụ khán giả ngoại thành, vùng sâu, vùng xa; phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Hơn 30 năm theo nghề, Minh Hoàng có vô số vai lớn nhỏ trên sân khấu lẫn truyền hình.

Một số tác phẩm tiêu biểu của anh như: Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng…

Năm 2024, Minh Hoàng được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu Tú.