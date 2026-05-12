Nguyễn Văn Chung thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Năm cái tên tiếp theo được công bố gồm Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hà An Huy, Tùng Mint và Hoàng Rob, trong đó Nguyễn Văn Chung được khán giả chú ý nhất. Hình ảnh của anh trên fanpage chương trình nhận về 15.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận chỉ sau 5 phút đăng tải.

Tạm rời vai trò đứng sau các sáng tác, Nguyễn Văn Chung mong muốn mở rộng giới hạn bản thân qua ca hát, vũ đạo và biểu diễn sân khấu. "Tôi lo có thể trở thành 'cục tạ' cho các anh tài khác gánh, nhưng đây là hành trình học hỏi và trải nghiệm đáng giá nhất với tôi", anh nói. Nhạc sĩ ví mình như "tân sinh viên" tại Nhạc viện, sẵn sàng thử sức ở lĩnh vực mới.

Theo ban tổ chức, sự góp mặt của Nguyễn Văn Chung là một trong những điểm nhấn tại chương trình năm nay. Sau 17 năm hoạt động, anh có hơn 300 ca khúc thiếu nhi, từng xác lập kỷ lục trong nước, cùng nhiều bản hit như Nhật ký của mẹ, Viết tiếp câu chuyện hòa bình...

Nguyễn Văn Chung được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

Trước đó, chương trình công bố 10 nghệ sĩ đầu tiên thuộc "niên khóa 2026" gồm Đại Nghĩa, MC Đinh Tiến Dũng (Dũng DT, còn được biết đến với tên gọi "giáo sư Cù Trọng Xoay"), ca sĩ Hoàng Tôn, người mẫu Lê Xuân Tiền, nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương, Huỳnh Lập, Thuận Nguyễn, Đông Hùng, Mew Amazing và Thái Lê Minh Hiếu.

Ban tổ chức cho biết mùa này tiếp tục tìm kiếm những nghệ sĩ đa năng, có khả năng trình diễn và tạo đột phá trên sân khấu. Chương trình dự kiến ghi hình, phát sóng từ giữa tháng 6 và tiếp tục công bố thêm thí sinh trong thời gian tới.

Mùa đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai gồm 15 tập, được Việt hóa từ chương trình ăn khách Trung Quốc Call Me by Fire. Show quy tụ 33 nghệ sĩ nam trên 30 tuổi đang hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Qua các vòng thi theo nhóm, 17 gương mặt có điểm số cao nhất được chọn vào nhóm nhạc mang tên Gia tộc Toàn năng.

Các anh tài sẵn sàng bước vào cuộc đua.

Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại TP HCM, tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP HCM. Thời sinh viên, anh bắt đầu sáng tác, nổi tiếng với loạt bài Người thầy, Vầng trăng khóc, Đêm trăng tình yêu, Ngôi nhà hoa hồng... Nhiều ca khúc của anh "đóng đinh" trong sự nghiệp các ca sĩ như Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa ngân hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng), Hiền Thục (Nhật ký của mẹ). Nguyễn Văn Chung còn thành công trong mảng nhạc thiếu nhi với số lượng khoảng 300 bài. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam từng xác nhận anh là "Nhạc sĩ trẻ có nhiều ca khúc thiếu nhi nhất".

Năm 2025, tác phẩm Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung trở thành hiện tượng với hơn 5 tỷ lượt xem trên các nền tảng, được thể hiện bởi nhiều giọng ca như Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng.