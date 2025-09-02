Dân mạng gọi, Trấn Thành trả lời

Sáng 2/9, Trấn Thành chia sẻ loạt ảnh các khối lực lượng diễu binh, diễu hành và lễ chào cờ trên biển thuộc khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Việt Nam.

Nam MC lên tiếng sau khi bị cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên. Nhiều bài viết có nội dung như "Tại sao MC quốc dân Trấn Thành không xuất hiện ở A80", "Nhiều nghệ sĩ sắp xếp công việc để hòa cùng ngày lễ lớn của dân tộc, Trấn Thành thì sao"... xuất hiện khắp các diễn đàn. Khán giả cũng thắc mắc việc Trấn Thành hoàn toàn im lặng, không đăng bất kỳ bài viết nào về A80 giữa lúc cả nước hòa vào niềm vui đại lễ.

Không trực tiếp đáp trả, Trấn Thành chỉ đăng hình ảnh về đại lễ và dành nhiều lời khen.

Trấn Thành gọi ảnh chụp đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình là hình ảnh tuyệt đẹp của người Việt Nam trong ngày vui chung của đất nước, tưởng nhớ một thời hào hùng của cha ông đã hy sinh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

Nam MC cho rằng với tư cách người con đất Việt, anh “thấy biết ơn và lòng đầy tự hào khi mình là người Việt Nam”, đồng thời gửi lời chúc khán giả có ngày Quốc khánh trọn vẹn bên gia đình.

Trấn Thành lên tiếng sau khi bị khán giả gọi tên.

“Chúng ta thật hạnh phúc khi được sống trong hòa bình. Xin được cúi đầu tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với cha ông, những người đã chiến đấu hết mình và nằm xuống để bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc này”, Trấn Thành viết.

Trấn Thành cũng bị khán giả gọi tên giữa lúc Mưa đỏ liên tục lập kỳ tích. Nhiều người thắc mắc "Trấn Thành không chia sẻ về Mưa đỏ", "không ủng hộ phim lịch sử, chiến tranh", "Trấn Thành im lặng khi Mưa đỏ liên tục thắng lớn"...

Phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền có tổng doanh số hơn 400 tỷ đồng. Chỉ riêng ngày 1/9, phim thu hơn 50 tỷ đồng/ngày. Mưa đỏ phá hai kỷ lục của Trấn Thành, bao gồm phim có doanh thu cao nhất năm 2025 (Bộ tứ báo thủ, 332 tỷ đồng) và phim có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử (Mai, hơn 43 tỷ đồng)/ngày.

Nam đạo diễn chia sẻ thêm anh đang bận rộn với lịch quay phim Tết, nhưng đã kịp ra rạp xem Mưa đỏ trong ngày nghỉ hiếm hoi, Trấn Thành cho biết “thật sự ngỡ ngàng về chất lượng và độ hoành tráng, chỉn chu của một bộ phim cách mạng, vô thức thốt lên ‘hay quá’ ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim”. Anh cũng cho biết bản thân đã vỗ tay một phút và đứng thẫn thờ sau khi hết phim, cảm giác dâng thêm lòng yêu nước.

“Không nói ngoa, nhưng đây là bộ phim lịch sử làm về chiến tranh Việt Nam hay nhất mà tôi từng xem cho đến thời điểm này”, anh nhấn mạnh.

Nam nghệ sĩ khuyến khích khán giả ra rạp để cùng trải nghiệm và tin rằng “chắc chắn sẽ có chung cảm xúc với tôi thôi”.

Bài viết của Trấn Thành nhận hơn 200.000 lượt tương tác. Bên cạnh bình luận đồng cảm, nhiều khán giả tiếp tục để lại bình luận trái chiều dưới bài đăng của nam nghệ sĩ. Một số người cho rằng "Trấn Thành thờ ơ với đại lễ, không đăng bài hòa cùng không khí chung của dân tộc", "đợi khán giả nhắc mới chúc mừng đại lễ, đăng về Mưa đỏ"...

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ được khán giả nhận định là "làm gì cũng gây chú ý". Trong bài đăng đầu tháng 8, nam nghệ sĩ nói anh "bị dập riết quen". "Làm nghệ sĩ mà, bị dập là chuyện rất bình thường, ai cũng phải trải qua. Tôi chỉ biết cảm ơn và cố gắng làm tốt nhất", Trấn Thành chia sẻ.

Trong tập 7 Em xinh say hi phát sóng giữa tháng 7, Trấn Thành tự chiêm nghiệm, cho rằng bản thân đã khác xưa, không còn đối đáp khán giả, nói chuyện dè dặt hơn.

"Tôi hiểu được cái giá của sự trưởng thành. Không có nỗ lực nào là hoang phí. Tất cả tổn thương, vấp ngã, dè bỉu cũng chỉ là một phần cần thiết để ta trở thành phiên bản tuyệt vời của chính mình", nam MC nói.