Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết

Vợ chồng diễn viên Huỳnh Đông check in tại sân bay ở Canada, chuẩn bị bay về TP HCM đón Tết.

Ái Châu cho biết sau hai năm định cư, cô háo hức được đón năm mới tại quê nhà, gặp lại người thân và bạn bè.

Trong dịp này, cô dự định ở Việt Nam khoảng ba tuần để nghỉ ngơi, đi chơi và tận hưởng không khí mùa xuân quen thuộc.

Trang Pháp và Hòa Minzy cùng làm khách mời tại một sự kiện cuối năm ở Hà Nội.

Hai ca sĩ song ca, góp phần khuấy động không khí khán phòng.

Ca sĩ Phương Linh du lịch Trung Quốc trong những ngày cận Tết.

Gia đình nghệ sĩ Hồng Vân quây quần mừng sinh nhật cháu ngoại, bé trai Simba, lên bốn tuổi.

Diễn viên Hồng Diễm nổi bật tại một sự kiện ở Hà Nội với trang phục có thiết kế táo bạo.

Trước đó, cô vốn theo đuổi hình ảnh kín đáo, thanh lịch và hiếm khi mặc hở.

Trấn Thành thực hiện bộ ảnh nghệ thuật mừng tuổi 39.

Á hậu Trịnh Kim Chi chụp ảnh kỷ niệm cùng NSND Kim Cương tại hậu trường một buổi liên hoan sân khấu.

Diễn viên Minh Trang khoe vẻ đẹp trong trẻo. Gần đây, cô trở lại màn ảnh nhỏ qua phim truyền hình 'Không giới hạn' khai thác đề tài Quân đội Nhân dân Việt Nam, vào vai một chiến sĩ trẻ.

Bà mẹ bốn con Vân Trang nhận nhiều lời khen từ khán giả về vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú trong bộ ảnh Tết.

Cựu người mẫu Anh Thư diện trang phục theo phong cách 'cô Ba Sài Gòn', tái hiện không khí Tết xưa với phông nền chợ Bến Thành.

Lệ Quyên cùng Lâm Bảo Châu đưa con trai sang Trung Quốc thi đấu bóng rổ.