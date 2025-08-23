Trường Giang đối đầu Trấn Thành

Bệ phóng của nghệ sĩ

Truyền hình Việt Nam vài năm trở lại đây chứng kiến sự trỗi dậy của lớp "nghệ sĩ game show". Nhiều nghệ sĩ vốn xuất phát điểm từ âm nhạc hay điện ảnh, nhưng game show mới là bệ phóng đưa họ trở nên gần gũi, định hình nhóm nghệ sĩ "chuyên đi truyền hình thực tế" được khán giả quan tâm.

Điển hình là Hieuthuhai. Nếu King of Rap là bước khởi đầu, 2 ngày 1 đêm mới là nơi đưa nam rapper thành một trong những cái tên phủ sóng dày đặc nhất showbiz. Theo Google Trends, mức độ tìm kiếm của Hieuthuhai trong năm 2024 tăng gấp ba lần so với 2022.

Các tập có sự góp mặt của nam rapper thường xuyên lọt top thịnh hành YouTube, với lượt xem dao động từ 3-6 triệu lượt. Riêng mùa 3 của 2 ngày 1 đêm đạt tổng cộng hơn 150 triệu lượt xem, cho thấy sức hút và vai trò đòn bẩy của chương trình với tên tuổi Hieuthuhai. Nhờ hiệu ứng này, Hieuthuhai tiếp tục được săn đón trong lĩnh vực quảng cáo, thời trang.

Một trường hợp khác là Lê Dương Bảo Lâm. Xuất thân từ hài kịch, thời gian dài bị tẩy chay vì những phiên livestream ồn ào, giờ đây game show giúp nam diễn viên “bao phủ” hầu hết khung giờ cuối tuần. Từ Nhanh như chớp, Ơn giời cậu đây rồi cho đến 2 ngày 1 đêm, nghệ sĩ này liên tục góp mặt.

Lê Dương Bảo Lâm, Hieuthuhai, Kiều Minh Tuấn... thành công nhờ game show.

Chỉ trong giai đoạn 2023-2024, Lê Dương Bảo Lâm tham gia hơn 10 game show (chỉ tính chương trình ăn khách), hình thành hình ảnh “thánh game show” trong mắt công chúng. Theo YouTube Analytics, các tập có sự góp mặt của Lê Dương Bảo Lâm trong 2 ngày 1 đêm đều đạt trung bình 3-4 triệu lượt xem chỉ sau một tuần. Hiệu ứng truyền hình giúp tài khoản mạng xã hội của anh tăng hàng triệu lượt theo dõi, nhiều clip trích đoạn đạt hàng chục triệu view.

Gần đây, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục xuất hiện trong game show hot Chiến sĩ quả cảm, sắp tới là 2 ngày 1 đêm.

Không chỉ nghệ sĩ trẻ, nhiều gương mặt có chỗ đứng cũng tự xây dựng phiên bản mới cho bản thân nhờ game show. Kiều Minh Tuấn vốn quen thuộc với vai diễn điện ảnh, sau đó lại được khán giả chú ý với hình tượng "chú Sáu" hài hước trong 2 ngày 1 đêm. Chính sự thay đổi này giúp Kiều Minh Tuấn mở rộng tệp khán giả, đặc biệt ở nhóm người xem truyền hình đại chúng vốn khác với khán giả phòng vé.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo đây cũng là “con dao hai lưỡi”. Một chuyên gia truyền thông nói với Tiền Phong rằng game show đúng là bệ phóng hữu hiệu, nhưng nó cũng dễ dàng trở thành cái bẫy. Khi nghệ sĩ xuất hiện quá nhiều, hoặc vướng phát ngôn kém duyên, hệ quả sẽ nhân lên gấp đôi vì khán giả theo dõi sát sao.

Thực tế, những nghệ sĩ thành công kể trên cũng từng đối diện sóng gió. Dù có kinh nghiệm "chạy show game show", không ít lần Lê Dương Bảo Lâm bị chỉ trích vì làm lố, cách giỡn không phù hợp trên sóng truyền hình.

Ngay cả MC dày kinh nghiệm như Trường Giang cũng từng hứng phản ứng dữ dội khi phát ngôn bị cho là thiếu tinh tế với khách mời. Những sự cố đó cho thấy, game show có thể là bệ phóng, nhưng cũng dễ đẩy họ vào khủng hoảng hình ảnh nếu thiếu sự kiểm soát.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng game show đang trở thành kênh PR nhanh và hiệu quả nhất. Thay vì chỉ trông chờ vào phim ảnh hay âm nhạc, nghệ sĩ có thể "chuyển ngành". Sự chen chúc của gần 100 nghệ sĩ trên sóng cuối tuần hiện nay không chỉ phản ánh một thị trường náo nhiệt, mà còn cho thấy cuộc cạnh tranh nổi lên giữa xu hướng "nghệ sĩ chuyên đi game show".

Trường Giang đấu Trấn Thành

Nếu năm 2024 chứng kiến sự áp đảo của 2 ngày 1 đêm với rating và lượt xem trực tuyến cao ngất ngưởng, 2025 hứa hẹn là cuộc cạnh tranh khốc liệt khi một loạt game show đình đám cùng trở lại.

Đáng chú ý nhất là Anh trai say hi mùa 2. Ngay khi công bố dàn 30 thí sinh, chương trình gây chú ý với sự góp mặt của Vũ Cát Tường, Karik, BigDaddy, B Ray… Mùa đầu tiên từng ghi nhận hơn 50 triệu lượt xem online, nhiều tập vươn lên dẫn đầu rating khung giờ phát sóng.

2 ngày 1 đêm bước sang mùa 4 sau thành công vang dội của mùa trước. Theo thống kê từ kênh phát hành, mỗi tập của mùa 3 đạt 6-8 triệu lượt xem/tập trên YouTube, nhiều tập giữ top 1 trending suốt nhiều tuần.

Theo đại diện nhà sản xuất, có đến 15.000 khán giả mong muốn 2 ngày 1 đêm trở lại, tăng yếu tố giao lưu cộng đồng. Với lợi thế dàn nghệ sĩ quen thuộc và sự đồng hành của Trường Giang, mùa 4 được kỳ vọng tiếp tục là át chủ bài trong cuộc đua rating cuối tuần.

Điểm nhấn khác là sự trở lại của Running man Vietnam. Sau mùa 2 có mặt Trường Giang, Jack và Thúy Ngân, mùa 3 chứng kiến dàn cast mới gồm Quang Tuấn, Anh Tú, Quang Trung, Quân AP, Lê Nhân bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát.

Đặc biệt, việc Trấn Thành thay thế Trường Giang là điểm nhấn. Ở mùa 1, chương trình từng đạt rating kỷ lục hơn 12% trên HTV7, trở thành show có lượng người xem cao nhất năm 2019. Sự trở lại của Trấn Thành, một trong những MC được xem là bảo chứng rating game show, khiến khán giả kỳ vọng Running man sẽ lấy lại phong độ và tạo cú hích lớn trên đường đua game show.

Sau mùa 1 và 2 từng cán mốc 10 triệu lượt xem/tập trên YouTube, sức nóng có phần hạ nhiệt. Việc Trấn Thành trở lại ở mùa 3 vì vậy được xem là cú hích lớn, vừa giúp chương trình tìm lại phong độ, vừa tạo thế đối trọng với 2 ngày 1 đêm.

Trường Giang và Trấn Thành sắp trở lại cuộc đấu game show.

Ở khía cạnh thương hiệu cá nhân, Trấn Thành vẫn là gương mặt bảo chứng rating. Nhiều số liệu cho thấy, các tập có sự hiện diện nổi bật của anh thường đạt mức tương tác vượt trội trên cả truyền hình lẫn nền tảng số.

Nếu Trấn Thành được kỳ vọng làm nên chuyện cho Running man, Trường Giang lại là át chủ bài của 2 ngày 1 đêm và đối trọng Trấn Thành.

Nhiều năm qua, cả hai đều được xem là bảo chứng rating show thực tế. Việc cùng lúc trở lại đường đua ở những chương trình chủ lực khiến cuộc cạnh tranh giờ vàng trên sóng truyền hình sắp tới thêm hấp dẫn. Dù không trực diện, sự đối đầu này dự kiến tác động mạnh đến thị phần khán giả cũng như doanh thu quảng cáo.

Sắp tới, khán giả đứng trước vô vàn lựa chọn game show, cuộc đối đầu giữa Trấn Thành - Trường Giang chỉ là phần nhỏ trên đường đua truyền hình thực tế. Theo thống kê, có tới gần 100 nghệ sĩ cùng lúc xuất hiện trong các game show lớn nhỏ dịp cuối tuần, từ Em xinh say hi, Chiến sĩ quả cảm cho đến 2 ngày 1 đêm, Running man và Anh trai say hi. Sự chen chúc đẩy cuộc đua rating và lượt xem trực tuyến trở nên hấp dẫn.

Thực tế cho thấy game show dễ bùng nổ rating hơn bao giờ hết. Ơn giời cậu đây rồi từng đạt 7,8 triệu lượt xem/tập trên YouTube năm 2022. Sao nhập ngũ mùa 2023 ghi nhận rating trung bình 5,7%, gấp đôi 2021, nhiều tập vượt mốc 10 triệu view. 2 ngày 1 đêm mùa 2023 chạm mốc 600 triệu lượt xem cộng dồn. Trong khi đó, Gia đình Haha mới ra mắt đầu 2025 lọt top 1 trending với 4 triệu view trong 48 giờ, Em xinh say hi ghi nhận trung bình 2,5 triệu view/tập...

So với thời hoàng kim của Người ấy là ai hay Running Man Vietnam giai đoạn 2019-2020 (mỗi tập từng đạt 8-10 triệu lượt xem), thị trường đông đảo nghệ sĩ hơn nhưng mức độ cạnh tranh cũng gắt gao hơn bao giờ hết. Thay vì chỉ có một vài hiện tượng game show dẫn dắt, khán giả giờ đứng trước vô vàn show chất lượng. Điều đó tạo bức tranh vừa sôi động, vừa tiềm ẩn nguy cơ khiến chương trình khó duy trì độ bền.

Game show Việt đang bước vào giai đoạn bùng nổ mới, không chỉ dừng lại ở trò chơi truyền hình. Truyền hình thực tế ngày càng trở thành một phần quan trọng của công nghiệp giải trí, tạo cuộc đua mới cho thị trường "nghệ sĩ chuyên đi game show".