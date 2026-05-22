Vai trò của MC Trần Ngọc và MC Anh Tuấn tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' là gì?

Theo thông tin từ chương trình, Trần Ngọc sẽ là Host Reality (người dẫn dắt, kết nối các hoạt động thực tế, ngoài biểu diễn). Anh sẽ tạo ra sự gần gũi, là sợi dây kết nối các Anh tài với khán giả trong suốt quá trình ghi hình thực tế, mang đến một góc nhìn sâu sắc và trọn vẹn nhất về hành trình của từng Anh tài.

Với sự dí dỏm, hoạt ngôn của mình, MC Trần Ngọc hứa hẹn sẽ là một làn gió mới sôi nổi, thú vị của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

MC Trần Ngọc tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" cũng chính thức xác nhận sự trở lại của người dẫn chương trình quen thuộc với khán giả truyền hình đó là MC Anh Tuấn.

"Đã chơi đàn, đã dám nhảy, đã dám hát chung, đã ồn lên rồi nhưng chốt lại là tôi - "học sinh bị đúp" MC Anh Tuấn sẽ tiếp tục đồng hành với vai trò người dẫn chuyện cho các sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai" - MC Anh Tuấn chia sẻ.

Trước đó rất nhiều khán giả mong đợi, sau những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu concert, MC Anh Tuấn sẽ trở thành một "Anh tài" trong mùa thi mới.

MC Anh Tuấn trở lại trong chương trình năm 2026.

Theo kế hoạch, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" chính thức lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Bảy hàng tuần từ cuối tháng 6.