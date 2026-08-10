Cú liều của rapper Việt huyền thoại

Thái VG đúng nghĩa là "anh trai vượt ngàn chông gai" ở game show mùa này. Tất cả đều biết anh là rapper tạo ra bản nhạc rap đầu tiên ở Việt Nam. Cả sự nghiệp của Thái VG gắn liền với rap, hiếm khi hát vì không có nền tảng vocal. Tuy nhiên, tại game show, nam rapper dám bước qua vùng an toàn để hòa mình vào tinh thần chung của nhóm.

Thái VG hiểu rõ hơn ai hết, anh sẽ không có "đất" để phát huy sở trường về rap, đặc biệt là chỉ rap bằng tiếng Anh. Tại Công diễn 2, chủ nhân bản rap Vietnamese Gang giữ vai trò đội trưởng và dấu ấn lớn nhất của anh là dấn thân vào cuộc chơi ballad, theo lời Hoàng Dũng. Sau đó, việc dàn dựng tiết mục Ánh sáng của đời tôi sẽ đặt trọng trách nặng nề vào Hoàng Dũng, người toàn diện nhất trong nhóm.

Thái VG khác lạ về diện mạo và cả phần hát trong tiết mục.

Thái VG vẫn lạc lõng?

Sau vòng Công diễn hội ngộ và Công diễn 1, Thái VG nằm trong nhóm "anh tài" mờ nhạt ở Anh trai chông gai 2. Cá tính âm nhạc của nam rapper tách biệt tất cả. Thái VG nói không sõi tiếng Việt và gặp khó khăn trong việc hát tiếng Việt. Anh phát huy tốt nhất phẩm chất của một rapper từ việc rap bằng tiếng Anh, song điều này gây khó khăn để các thành viên còn lại bắt nhịp theo.

Đến Công 2, không còn chỗ cho sự an toàn, Thái VG bắt buộc đưa bản thân bứt phá. Nam rapper phải làm gì đó bứt phá và anh chọn hát ballad. Thái VG chia sẻ trong lúc họp đội: "Đối thủ sẽ bất ngờ vì kịch bản anh hát ballad". Các thành viên của Nhà Long mã đồng ý với chiến lược lột xác của đội trưởng.

HLV của game show Rap Việt hát cả đoạn điệp khúc đầu tiên. Vấn đề lớn nhất của Thái VG là không phát âm rõ tiếng Việt, dẫn đến lệch giai điệu và cảm xúc nối vào nửa sau ca khúc ít nhiều đứt gãy. Nam rapper phải hát thuần túy bằng giọng hát, thay vì dùng auto tune để "lái" giai điệu như phong cách đặc trưng của melodic rap mà anh thường sử dụng.

Về cuối tiết mục, Thái VG được dọn đường bằng một verse rap để phát triển cấu trúc bài hát Ánh sáng của đời tôi. Nam rapper viết lời tiếng Việt cho các câu rap đầu tiên, sau đó chuyển sang tiếng Anh. Khi Thái VG rap bằng tiếng Anh, đó là lúc mọi gánh nặng của anh trút bỏ. Anh tập trung vào việc đi flow khó và thể hiện thái độ rõ ràng.

Tuy nhiên, một ca khúc ballad đang trôi qua êm dịu, cảm xúc, bỗng chen ngang bằng những câu rap tiếng Anh, đây là vấn đề. Với thị trường nhạc Việt, ca khúc ballad kết hợp verse rap là điều bình thường, nhưng rap bằng tiếng Anh ít khi xảy ra. Từ đây, khán giả nhận xét tiết mục Ánh sáng của đời tôi theo 2 góc độ: Có người nói Thái VG thổi vào bản ballad màu sắc mới. Và ngược lại, họ chê nam rapper lạc lõng với cuộc chơi.

Sau cùng, Nhà long mã chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi. Thái VG dù đã làm tốt hay không, vẫn được các anh tài còn lại vỗ tay tán thưởng vì mạnh mẽ bước qua vùng an toàn và hòa giọng cùng Hoàng Dũng, Jun Phạm. Đây là sân khấu để lại dấu ấn lớn nhất của Thái VG từ đầu game show và đây là bước ngoặt để anh tiếp tục cuộc chơi trong tâm thế phải làm mới từng vòng.

Thái VG ở Rap Việt và tại Anh trai chông gai, có một khía cạnh dễ nhận ra là nam rapper giao tiếp tiếng Việt tốt hơn hẳn.

Hà An Huy cần cải thiện khả năng vũ đạo và trình diễn.

Chưa tìm ra nhân tố tỏa sáng toàn diện

Anh trai chông gai mùa một có Soobin là anh tài toàn diện, cùng lúc đảm nhận một loạt vai trò từ hát, rap, sáng tác, sản xuất nhạc, có nền tảng vũ đạo tốt và làm luôn công việc thu âm cho các thành viên trong đội. Vì sự toàn diện đó, Soobin bứt lên thành nhân tố nổi trội nhất chương trình. Các khán giả của game show phần lớn đều chờ đợi Soobin sẽ làm gì qua từng Công diễn.

Đến game show mùa 2, khán giả kỳ vọng Hà An Huy đi theo con đường của Soobin. Song, qua 3 sân khấu ở Anh trai chông gai, quán quân Vietnam Idol chỉ tỏa sáng trong vai trò hát, cụ thể là các ca khúc ballad. Đến Công diễn 2, Hà An Huy về chung nhà với Trịnh Thăng Bình, Thuận Nguyễn và Phùng Minh Cương.

Hà An Huy không được hát ballad sở trường nữa. Thay vào đó là ca khúc Em chỉ im lặng, được làm mới cả phần nhạc và lời để phù hợp biểu diễn. Hà An Huy phải hát gãy gọn hơn và tham gia trực tiếp vào màn vũ đạo sân khấu. Điểm yếu lớn nhất của giọng ca sinh năm 2002 lộ ra khi nền tảng vũ đạo của anh chỉ ở mức tạm ổn.

Sau tập phát sóng mới nhất của Anh trai chông gai 2, Thái Lê Minh Hiếu là nhân tố mới nổi lên - anh tài có ngoại hình sáng, hát ổn, nhảy tốt và ứng biến qua nhiều dòng nhạc khác nhau từ đầu game show. Cheng là anh tài tiếp theo biến hóa qua từng vòng, làm gì cũng để lại dấu ấn nhưng vẫn thiếu một "điểm nổ" để thật sự bứt lên.

Dám nhận thử thách và "vượt ngưỡng", đó là điểm thú vị của dàn nghệ sĩ tại Anh trai chông gai sau chặng khởi đầu. Thái VG và Hà An Huy là 2 anh tài mới nhất "mở khóa" kỹ năng mới. Trước đó, khán giả ấn tượng khi thấy Đông Hùng diễn xuất, nhảy trên sân khấu. Tiếp nữa, giọng hát của Nguyễn Văn Chung cũng là yếu tố thú vị, gây bất ngờ từ đầu Anh trai chông gai mùa 2.