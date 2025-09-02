Dàn nghệ sĩ thức xuyên đêm chờ diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Đoàn xe chở dàn nghệ sĩ gồm ca nương Kiều Anh, Huỳnh Lập, Bảo Hân, Trang Pháp, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ... đến điểm tập kết tại đường Quán Thánh (Hà Nội) lúc 3h sáng. MC Nguyên Khang cho biết anh cùng các đồng nghiệp đã thức trắng đêm để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại.

Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn, NSND Xuân Bắc (giữa) có mặt tại đường Quán Thánh để động viên các nghệ sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ diện áo dài đôi khi cùng tham gia cuộc diễu hành.

Nữ ca sĩ cho biết hồi hộp, xúc động vì được tham gia sự kiện trọng đại của quốc gia nên quên hết cảm giác mệt mỏi khi phải thức xuyên đêm.

Rapper Đen Vâu cũng được nhiều khán giả đề nghị chụp ảnh chung. Theo Cục trưởng Xuân Bắc, anh là nghệ sĩ đầu tiên liên hệ để được tham gia khối văn hóa - thể thao trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hàng trăm ngàn người dân tập trung trên đường Quán Thánh phấn khích, reo hò không ngừng khi thấy dàn nghệ sĩ. MONO bắt tay, giao lưu các bạn trẻ hét tên mình. Trong ảnh, một chiến sĩ thuộc tổ an ninh cũng xin chụp ảnh cùng MONO.

Diễn viên Hồng Diễm chọn áo dài dáng suông để thoải mái di chuyển chặng đường dài nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng, lịch sự và nổi bật.

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh thấy háo hức, nhiều năng lượng dù phải thức trắng đêm theo lịch trình của sự kiện. Phan Mạnh Quỳnh (giữa) được các fan đề nghị chụp ảnh chung.

Ca sĩ Trang Pháp nổi bật với chiếc mấn đội đầu đồng điệu với áo dài.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ cho biết thức xuyên đêm chuẩn bị cho đại lễ là trải nghiệm không bao giờ quên.

Rapper Đinh Tiến Đạt (phải) hội ngộ Quốc Thiên trên đường Quán Thánh. Họ trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Hoa hậu Trúc Linh và á hậu Châu Anh cùng diện áo dài dáng suông, rạng rỡ khi chụp ảnh cùng người hâm mộ lúc 4h sáng.

Diễn viên Bảo Hân (phải) chọn áo dài unisex để tạo ấn tượng tại sự kiện.

Bảo Thanh đăng bức ảnh "check-in" cùng khán giả lúc 4h sáng và cho biết đây là khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.