Tùng Dương bán hết 15.000 vé xem Concert sau 6 giờ mở bán

8.000 vé ở 4 khu vực xem Concert của Tùng Dương đã hết sạch sau 1 tiếng đồng hồ mở bán

Theo công bố từ đơn vị phát hành vé, 8.000 vé xem Live-concert "Bay về phía mặt trời" của Tùng Dương thuộc 4 khu vực: Đậm sâu A, Ánh sáng A, Mặt trời A, Skybox Phượng Hoàng được chọn mở bán trong đợt đầu, thời gian mở bán bắt đầu lúc 12h hôm nay 28/10. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, 8.000 chiếc vé này đã hết sạch. Tính đến 19h cùng ngày tức là sau 6 tiếng mở bán thì đã có 15.000 vé đã được khán giả mua.

Kết quả này được xem là tín hiệu tích cực đối với một dự án âm nhạc có quy mô lớn trong sự nghiệp của Tùng Dương. Nam ca sĩ vốn được biết đến với cá tính âm nhạc độc đáo, giọng hát kỹ thuật nhưng nhiều năm gần đây đã thành công trong việc tiếp cận số đông khán giả khi cởi mở hơn với nhiều màu sắc âm nhạc mới.

Việc 15.000 vé được bán hết trong 6 giờ đầu tiên cũng cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với Live-concert cá nhân của Tùng Dương khi anh liều lĩnh tổ chức ngoài không gian sân vận động với sức chứa 40.000 khán giả. Phía êkíp sản xuất cho biết, những khán giả chưa kịp sở hữu vé vẫn có thể tìm mua các hạng vé khác trên hệ thống CTicket.

Chia sẻ về tin vui này, Tùng Dương bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại hành trình 25 năm hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ cho biết, khoảng 20-25 năm trước, anh từng lo lắng bởi dòng nhạc mình theo đuổi tương đối "kén" người nghe. Theo thời gian, anh hướng đến mục tiêu đưa âm nhạc của mình đến với đông đảo công chúng hơn, đồng thời vẫn giữ được cá tính nghệ thuật riêng.

Với Tùng Dương, sự ủng hộ của khán giả qua những tấm vé không chỉ là niềm vui trước một đêm diễn lớn, mà còn là sự ghi nhận dành cho quá trình lao động nghệ thuật kéo dài nhiều năm. Cùng với niềm xúc động, kết quả bán vé cũng khiến nam ca sĩ ý thức rõ hơn về kỳ vọng mà công chúng đặt vào “Bay về phía mặt trời”.

Giọng ca được mệnh danh “Divo” nhạc Việt bày tỏ mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của khán giả trong gần hai tháng trước đêm diễn. Nam ca sĩ tiết lộ, anh dự định mang đến sân Mỹ Đình những ca khúc hào hùng ca ngợi quê hương, đất nước, thể hiện bản sắc văn hóa và khí phách dân tộc, bên cạnh đó là các ca khúc nhạc trẻ được lựa chọn từ album sắp phát hành cùng tên “Bay về phía mặt trời”. Qua việc kết hợp những màu sắc âm nhạc khác nhau trong cùng một chương trình, anh mong muốn có thể vừa giữ dấu ấn riêng, vừa mở rộng cách tiếp cận với khán giả.

Trước đây, cả 14 Live-concert riêng của Tùng Dương đều diễn ra trong không gian nhà hát. Việc lựa chọn SVĐ Quốc gia Mỹ Đình lần này vì thế đánh dấu sự thay đổi đáng kể về quy mô biểu diễn. Sau Mỹ Tâm, Tùng Dương là nam ca sĩ tiếp theo hiện thực hóa kế hoạch tổ chức Live-concert cá nhân tại địa điểm thường gắn với những chương trình âm nhạc có quy mô khán giả lớn.

Nam ca sĩ thừa nhận, áp lực luôn là một phần trong hành trình làm nghề của mình, buộc người nghệ sĩ như anh không ngừng tiếp tục tìm tòi và vượt qua giới hạn bản thân. Sau 25 năm ca hát, quan niệm ấy vẫn là động lực để anh không bằng lòng với những gì đã đạt được. Việc tổ chức Live-concert tại Mỹ Đình cũng có thể xem là bước thử sức mới khi anh phải tìm cách chuyển tải cá tính âm nhạc trong một không gian khác biệt so với những sân khấu trong nhà mà mình từng biểu diễn.

Theo kế hoạch, Live-concert “Bay về phía mặt trời” sẽ kết hợp những ca khúc hào hùng về quê hương, đất nước, các tác phẩm thể hiện bản sắc văn hóa và khí phách dân tộc với những ca khúc nhạc trẻ được lựa chọn từ album sắp phát hành cùng tên. Đêm diễn dự kiến có sự tham gia của Phùng Khánh Linh, GREY D, Hòa Minzy, Nguyễn Văn Chung cùng một số khách mời khác chưa được êkip sản xuất công bố. Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc những màu sắc âm nhạc khác nhau tạo thêm khả năng kết hợp trên sân khấu, đồng thời mở rộng diện tiếp cận của chương trình.

Mặc dù bận rộn với việc chuẩn bị cho Concert song Tùng Dương vẫn duy trì hoạt động âm nhạc với những sản phẩm mới. Tháng 7/2026, anh ra mắt MV “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”, ca khúc do nhạc sĩ Đạt Max sáng tác, gợi mở những suy ngẫm về giá trị bản thân và áp lực thành công. Sang tháng 8, nam ca sĩ tiếp tục giới thiệu MV “Đậm sâu”, nối dài sự hợp tác với nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long. Đầu tháng 11 tới đây, nam ca sĩ dự kiến phát hành MV “Hàng vạn năm ánh sáng”, ca khúc do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác về tình yêu. Các sản phẩm cho thấy Tùng Dương vẫn tìm kiếm những hướng thể hiện mới, mở rộng đề tài và màu sắc âm nhạc trong giai đoạn chuẩn bị cho dấu mốc 25 năm ca hát.

15.000 vé được bán hết trong chưa đầy nửa ngày là dấu mốc đáng chú ý trước thềm “Bay về phía mặt trời”. Với Tùng Dương, live-concert lần này cũng mở ra một chặng mới sau 25 năm ca hát, khi anh đưa âm nhạc của mình đến với sân khấu có quy mô lớn hơn những chương trình cá nhân trước đây.