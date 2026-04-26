Tình trạng nam ca sĩ rơi từ sân thượng tầng 3 xuống đất

Ngày 24/4, tại chương trình 12 O’Clock with Joo Hyun Young, Woodie Gochild cho biết cú ngã từ tầng 3 xuống đất không đe dọa tính mạng nhưng để lại chấn thương nặng. Tai nạn khiến anh phải ngưng toàn bộ hoạt động nghệ thuật để điều trị và phục hồi chức năng.

Nam rapper nói sau sự cố, có quãng thời gian anh không thể tiếp tục làm nhạc như trước. “Tôi cực kỳ nhớ âm nhạc và luôn khao khát được quay lại với nghệ thuật”, anh chia sẻ khi nhớ về giai đoạn khó khăn nhất.

Việc sinh hoạt thường ngày cũng trở nên nặng nề sau tai nạn. Anh phải dành phần lớn thời gian để tập luyện, hồi phục thể chất. Trong lúc chưa thể trở lại sân khấu, Woodie Gochild nhận công việc bán thời gian để duy trì cuộc sống.

Một số video ghi lại cảnh nam nghệ sĩ vừa lao động, vừa tranh thủ tập phục hồi từng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc. Hình ảnh đó khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho rapper từng hoạt động sôi nổi trên sân khấu nhưng bất ngờ phải dừng lại vì tai nạn.

Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe của Woodie Gochild dần ổn định và anh có thể cử động bình thường trở lại. Nam nghệ sĩ cho biết biến cố này khiến anh thay đổi suy nghĩ về nghề nghiệp lẫn cuộc sống.

Woodie Gochild gặp chấn thương nghiêm trọng, phải ngừng biểu diễn một thời gian.

“Khi ấy, tôi nhận ra việc có thể hát, thể hiện bản thân trên sân khấu thêm một lần nữa là điều quý giá đến nhường nào”, nam rapper nói.

Đúng thời điểm đang tìm đường quay lại, anh nhận được lời mời hợp tác từ Lil Boi. Woodie Gochild nói anh đồng ý lập tức, không muốn bỏ lỡ cơ hội trở lại âm nhạc.

Không chỉ để lại ảnh hưởng về thể chất, tai nạn khiến nam nghệ sĩ thay đổi cách nhìn nhận giá trị xung quanh. Anh thừa nhận trước đây đánh giá nhiều thứ dựa trên vật chất hay vẻ ngoài, nhưng biến cố đã khiến anh suy nghĩ khác.

“Sau vụ tai nạn, tôi nhận ra những thước đo đó không còn quan trọng nữa”, anh chia sẻ. Nam rapper nói thêm sẽ cố gắng sáng tác những ca khúc tươi sáng, thú vị hơn trong thời gian tới.

Nhìn lại hành trình vừa qua, Woodie Gochild nói điều ý nghĩa nhất với anh lúc này là cơ hội được bắt đầu lại sau khi trải qua "cửa tử".

Woodie Gochild sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc của giới hip hop Hàn Quốc. Anh được biết đến rộng rãi sau khi tham gia Show Me The Money 6 và Show Me The Money 8. Nam nghệ sĩ hiện hoạt động dưới trướng H1ghr Music do Jay Park sáng lập.

Từng gây tranh luận về phong cách âm nhạc, Woodie Gochild dần tạo được dấu ấn riêng nhờ tư duy sáng tạo và khả năng trình diễn cá tính. Việc anh trở lại sau tai nạn hiện nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Hàn Quốc.