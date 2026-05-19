Trịnh Thăng Bình tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Tối 18/5, nhà sản xuất tiếp tục công bố 5 gương mặt mới của mùa giải 2026, gồm Thái VG, Trịnh Thăng Bình, It's CHARLES., Cheng và 14 Casper. Trong đó Trịnh Thăng Bình được khán giả chú ý. Hình ảnh của anh trên fanpage chương trình nhận hơn 5.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận chỉ sau 15 phút đăng tải.

Theo ban tổ chức, Trịnh Thăng Bình sẽ mang đến hình ảnh cân bằng giữa sự sâu lắng và tinh thần đổi mới sau nhiều năm theo đuổi dòng nhạc ballad. Ca sĩ được kỳ vọng tạo đột phá khi bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc. "Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời... vẫn quyết tâm lần này vượt chông gai em ơi", Trịnh Thăng Bình nói.

Trịnh Thăng Bình được khán giả mong chờ tạo hit mới trong chương trình.

Giọng ca Người ấy cho biết ở độ tuổi hiện tại, anh đối diện không ít áp lực về sức khỏe lẫn cuộc sống, song vẫn muốn thử thách bản thân ở một sân chơi mới. Nam ca sĩ dí dỏm nói "đã tới cái tuổi cột sống bất ổn hơn cả cuộc sống", nhưng quyết định nâng cấp từ "Thăng trầm" lên "Chông gai". Theo Trịnh Thăng Bình, anh muốn mang đến hình ảnh chân thật và mới lạ hơn, đồng thời bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc để đồng hành cùng các nghệ sĩ.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988 tại TP HCM. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2006, debut cùng nhóm La Thăng. Sau khi nhóm tan rã, anh hoạt động solo, là chủ nhân nhiều bản hit như: Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn...

Năm gương mặt mới được công bố.

Anh tài tiếp theo - rapper Thái VG - gây chú ý với màn trở lại tại thị trường Việt Nam sau nhiều năm hoạt động ở nước ngoài. Nghệ sĩ cho biết muốn thử sức nhiều màu sắc âm nhạc và hình ảnh khác biệt hơn so với trước đây.

Nhạc sĩ, producer It's CHARLES. - người đứng sau các ca khúc như Hỏa ca, Trống cơm, Superstar - cũng xác nhận tham gia chương trình. Ban tổ chức đánh giá anh là nghệ sĩ theo đuổi âm nhạc bằng tinh thần tự do và cá tính riêng.

Hai gương mặt còn lại là Cheng và 14 Casper đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Cheng được biết đến với màu sắc âm nhạc hiện đại pha chất liệu văn hóa dân gian, còn 14 Casper ghi dấu qua các ca khúc thiên về chữa lành, cảm xúc.

Trước đó, chương trình công bố 20 nghệ sĩ đầu tiên gồm Will, Toki Thành Thỏ, K.O của Uni5 cùng Thơm, Thỏ của Da LAB, Đại Nghĩa, MC Đinh Tiến Dũng (nghệ danh Dũng DT, còn được biết đến với tên gọi "Giáo sư Cù Trọng Xoay"), ca sĩ Hoàng Tôn, người mẫu Lê Xuân Tiền và Phùng Minh Cương, Đông Hùng, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Mew Amazing, Thái Lê Minh Hiếu, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hà An Huy, Tùng Mint và Hoàng Rob.

Theo êkíp sản xuất, mùa mới tiếp tục tìm kiếm những nghệ sĩ có khả năng trình diễn đa dạng và tạo đột phá trên sân khấu. Chương trình dự kiến ghi hình từ giữa tháng 6 và sẽ tiếp tục công bố thêm thí sinh trong thời gian tới.

Mùa đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai gồm 15 tập, được Việt hóa từ chương trình Trung Quốc Call Me by Fire. Show quy tụ 33 nghệ sĩ nam trên 30 tuổi hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Sau các vòng thi, 17 thí sinh có điểm số cao nhất được chọn vào nhóm nhạc Gia tộc Toàn năng.