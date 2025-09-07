'Gã chồng sở khanh' trong 'Gạo nếp gạo tẻ' ở đời thực có cuộc sống cực vất vả bên trời Tây

Diễn viên Hoàng Anh năm 2018 khiến khán giả yêu phim truyền hình phía Nam chú ý qua nhân vật Công - gã chồng sở khanh trong phim "Gạo nếp, gạo tẻ". Vai diễn này Hoàng Anh đã lột tả được rất rõ tính cách nhân vật và gây được cảm xúc cho người xem. Nhờ vai diễn gây ấn tượng nên Hoàng Anh trở thành gương mặt diễn viên có tiếng trong làng giải trí phía Nam. Tuy nhiên, sau 2 năm thành công, anh quyết định từ bỏ công việc quen thuộc để sang Mỹ đoàn tụ cùng vợ Việt kiều và con gái. Những tưởng hôn nhân của họ bền chặt, ai ngờ chỉ ít thời gian sau cặp đôi chính thức đường ai nấy đi, con gái anh ở cùng mẹ của bé. Kể từ đây, nam diễn viên trở thành người độc thân.

Sau này, anh hợp tác cùng một nữ nghệ sĩ Việt kiều có tên nghệ danh Thắm Bebe. Trên trang cá nhân, anh dành những lời ngọt ngào đến bạn gái nhân những dịp quan trọng như sinh nhật hay lễ tết.

Sang Mỹ hơn 4 năm, diễn viên Hoàng Anh mới nhận được quốc tịch ở nước này. Trên Facebook, nam diễn viên "Gạo nếp, gạo tẻ" khoe về tin vui của mình. Về cuộc sống trên xứ sở cờ hoa, Hoàng Anh chia sẻ với báo chí khi sang Mỹ, nam diễn viên phải làm nhiều nghề khác nhau.

Ở vùng đất mới, anh xác định phải làm lại từ đầu, anh phải học tiếng sau đó kiếm một công việc ổn định để lo cho bản thân và gia đình.

Hiện tại, theo dõi trên trang cá nhân mới biết, Hoàng Anh phải làm nhiều nghề từ làm quản lý khách sạn vào ca tối, chạy xe công nghệ và làm sản xuất nội dung. Bên cạnh đó, anh cũng kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập.

Trên trang cá nhân cách đây ít năm, Hoàng Anh tiết lộ mẹ bị bệnh phải nằm liệt giường vì thế anh phải lo thêm cho mẹ già và chu cấp nuôi con gái nhỏ. Hàng tháng ngoài tiền cho mẹ chữa bệnh, phụ chị gái có thu nhập thì anh còn đóng tiền thuê nhà, trả tiền xe và gửi cho con gái.

Cuộc sống của Hoàng Anh thường nghỉ ngơi không đủ nhưng nam diễn viên sinh năm 1986 vẫn cố gắng không ngừng vì hiện tại anh là trụ cột của gia đình. Chị gái phải chăm mẹ ốm nên nghỉ việc, do đó anh càng thêm gánh nặng.

Tuy nhiên, Hoàng Anh luôn lạc quan và cố gắng không ngừng mỗi ngày. Hiện tại, anh đã ổn định cuộc sống, có thu nhập tốt hơn và cố gắng chi tiêu tiết kiệm để có tiền dành dụm lo cho bản thân về lâu về dài.