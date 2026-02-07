Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết

Gia đình Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai, bé Happy, về nước đón năm mới sau hai năm đi Canada định cư; Trang Pháp - Hòa Minzy song ca.

Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết - 1

Vợ chồng diễn viên Huỳnh Đông check in tại sân bay ở Canada, chuẩn bị bay về TP HCM đón Tết.

Ái Châu cho biết sau hai năm định cư, cô háo hức được đón năm mới tại quê nhà, gặp lại người thân và bạn bè.

Trong dịp này, cô dự định ở Việt Nam khoảng ba tuần để nghỉ ngơi, đi chơi và tận hưởng không khí mùa xuân quen thuộc.

Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết - 2

Trang Pháp và Hòa Minzy cùng làm khách mời tại một sự kiện cuối năm ở Hà Nội.

Hai ca sĩ song ca, góp phần khuấy động không khí khán phòng.

Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết - 3

Ca sĩ Phương Linh du lịch Trung Quốc trong những ngày cận Tết.

Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết - 4

Gia đình nghệ sĩ Hồng Vân quây quần mừng sinh nhật cháu ngoại, bé trai Simba, lên bốn tuổi.

Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết - 5

Diễn viên Hồng Diễm nổi bật tại một sự kiện ở Hà Nội với trang phục có thiết kế táo bạo.

Trước đó, cô vốn theo đuổi hình ảnh kín đáo, thanh lịch và hiếm khi mặc hở.

Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết - 6

Trấn Thành thực hiện bộ ảnh nghệ thuật mừng tuổi 39.

Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết - 7

Á hậu Trịnh Kim Chi chụp ảnh kỷ niệm cùng NSND Kim Cương tại hậu trường một buổi liên hoan sân khấu.

Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết - 8

Diễn viên Minh Trang khoe vẻ đẹp trong trẻo. Gần đây, cô trở lại màn ảnh nhỏ qua phim truyền hình 'Không giới hạn' khai thác đề tài Quân đội Nhân dân Việt Nam, vào vai một chiến sĩ trẻ.

Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết - 9

Bà mẹ bốn con Vân Trang nhận nhiều lời khen từ khán giả về vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú trong bộ ảnh Tết.

Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết - 10

Cựu người mẫu Anh Thư diện trang phục theo phong cách 'cô Ba Sài Gòn', tái hiện không khí Tết xưa với phông nền chợ Bến Thành.

Ảnh sao 7/2: Huỳnh Đông - Ái Châu cho con trai về nước ăn Tết - 11

Lệ Quyên cùng Lâm Bảo Châu đưa con trai sang Trung Quốc thi đấu bóng rổ.

