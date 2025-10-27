Phim 16+ rượt đuổi sát sao 'Cục vàng' có Việt Hương, Hồng Đào

Theo số liệu của Box Office Vietnam, trong ba ngày cuối tuần (24-26/10), tổng doanh thu phòng vé toàn thị trường đạt 38 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với tuần trước (khoảng 31-32 tỷ đồng). Hai phim Việt Cục vàng của ngoại và Nhà ma xó dẫn đầu, chiếm gần 60% tổng doanh thu.

Ra mắt từ giữa tháng 10, Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc đang kiếm tiền ổn. Ba ngày cuối tuần, phim thu 13,87 tỷ đồng, bán được 150.509 vé qua 6.477 suất chiếu. Riêng ngày Chủ nhật (26/10), tác phẩm ghi nhận 5,48 tỷ đồng, 58.688 vé qua 2.732 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim hiện vượt 60 tỷ đồng.

Nhà ma xó thu hơn 10 tỷ đồng sau ba ngày phát hành.

Tuy nhiên, phim đang có dấu hiệu tăng chậm lại do sự xuất hiện của bộ phim kinh dị Nhà ma xó. Tác phẩm gắn nhãn 16+ rượt đuổi sát sao phim có Hồng Đào, Việt Hương.

Phim đạt 8,12 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần, bán được 96.063 vé qua 4.326 suất chiếu. Riêng ngày Chủ nhật (26/10), doanh thu đạt 3,21 tỷ đồng, 37.136 vé qua 1.963 suất chiếu, chiếm hơn 40% tổng doanh thu cuối tuần của phim.

Tác phẩm chỉ kém Cục vàng của ngoại hơn 2 tỷ đồng (chỉ tính Chủ nhật), tạo nên thế rượt đuổi quyết liệt ở phòng vé. Phim có Quang Tuấn, Vân Trang đang thu hơn 10 tỷ đồng sau ba ngày khởi chiếu.

Đứng thứ ba là Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng, đạt 2,63 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần, bán 29.370 vé qua 1.733 suất chiếu. Riêng ngày Chủ nhật, phim ghi nhận 1,02 tỷ đồng từ 11.247 vé/772 suất chiếu. So với tuần trước, doanh thu của Tee Yod 3 giảm gần 70%, cho thấy hiệu ứng phim kinh dị Thái Lan đã hạ nhiệt mạnh.

Ở nhóm tiếp theo, Tử chiến trên không thu 1,94 tỷ đồng (18.423 vé, 1.232 suất chiếu), trong khi Điện thoại đen 2 thu 1,31 tỷ đồng (10.442 vé, 1.221 suất chiếu). Cả hai phim đều giảm nhẹ doanh thu so với tuần trước nhưng vẫn duy trì ổn định trong nhóm 5 phim có lượng suất chiếu cao nhất thị trường.

Tuần này có đến ba bộ phim Việt ra rạp cùng ngày Halloween.

Các phim còn lại như Tổ quốc trong tim: The concert film (678 triệu đồng, 10.346 vé, 291 suất chiếu), Gió vẫn thổi (598 triệu đồng, 6.613 vé, 532 suất chiếu), Good boy: Chó cưng đừng sợ (559 triệu đồng, 4.802 vé, 663 suất chiếu) và Phim Shin cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! (470 triệu đồng, 6.841 vé, 501 suất chiếu) góp phần duy trì tổng lượng khán giả ổn định cho rạp chiếu nhưng không tạo được cú bứt phá doanh thu.

Đáng buồn nhất là tình trạng của Chị ngã em nâng, Tay anh giữ một vì sao và Năm của anh, ngày của em. Dù được quảng bá mạnh và từng được kỳ vọng giúp đa dạng diện mạo phim Việt, cả ba tác phẩm đều không đủ sức kéo khán giả ra rạp.

Chị ngã em nâng chỉ thu hơn 36 triệu đồng với 420 vé sau cuối tuần, hiện doanh số đang vào khoảng 15,9 tỷ đồng. Tay anh giữ một vì sao dừng ở 29 triệu đồng với 284 vé, trong khi Năm của anh, ngày của em đạt chưa tới 250 triệu đồng dù vẫn còn hơn 300 suất chiếu.

Việc thất bại thương mại của ba phim này cho thấy sự khốc liệt của thị trường hiện nay, khi khán giả đang ngày càng khắt khe và khó đoán trong gu thưởng thức. Ngay cả hai cái tên quốc tế như Lee Kwang Soo và Hứa Quang Hán cũng không đủ sức kéo chân khán giả ra rạp.

Tuần này (27/10-2/11), thị trường tiếp tục dồn cục khi có năm bộ phim mới ra rạp cùng lúc, trong đó ba phim Việt là Bịt mắt bắt nai, Phá đám sinh nhật mẹ và Cải mả.

Ba phim còn lại gồm Bí mật sau bữa tiệc, Mục sư, thầy đồng và con quỷ âm trì. Sự xuất hiện dồn dập của nhiều tựa phim, đặc biệt là nhóm phim Việt được dự đoán sẽ khiến rạp chiếu bước vào giai đoạn cạnh tranh cao điểm, chen chúc suất chiếu, thậm chí có nguy cơ kéo thị trường Halloween xuống thua lỗ hàng loạt.