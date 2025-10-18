Trương Ngọc Ánh thân mật bên người đàn ông lạ, Xuân Hinh thảnh thơi tuổi 65

Tin sao Việt 17/10: Diễn viên Trương Ngọc Ánh được nhà sản xuất Daniel K. Winn ra tận sân bay đón khi cô đến Mỹ công tác. Cô tiết lộ đối phương luôn chu đáo, ga lăng và mừng vì cả 2 hợp tác tốt đẹp trong năm qua.

Nghệ sĩ Xuân Hinh đăng ảnh mới chào thu Hà Nội. Tuổi 65, ông chủ yếu dành thời gian cho gia đình, chăm chút Bảo tàng Đạo Mẫu và thỉnh thoảng tham gia 1 số dự án nghệ thuật.

Á hậu Quỳnh Châu và CEO Phát Nguyễn khoe ảnh cưới vintage tại Đà Lạt trước hôn lễ 26/10. Cặp đôi yêu 5 năm kín đáo từ 2020, dạm ngõ tháng 9/2025.

Hoa hậu Giáng My mặc ton sur ton đen, tôn vai trần, dáng thon ở tuổi 54.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ tiết lộ khoảnh khắc Đàm Vĩnh Hưng làm tóc cho Mỹ Tâm trong 1 show diễn cách đây nhiều năm.

Diễn viên Hà Việt Dũng thân thiết với Hồng Diễm trong hậu trường phim mới "Lằn ranh".

MC Đan Lê cùng ông xã - đạo diễn Khải Anh miệt mài du lịch hâm nóng tình cảm.

Hoa hậu Lương Thùy Linh và Quế Anh háo hức thưởng thức các món đặc sản Hà Nội.

Danh ca Bảo Yến đăng ảnh mới nhất, tiết lộ đang chuẩn bị cho show diễn trở lại.

Ca sĩ Hồ Văn Cường và Thiện Nhân hé lộ dự án hợp tác chung.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn điển trai trong chuyến công tác tại Hàn Quốc.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đi họp phụ huynh cho con.

Diễn viên Thúy Ngân chụp ảnh cùng Marian Rivera - "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" trong dịp diễn chung show tại TPHCM.

Diễn viên Thu Trang nền nã với áo bà ba cách tân dự sự kiện.