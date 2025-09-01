Một nam diễn viên nhà ở đường Nguyễn Thái Học có hành động đẹp giữa những ngày kỷ niệm A80

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng ngày 2/9. Đây là sự kiện trọng đại được dự báo sẽ thu hút hàng chục nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt là các tuyến phố chính như Hùng Vương, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Thái Học... để theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành.

Ngay từ sáng ngày 31/8, tại khu vực Ngã tư Hùng Vương - Trần Phú đã có rất đông người tập trung. Những tấm vải bạt, chiếu... được trải ra kín các vỉa hè bất chấp thời tiết thất thường của Hà Nội những ngày qua.

36 tiếng trước lễ diễu binh 2/9: Chiếu, bạt... được trải kín vỉa hè từ sáng 31/8. (Ảnh: Nghĩa Lê, Di Anh)

Mới đây, diễn viên/đạo diễn Đức Thịnh bất ngờ thông báo tại ngôi nhà của anh trên đường Nguyễn Thái Học sẽ phát bánh mì, nước uống và có chỗ nghỉ miễn phí chào đón bà con đến thủ đô những ngày này.

"Ngày mai (1/9) nhà em (số 87 Nguyễn Thái Học vào 20m - PV) có 500 bánh mì và nước uống phát cho bà con xem diễu binh mạn Nguyễn Thái Học. Kèm thêm nhà em có diện tích chỉ hơn 60m2, ưu tiên cụ già, cháu nhỏ, đặc biệt các Cựu chiến binh đi qua ghé vào nghỉ ngơi, ngủ đêm, tiếp sức đón A80 ạ", nam đạo diễn chia sẻ.

Mới đây nhất, chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nam diễn viên cho biết, sau khi nhận được món quà Nhà nước tặng công dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, anh đã mua thêm 200 bánh mì để phát tiếp cho bà con đi xem diễu binh! Như vậy ngày 1/9, tại nhà diễn viên Đức Thịnh sẽ phát cho bà con 700 bánh mỳ và nước, chỗ nghỉ miễn phí.

Được biết tầng 1 ngôi nhà anh hiện tại đang là quán cafe nhưng những ngày này anh đều tạm gác hoạt động kinh doanh để dành chỗ ăn nghỉ cho bà con ở xa đến Hà Nội xem A80. Không chỉ thế, những ngày qua, dù không để được quá nhiều xe nhưng quán cafe của anh cũng ưu tiên nhận trông giữ xe miễn phí cho mọi người.

Tầng 1 ngôi nhà tại số 3&5 ngõ Thanh Miến (số 87 Nguyễn Thái Học vào 20m) của diễn viên/đạo diễn Đức Thịnh sẽ tặng bánh mì, nước và chỗ nghỉ miễn phí cho bà con về Hà Nội xem A80.

Đức Thịnh (1982) là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình từ sau vai Sơn Sọ trong bộ phim "Đội đặc nhiệm nhà C21" (1998). Sau lần "bén duyên" với nghệ thuật, Đức Thịnh từng có thời gian Nam tiến, tham gia ban nhạc của ca sĩ Jimmii Nguyễn và là tác giả của nhiều sáng tác nổi tiếng như: Sao em mãi khóc, Người không biết yêu, Trăm năm không quên... Sau khi trở về Bắc, anh hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, đạo diễn, sản xuất phim.

Cuối tháng 6/2020, nam diễn viên bất ngờ phát hiện bị ung thư hạch giai đoạn 2. Suốt 5 năm qua, anh vẫn theo dõi điều trị, đồng thời vẫn nhiệt tình với nghệ thuật. Chia sẻ với Gia đình & Xã hội mới đây về cuộc sống hiện tại, Đức Thịnh tâm sự anh bận rộn với việc làm phim, viết nhạc.