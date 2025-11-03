Trưa 3/11, Hoa hậu H'Hen Niê có bài viết nhận thiếu sót trong việc giữ gìn hình ảnh trên mạng xã hội, có đoạn: "Tôi thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng tôi đã khiến mọi người không vui. Tôi cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video, hy vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ tôi và anh Khôi. Tôi đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều".

Vợ chồng H'Hen Niê đón con đầu lòng hồi tháng 9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hôm 1/11, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng hoa hậu - đăng video cảnh anh lấy bình sữa ở tủ lạnh - vốn là sữa mẹ trữ dùng cho em bé sơ sinh - để pha cà phê và mời bạn bè cùng uống. Video thu hút hơn một triệu lượt xem với hàng chục nghìn bình luận phản đối, cho rằng hình ảnh "phản cảm, hành vi không phù hợp về mặt y tế lẫn văn hóa". Video sau đó được chồng hoa hậu gỡ bỏ khỏi trang cá nhân.

Trước nhiều ý kiến chỉ trích, H'Hen Niê giải thích chồng cô xem video trên mạng nước ngoài và học theo. Cô còn nói bình sữa chồng lấy pha cà phê là con đã dùng qua.

Trong lời xin lỗi khán giả, hoa hậu cho biết vợ chồng cô lần đầu làm bố mẹ, mọi việc đều mới mẻ. Sau sự việc, cả hai ngồi lại trao đổi, rút kinh nghiệm. "Mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, để anh Khôi cố gắng hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, cha", hoa hậu nói thêm.

Cặp sao đón con gái đầu lòng hồi tháng 9. Cả hai thường đăng tải hình ảnh, video về cuộc sống làm "bố mẹ bỉm sữa" trên trang cá nhân, được nhiều khán giả yêu thích.

H'Hen Niê trong bộ ảnh chụp giai đoạn cuối thai kỳ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, Hoa hậu H'Hen Niê được khán giả và giới chuyên môn nhận định là một trong những hoa hậu có cuộc sống và sự nghiệp truyền cảm hứng về tinh thần lạc quan, vươn lên từ khó khăn, lan tỏa điều tích cực trong cộng đồng.

H'Hen Niê, 33 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc - thứ hạng cao nhất của thí sinh trong nước từ trước đến nay ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong578: Phát đạn của kẻ điên.

Chồng H'Hen Niê tên Nguyễn Tuấn Khôi, 36 tuổi, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn, thường đứng sau sản xuất các TVC, ít tham gia sự kiện giới showbiz.