Thầy trò Bình Tinh giành 4 huy chương vàng tại Trung Quốc

Tối 1/11, đoàn nghệ sĩ Việt Nam gồm NSƯT Lê Nguyên Đạt, diễn viên Bình Tinh, NSƯT Lê Trung Thảo, tiến sĩ Phạm Huy Quang - hiệu trưởng Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, và một số diễn viên có mặt ở Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần thứ 12, diễn ra tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc).

Đoàn Việt Nam mang vở cải lương thể nghiệm Nhật thực do NSƯT Lê Nguyên Đạt làm đạo diễn, NSƯT Lê Trung Thảo và Bình Tinh diễn chính dự thi. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của những bạn trẻ yêu nghệ thuật sân khấu cải lương. Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, họ vẫn giữ niềm đam mê cháy bỏng với nghề và cố gắng lan tỏa, truyền lại tình yêu cải lương cho thế hệ sau.

Các nghệ sĩ Việt biểu diễn vở 'Nhật thực' trên sân khấu Trung Quốc.

Kết quả, Nhật thực giành 4 huy chương vàng ở các hạng mục: vở diễn xuất sắc, đạo diễn xuất sắc và hai diễn viên chính xuất sắc. Đây là lần đầu Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đại diện sân khấu cải lương phía Nam mang vở diễn góp mặt tại sự kiện quốc tế ở Trung Quốc và lập kỳ tích.

Đạo diễn, NSƯT Lê Nguyên Đạt cho biết: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi có dịp giới thiệu cải lương Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Nhật thực là phiên bản cải lương từ vở Diễn kịch một mình của cố soạn giả Lê Duy Hạnh, một tác phẩm từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Phiên bản năm nay là lần dàn dựng thứ 8 của tôi, với nhiều sáng tạo và cách thể hiện mới".

Theo ban giám khảo Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN 2025, Nhật thực là vở diễn giàu chiều sâu, thể hiện rõ bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần đổi mới của nghệ thuật cải lương. Câu chuyện mang thông điệp nhân văn, vừa gần gũi vừa có tính toàn cầu, chạm đến trái tim khán giả Trung Quốc và khu vực ASEAN.

Từ trái qua: NSƯT Lê Trung Thảo, Bình Tinh và hai diễn viên của vở cải lương 'Nhật thực'.

NSƯT Lê Trung Thảo cho biết với anh, chiếc huy chương vàng cá nhân vừa nhận được là niềm vinh dự lớn, chứng minh thành quả của quá trình lao động nghệ thuật miệt mài nhiều năm qua. Lê Trung Thảo từng độc diễn phiên bản đầu tiên của Nhật thực năm 2019. Lần này, anh diễn cùng Bình Tinh, hai nghệ sĩ kết hợp ăn ý, mang tới nhiều cảm xúc mới cho khán giả.

"Tôi đã khóc khi nghe tên mình được xướng lên. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì công sức của bản thân và cả êkíp đã được ghi nhận xứng đáng", Lê Trung Thảo nói.

Bình Tinh - nữ diễn viên chính của Nhật thực - thổ lộ cô vẫn "ngỡ như đang mơ" khi nghe công bố giải thưởng và lên sân khấu nhận huy chương vàng cá nhân. Trong vở diễn, Bình Tinh hóa thân cô gái trẻ mê cải lương, qua hành trình tìm hiểu lịch sử sân khấu Việt Nam, cô lần lượt nhập vai Tống Thị Quyên và Đô đốc Bùi Thị Xuân - hai nữ anh hùng dân tộc. Khi cất giọng hò Nam Bộ giữa sân khấu Nam Ninh, Trung Quốc, Bình Tinh khiến khán phòng lặng đi rồi vỡ òa trong những tràng vỗ tay tán thưởng.

"Chiếc huy chương vàng này tôi xin dành tặng ba mẹ, gia tộc Huỳnh Long và tất cả thầy cô giáo đã dìu dắt mình. Tôi chỉ nối tiếp tâm nguyện của ba mẹ (soạn giả Bạch Mai và nghệ sĩ Đức Lợi), những người cả đời cống hiến cho cải lương", Bình Tinh bộc bạch.

Đoàn nghệ sĩ Việt Nam dự Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN 2025 lần thứ 12 ở Nam Ninh, Trung Quốc.

Theo đạo diễn Lê Nguyên Đạt, đây không chỉ là niềm vui riêng của các nghệ sĩ mà còn là thành quả chung của sân khấu Việt Nam trong hành trình gìn giữ và lan tỏa bộ môn nghệ thuật cải lương có tuổi đời 100 năm.

Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN 2025 là sự kiện văn hóa thường niên, quy tụ 15 đoàn nghệ thuật từ các quốc gia ASEAN và Trung Quốc. Việt Nam tham dự với hai tác phẩm: Nhật thực của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và Đám cưới chuột của Sân khấu Lệ Ngọc. Với 4 huy chương vàng, thầy trò Bình Tinh mang về niềm tự hào lớn cho sân khấu Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bình Tinh sinh năm 1986, là con gái của hai nghệ sĩ cải lương Đức Lợi - Bạch Mai, con nuôi của NSƯT Vũ Linh và NSƯT Kim Tử Long, học trò nghệ sĩ Bạch Long. Bình Tinh từ nhỏ được chú ý với nhiều vai diễn khi tham gia nhóm Đồng ấu Bạch Long. Cô đăng quang quán quân Sao nối ngôi 2016 và tỏa sáng trên sân khấu cải lương với nhiều vở diễn như: Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Quan Công đại chiến Bàng Đức, Long Lân Quy Phụng, Sở Vân cưới vợ, Mộc Quế Anh, Võ Tắc Thiên, Phi Giao, Thái Bình công chúa...

Ngoài diễn cải lương, làm đạo diễn, Bình Tinh còn làm giám khảo, huấn luyện viên nhiều game show truyền hình. Cô từng được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vinh danh "Diễn viên cải lương xuất sắc năm 2024" với vai đô đốc Bùi Thị Xuân trong vở cải lương Nữ tướng Tây Sơn.

Tiến sĩ Phạm Huy Quang - hiệu trưởng Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM - chụp ảnh cùng Bình Tinh bên lề sự kiện ở Trung Quốc.