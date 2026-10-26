Tùng Dương rủ rê, Nguyễn Văn Chung nhận lời "múa hát" trước 40.000 khán giả

Sau Phùng Khánh Linh, GREY D và Hòa Minzy, Nguyễn Văn Chung là khách mời tiếp theo được Tùng Dương công bố trong Live-concert “Bay về phía mặt trời”, diễn ra vào tối 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm nhạc đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ, với sân khấu dài 90m và gần 100 nghệ sĩ múa ballet, đương đại tham gia biểu diễn.

Nếu sự góp mặt của các khách mời khác mở ra những màu sắc âm nhạc mới mẻ, thì Nguyễn Văn Chung lại mang đến một ẩn số thú vị. Vốn được biết đến với vai trò nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc ăn khách, anh sẽ xuất hiện như thế nào khi đứng chung sân khấu với Tùng Dương, giọng ca sở hữu nội lực mạnh mẽ cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng

Hai “chú Ỉn” không ai chịu nhường ai

Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung cùng sinh năm 1983, cùng tuổi Hợi. Một người nổi tiếng với cá tính nghệ thuật mạnh mẽ, luôn tìm tòi những cách thể hiện mới, người còn lại ghi dấu ấn bằng những sáng tác có giai điệu gần gũi, chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Hai phong cách tưởng chừng khác biệt ấy lại tạo nên một tình bạn khá đặc biệt.

Theo Tùng Dương, ngoài đời, cả hai thường xuyên trêu chọc, bắt bẻ nhau trên mạng xã hội, chẳng ai chịu nhường ai. Những màn đối đáp đôi khi khiến người ngoài khó phân biệt đâu là lời trêu đùa, đâu là màn tranh luận nghiêm túc, nhưng phía sau đó là sự thân thiết và tin tưởng giữa hai người bạn cùng tuổi.

Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc, từ đó vun đắp tình bạn sau dịp gặp gỡ tại chương trình nghệ thuật dịp Đại lễ A80

Mối duyên của họ bắt đầu từ âm nhạc, đặc biệt là những dự án mang tinh thần yêu nước. Trong dịp Đại lễ A80, Tùng Dương thể hiện ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” tại Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” trên sân vận động Mỹ Đình. Từ cơ duyên ấy, anh và Nguyễn Văn Chung dần trở nên gần gũi, cùng đồng hành trong những dự án âm nhạc về quê hương, đất nước. Mới đây cũng tại sân Mỹ Đình, Tùng Dương tiếp tục thể hiện ca khúc “Khát vọng vinh quang” của Nguyễn Văn Chung tại trận chung kết ASEAN Cup 2026. Với nam ca sĩ, việc hai người liên tục gặp nhau trong những sự kiện âm nhạc mang tinh thần dân tộc dường như là một mối duyên khó bỏ qua.

Tùng Dương hài hước cho rằng anh và người bạn cùng tuổi có “phong thủy” rất hợp khi kết hợp tại sân Mỹ Đình. Vì thế, trong Live-concert có ý nghĩa đặc biệt với chặng đường 25 năm ca hát của mình, anh không thể thiếu Nguyễn Văn Chung.

“Có một điều rất thú vị là trong dịp đại lễ A80, tôi đã tìm được một người bạn mới, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Từ cơ duyên gặp gỡ, đồng hành cùng nhau trong những dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc, chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết, rất hiểu nhau và đặc biệt ăn ý trong công việc." - Tùng Dương chia sẻ.

Cũng theo giọng ca được mệnh danh "Divo" nhạc Việt, ban đầu nam ca sĩ dự định giữ kín thông tin về người bạn thân để tạo bất ngờ cho khán giả. Nhưng có lẽ niềm vui được hội ngộ với bạn bè trên sân khấu lớn khiến anh quyết định tiết lộ sớm hơn. Dẫu vậy, Tùng Dương vẫn nhất quyết giữ kín vai trò cụ thể của Nguyễn Văn Chung, để dành phần bất ngờ cho đêm diễn. Nam ca sĩ còn hài hước gọi cả hai là “hai chú Ỉn”, đồng thời hy vọng cuộc hội ngộ sẽ mang đến những khoảnh khắc vừa sâu lắng, xúc động, vừa có chút tinh nghịch đúng với tính cách ngoài đời.

Nguyễn Văn Chung sẵn sàng "4 vai" trên sân khấu

Nếu Tùng Dương đang cố giữ bí mật về màn kết hợp sắp tới của cả hai, Nguyễn Văn Chung lại tỏ ra khá thoải mái trước những đồn đoán về vai trò của mình. Nam nhạc sĩ cho biết anh sẵn lòng ủng hộ người bạn thân trong cột mốc quan trọng của sự nghiệp. Tùng Dương muốn anh tham gia ở vị trí nào, anh cũng vui vẻ nhận lời, bởi điều quan trọng nhất là được đồng hành cùng bạn trong một đêm nhạc đáng nhớ.

Thậm chí, Nguyễn Văn Chung còn đưa ra một tuyên bố khiến khán giả không khỏi bật cười: “Biết đâu Chung sẽ xuất hiện ở cả 4 vai trò: sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn!”. Từ sáng tác, ca hát đến chơi nhạc cụ đã là những công việc không xa lạ với một nhạc sĩ. Nhưng thêm cả nhảy múa trên sân khấu quy mô lớn của Tùng Dương lại là một câu chuyện khác. Nguyễn Văn Chung có thực sự trổ tài ở cả bốn vai trò hay chỉ đang vui vẻ “thả thính” khán giả, có lẽ phải chờ đến đêm diễn mới rõ.

Dù vậy, sự hào hứng của nam nhạc sĩ cho thấy anh không quá đặt nặng việc mình sẽ xuất hiện như thế nào. Với anh, được góp mặt trong Live-concert đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật của bạn đã là điều đáng quý.

"Anh tài" Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện trên sân khấu Concert "Bay về phía mặt trời" của Tùng Dương vào tối 19/12/2026 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội

Ở chương “Cội nguồn - Di sản” nằm trong Live-concert, Tùng Dương dự kiến thể hiện một loạt sáng tác của Nguyễn Văn Chung. Đây là phần nội dung dành cho những ca khúc về quê hương, đất nước và các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống Việt Nam. Sự xuất hiện của chính tác giả bên cạnh những sáng tác của mình hứa hẹn mang đến những sắc thái riêng cho chương trình, dù êkíp vẫn chưa tiết lộ cụ thể màn kết hợp sẽ diễn ra theo hình thức nào.

Một bên là Tùng Dương giàu năng lượng, luôn sẵn sàng bùng nổ trên sân khấu; một bên là Nguyễn Văn Chung có vẻ ngoài thư sinh, vốn quen thuộc với khán giả qua những ca khúc giàu cảm xúc. Sự đối lập này tự nó đã đủ gợi ra nhiều tò mò, nhất là khi người trong cuộc còn liên tục tung ra những lời úp mở đầy hài hước.

“Bay về phía mặt trời” vì thế không chỉ là dịp để Tùng Dương nhìn lại 25 năm làm nghề, mà còn là cuộc hội ngộ của những người bạn tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và tình yêu quê hương, đất nước. Còn với hai “chú Ỉn”, biết đâu sau những màn trêu chọc trên mạng xã hội, sân khấu Mỹ Đình sẽ là nơi họ tiếp tục “bắt bài” nhau theo một cách hoàn toàn khác.

Live-concert “Bay về phía mặt trời” theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tối 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Phía êkíp của nam ca sĩ cho biết, vé các khu vực của chương trình sẽ được mở bán từ 12h trưa ngày 28/10/2026.