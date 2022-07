Trương Thị May tái xuất đóng phim tâm linh sau thời gian dài ở ẩn

Thứ Sáu, ngày 01/07/2022 12:24 PM (GMT+7) Chia sẻ

Người đẹp sinh năm 1988 vào vai chính trong phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Công Hậu.

Phim điện ảnh “Kẻ Đào Mồ” vừa có buổi ra mắt tại TP.HCM. Dự án đầu tay của đạo diễn Công Hậu với sự góp mặt của Trương Thị May đã tạo được nhiều sự chú ý. Bởi sau thời gian ở ẩn, cô mới tái xuất điện ảnh. Bên cạnh đó, đề tài được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật, kết hợp với yếu tố tâm linh huyền bí càng giúp “Kẻ Đào Mồ” đáng được trông chờ.

Tại buổi ra mắt, với trang phục lộng lẫy, Trương Thị May khiến những người xung quanh không thể rời mắt. Thần thái cuốn hút, vẻ đẹp đậm chất Á Đông kết hợp cùng nét điềm tĩnh vốn có, Trương Thị May được đánh giá là giữ vững phong độ và nhan sắc.

Trương Thị May rạng rỡ trên thảm đỏ

Chia sẻ về vai diễn, Trương Thị May cho biết Bạch Liên là một cô gái hiếu thảo, mạnh mẽ và thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống, hướng về gia đình. “Với May, phim “Kẻ Đào Mồ" có kịch bản hay. Nên khi tham gia dự án này, May cảm thấy rất hào hứng và chờ đợi tác phẩm hoàn thành và ra mắt. Với vai diễn đòi hỏi sự khổ luyện, có chút gan dạ và có nhiều cung bậc cảm xúc cũng khiến May thích thú”, cô nói thêm.

Bên cạnh Trương Thị May, một nhân vật gây tò mò không kém là Nhất Duy - nam chính của bộ phim đồng thời cũng chính là con trai của đạo diễn Công Hậu. Sở hữu vẻ ngoài nam tính, nụ cười ấm áp và ánh mắt ẩn chứa nhiều ưu tư, cùng khả năng diễn xuất đang được rèn luyện nghiêm túc, Nhất Duy là nhân tố đáng mong chờ cho hình mẫu nam chính của điện ảnh Việt.

Trương Thị May và Nhất Duy

Trong phim, diễn viên Đức Hải hóa thân vào vai Lục - một người luôn bên cạnh giúp đỡ Bạch Liên để thoát khỏi sự truy tìm của Sở Cẩm. Theo Đức Hải, vai diễn của anh trong “Kẻ Đào Mồ” thoạt nhìn không quá khác biệt so với những nhân vật anh từng thể hiện. Tuy nhiên, điều hấp dẫn của vai Lục là không chỉ có vẻ ngoài lãng tử, mà Đức Hải còn có được cơ hội thực hiện các pha hành động.

Đức Hải thích thú với vai diễn trong "Kẻ Đào Mồ"

“Kẻ Đào Mồ” xoay quanh về cuộc đời và thân phận của những người nghèo sống dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Trong đó, Bạch Liên (Trương Thị May) vì muốn cứu mẹ khỏi căn bệnh cùi quái ác mà quyết định trở thành kẻ đào mồ, lấy vàng và mang về cho mẹ uống. Tuy nhiên, chuyện mất cắp liên tục và những lời đồn thổi về các hiện tượng tâm linh khiến dân tình hoang mang, nhanh chóng đến tai Trọng Minh (Nhất Duy) - một sĩ quan đang công tác tại Sở Cẩm. Để mang lại bình yên cho dân làng, anh đã quyết định mở cuộc điều tra.

“Kẻ Đào Mồ” sẽ chính thức công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 1/7. Đây là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Công Hậu với sự tham gia của các diễn viên: Trương Thị May, Nhất Duy, Đức Hải, Ngọc Trai, NSƯT Bạch Long, Xuân Hương, Phương Dung, Tấn Bo…

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/truong-thi-may-tai-xuat-dong-phim-tam-linh-sau-thoi-gian-dai-o-an-c...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/truong-thi-may-tai-xuat-dong-phim-tam-linh-sau-thoi-gian-dai-o-an-c47a6619.html