Cuối tuần tệ nhất năm

Phòng vé Bắc Mỹ đang trong giai đoạn ảm đạm nhất. Theo Comscore - công ty phân tích và đo lường truyền thông toàn cầu, tổng doanh thu ba ngày cuối tuần (31/10-2/11) tại thị trường nội địa chỉ đạt 49 triệu USD - thành tích bán vé tệ nhất trong năm nay.

Không chỉ vậy, tháng 10 khép lại với mức doanh thu thấp nhất trong 27 năm. Doanh thu nội địa chỉ đạt 425 triệu USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1997 với 385 triệu USD, chưa điều chỉnh lạm phát. Kỷ lục đáng quên này không tính năm 2020, khi rạp chiếu vẫn chưa hồi phục sau đại dịch.

Phim dẫn đầu phòng vé cuối tuần qua chỉ đạt mức 8,1 triệu USD.

Variety đưa ra một số nguyên nhân cho tình trạng này. Đầu tiên là không có phim mới ra mắt, cộng với lễ hội Halloween rơi đúng vào tối thứ 6 - các gia đình bận rộn với việc hóa trang và đi xin kẹo theo đúng truyền thống, chứ không ra rạp. Yếu tố gây phân tán khác là trận chung kết bóng chày Major League Baseball (MLB) tối 1/11, giữa đội Los Angeles Dodgers và Toronto Blue Jays.

“Ngành công nghiệp này đang cần cú hích sau cuối tuần ảm đạm đáng sợ, bị tác động bởi World Series (chỉ trận chung kết của giải MLB) và lễ hội Halloween. Đây là ví dụ tiêu biểu cho giai đoạn rạp chiếu phim trầm lắng sau mùa hè", Paul Dergarabedian, giám đốc xu hướng thị trường của Comscore, nhận định.

Theo truyền thống, phòng vé Bắc Mỹ trong dịp Halloween luôn ảm đạm. Tuy vậy, tháng 10 thường là thời điểm các hãng bắt đầu tung ra các phim kỳ vọng tranh Oscar. Thế nhưng, thay vì khiến phòng vé sôi động hơn, những ứng cử viên Oscar lẫn phim bom tấn kinh phí lớn như The Smashing Machine của Dwayne Johnson, After the Hunt của Luca Guadagnino, Tron: Ares của Disney hay Springsteen: Deliver Me From Nowhere đều chật vật tìm cơ hội "sống".

Dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua là Regretting You. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Colleen Hoover vươn lên từ vị trí thứ hai của tuần trước, kiếm được khoảng 8,1 triệu USD từ 3.424 rạp trong tuần thứ hai (giảm 41% so với thời điểm mở màn). Đến ngày 3/11, tổng doanh thu nội địa của phim đạt 27,5 triệu USD và 50 triệu USD trên toàn cầu. Với kinh phí sản xuất 30 triệu USD, phim cần duy trì phong độ mới đạt được mốc hòa vốn.

Regretting You thuộc thể loại phim tình cảm gia đình, nặng tâm lý. Phim xoay quanh mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ và con gái tuổi teen. Tình hình càng tồi tệ khi gia đình xảy ra biến cố. Họ vừa phải đối mặt sự thật, vừa phải đối diện nhau, vừa học cách tha thứ.

Việc Regretting You dẫn đầu được đánh giá là bất ngờ.

Black Phone 2 của Universal bám sát ngay sau với 8 triệu USD từ 3.305 điểm chiếu. Sau ba tuần công chiếu, bộ phim kinh dị, giật gân thu về tổng cộng 61 triệu USD từ nội địa và 104 triệu USD trên toàn cầu.

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc từ vị trí số 1 tuần trước rớt xuống hạng 3, kiếm thêm được 6 triệu USD, nâng tổng doanh thu ở Bắc Mỹ lên 30 triệu USD. Như nhiều anime khác, Chainsaw Man ăn khách hơn ở thị trường quốc tế, đạt 109 triệu USD, giúp tổng doanh thu toàn cầu lên con số 139 triệu USD.

Hạng 4 thuộc về bộ phim chiếu lại Kpop Demon Hunters. Netflix không công bố doanh thu, nhưng theo ước tính của giới chuyên môn, phim hoạt hình này kiếm được khoảng 5,3 triệu USD sau ba ngày cuối tuần. Đây là lần thứ 2 bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại của Netflix ra rạp, trước đó vào tháng 8 và từng dẫn đầu Bắc Mỹ với khoảng 18 triệu USD.

Vị trí thứ năm là Bugonia, tác phẩm hài - khoa học viễn tưởng có Emma Stone đóng chính. Phim kiếm được 4,8 triệu USD từ 2.043 rạp Bắc Mỹ. Sau hai tuần ra rạp, phim thu về 5,8 triệu USD từ thị trường nội địa và 11 triệu USD trên toàn cầu.

Phim nhận điểm “B” theo khảo sát người xem của CinemaScore. Đây là kiểu phản ứng thường thấy đối với dòng phim gây tranh cãi. Người mua vé chủ yếu là nam giới trẻ, chiếm 61% khán giả (nhóm 24-34 tuổi chiếm 39%).

Trong phim, Emma Stone vào vai nữ CEO công nghệ quyền lực bị hai kẻ tin vào thuyết âm mưu bắt cóc, vì họ tin cô là sinh vật ngoài hành tinh được cử đến để hủy diệt Trái đất.