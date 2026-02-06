Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

MC Mai Ngọc là gương mặt quen thuộc được nhiều khán giả truyền hình yêu mến. Nữ MC sở hữu gương mặt thanh tú, nhan sắc cuốn hút cùng giọng nói nhẹ nhàng, duyên dáng. Vì vậy, cô được mệnh danh là "MC đẹp nhất VTV". Không chỉ xinh đẹp, Mai Ngọc còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống giàu sang.

Tháng 4/2024, Mai Ngọc bất ngờ khi thông báo chia tay với chồng doanh nhân sau 17 năm bên nhau. Sau khi chia tay, Mai Ngọc mua căn hộ mới ở Hà Nội và chuyển đến đây sống. Người đẹp cũng nhanh chóng lấy lại niềm vui trong cuộc sống.

Cuối tháng 12/2024, MC Mai Ngọc cùng bạn trai mới đi đăng ký kết hôn. Theo thông tin được chia sẻ, ông xã của Mai Ngọc là doanh nhân Đặng Quốc Thắng sinh năm 1992, quê Bắc Giang và kém cô 2 tuổi. Anh hiện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, bao gồm hệ sinh thái nhà hàng, quán cà phê, trung tâm tiệc cưới gần trung tâm thành phố Bắc Giang cũ, nay là thành phố Bắc Ninh.

MC Mai Ngọc tái hôn vào cuối năm 2024.

Từ khi bước vào cuộc hôn nhân thứ 2, cuộc sống của Mai Ngọc luôn tràn ngập màu hồng. Trên trang cá nhân, nữ MC luôn chia sẻ những hình ảnh tích cực, tràn đầy năng lượng đến khán giả.

Đến tháng 4/2025, MC Mai Ngọc chia sẻ tin vui khi hạ sinh con trai đầu lòng với chồng mới. Sự xuất hiện của thành viên nhí đánh dấu một chương mới đầy ý nghĩa trong cuộc sống của nữ MC xinh đẹp, sau những thay đổi lớn trong chuyện tình cảm cá nhân thời gian qua.

Thời gian qua, MC xinh đẹp đã chuyển từ biệt thự tại Hà Nội về hẳn lâu đài rộng hàng nghìn mét vuông của gia đình chồng ở Bắc Ninh. Mai Ngọc dành hầu hết thời gian theo dõi sự phát triển của con trai.

Mai Ngọc dành hết thời gian tập trung chăm sóc con trai.

Sau vài tháng sinh, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn tại phòng gym riêng. Nữ MC thường xuyên đăng ảnh trong trang phục thể thao, tập tạ hoặc yoga thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Niềm vui lớn nhất của Mai Ngọc chính là cậu con trai ngoan ngoãn, nghe lời mẹ.

Để chuẩn bị tốt nhất cho vai trò làm mẹ, Mai Ngọc hiện tạm dừng công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết để nữ MC tập trung vào gia đình nhỏ.

Nữ MC vẫn giữ được sắc vóc gọn gàng nhờ tập luyện mỗi ngày.

Bên cạnh những giây phút ấm áp bên con trai, Mai Ngọc vẫn giữ kết nối với bạn bè ở thành phố. Cô thường xuyên mời họ về Bắc Ninh, đón tiếp tại nhà hàng, quán cà phê và trung tâm tiệc cưới của gia đình chồng.