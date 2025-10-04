Thực hư MC Cát Tường lấy chồng đại gia, Tuấn Hưng giành được 2 huy chương Vàng

Tin sao Việt 3/10: Diễn viên Cát Tường đăng ảnh thân mật bên người đàn ông lạ, dấy tin đồn sắp lấy chồng đại gia. Chị vừa lên tiếng phủ nhận, cho biết vẫn đang độc thân.

NSND Quế Trân khoe diện mạo mới sau thời gian sửa mũi. Nhiều người nhận xét gương mặt cô trông lạ lẫm so với trước.

Ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh ủng hộ 1 tỷ đồng giúp đỡ người dân vùng bão lũ. "Cầu mong bà con mình bình an, vững vàng vượt qua giông bão", cô chia sẻ.

Ông xã chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào mừng sinh nhật siêu mẫu Hạ Vy, thấy biết ơn chặng hành trình 25 năm bên nhau.

Ca sĩ Hoài Lâm lấy lại phong độ sau thời gian bị chê xuống sắc, tiều tụy.

NSƯT Kim Oanh chăm đăng ảnh mới, bày tỏ hài lòng với nhan sắc hiện tại.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ ảnh đời thường bên anh trai Hoài Linh, cầu nguyện 2 anh em luôn được Tổ soi sáng, khán giả khắp nơi yêu quý.

Diễn viên Lan Phương "dìm hàng" Thanh Sơn trong lúc anh đang chợp mắt ở hậu trường.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà góp 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi gây ra.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa đến sân khấu cúng Tổ nghề. Anh vừa bị tai nạn sân khấu và đang trong giai đoạn hồi phục.

Ca sĩ Tuấn Hưng khoe giành được 2 huy chương Vàng giải thi đấu pickleball.

Diễn viên Steven Nguyễn đăng ảnh trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam.

Hoa hậu Lương Thùy Linh check-in tháp Eiffel - biểu tượng của thủ đô Paris, Pháp.

Diễn viên Quang Minh bày biện cúng Tổ tại nhà.